Wie kann der Wiesenpark attraktiver gestaltet werden? Unter dieser Fragestellung hatte die SPD Oyten zu einer öffentlichen Diskussion vor Ort eingeladen und vor allem Anwohner nutzten die Gelegenheit, ihre Ansichten zu schildern. (Björn Hake)

Oyten. Ein Fleckchen Natur fernab des Trubels mitten in der Gemeinde. Davon ist vielerorts nur zu träumen. In Oyten gibt es mit dem Wiesenpark so einen Ort. Doch vielen Bürgern ist die immerhin rund fünf Hektar große Anlage nicht einmal bekannt. "Eigentlich eine Schande", befindet Kathrin Packham von der Oytener SPD. Daher hat sie es sich mit ihren Genossen zum Ziel gemacht, den Wiesenpark bekannter zu machen und attraktiver zu gestalten, um zukünftig mehr Menschen dort hin zu locken. Aus diesem Grund hatten die Sozialdemokraten nun zu einer öffentlichen Begehung geladen und zahlreiche Nutzer und Anwohner der Anlage waren gekommen, um ihre Sicht der Dinge und mögliche Wünsche zu schildern.

Dabei wurde deutlich, dass sich diese gar nicht so viele Veränderungen wünschen. Grundsätzlich waren sich alle einig, dass die Wege besser ausgebaut werden sollten. Eine ältere Frau mit Rollator etwa klagte, dass diese sehr uneben seien, was den Spaziergang mit der Gehhilfe erschwere. Zweite wichtige und von allen Anwesenden befürwortete Verbesserung: einen direkten Verbindungsweg vom Rathauspark zum Wiesenpark, sowohl für Fußgänger als auch für Radfahrer. Verzichten könne man indes nur allzugut auf die Hundehalter, die sich beim Besuch der Anlage mit dem Vierbeiner nicht an die Leinenpflicht halten, wie von einigen Seiten kritisiert wurde.

Wunsch nach neuem Schwanenpaar

Die SPD brachte in diesem Zusammenhang die Idee ins Spiel, eine Hundefreilauffläche in den Park zu integrieren. Doch der Tenor der Anwesenden, auch derer mit Hund, war eher, dass man diese nicht benötige, sondern vielmehr die Leinenpflicht besser kontrolliert werden sollte. Auch andere Vorschläge von den Sozialdemokraten stießen nur bedingt auf Gegenliebe oder auf gar keine Reaktion, wie etwa die Installation eines Fitness-Parcours oder eines Erlebnispfades. Die Anwohner sprachen sich außerdem gegen eine Picknickfläche oder Tischtennisplatten aus – "zu laut" lautet ihr Einwand. Mit seinen Ideen, "der Jugend etwas Gutes zu tun", kam Marcus Neumann von der SPD bei den Anwesenden größtenteils älteren Semesters also nicht weit. Insgesamt das Problem bei dem Vor-Ort-Termin: Die neuen Zielgruppen, die die SPD gerne in den Park locken würde, waren nicht vertreten, sondern nur die bisherigen Nutzer, die im Großen und Ganzen mit dem Erscheinungsbild zufrieden sind.

"Wir wollen auch keinen Bürgerpark", beruhigte Neumann, dass man keineswegs vorhabe, das Konzept zum Wiesenpark komplett auf den Kopf zu stellen. "Der goldene Weg ist schwierig", merkte Hermann Wahlers von der SPD dazu an. Ein Wunsch wurde dann von einigen Anwesenden aber doch noch vorgebracht: Ein neues Schwanenpaar wäre doch wieder ganz schön. 2013 hatte der SPD-Ortsverein das Paar Loki und Helmut gestiftet, welches bei vielen Parkbesuchern für Freude gesorgt hatte. Dann jedoch war eines der Tiere vermutlich von einem freilaufenden Hund gerissen worden. "Aus diesem Grund tun wir uns auch schwer, den Verein wieder mit Tieren zu belasten", erklärte Packham. Aber dennoch befinde sich das Thema in der internen Debatte.

Andere, deutliche kleinere Tiere sollen sich indes gerne ansiedeln. Die Rede ist etwa von Bienen, für die geplant ist, auf dem Areal eine Blühwiese oder einen Blühstreifen anzulegen, wo gewiss die Oytener Rentnergang ihre Finger mit im Spiel haben würde. Diese hat in dem Park bereits ein großes Insektenhotel aufgestellt. Von den "Wühlmäusen" wurde auch noch eine weitere Idee ins Spiel gebracht: "Eine Streuobstwiese wäre ideal." Grundsätzlich gab es darauf zustimmende Reaktionen, allerdings wurde auch angemerkt, dass deren Pflege einen erheblichen Mehraufwand für den Bauhof bedeuten würde.

Ansonsten vorgebrachte Anregungen: Die Schilder an den Eingängen drehen, damit man sie besser sieht, Bänke auch an schattigen Orten aufstellen oder Beleuchtung für den Weg. Neumann, der alle Äußerungen notierte, kündigte an, dass man die Anregungen in den weiteren Prozess, den Wiesenpark attraktiver zu gestalten, mit einbeziehen werde. Eine erste kleine Veränderung kann derweil bald schon in die Wege geleitet werden. Der Oytener Nistkastenbauer Johann Blöthe spendete 20 Vogeldomizile, damit sie im Park platziert werden können.