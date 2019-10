Vera Menzen, wie man sie in Otterstedt und dem Bremer Umland kennt: gut gelaunt und markant gekleidet. (Björn Hake)

Ob Clownesse Antonja, „Engel von Dienst“ im Karneval oder die Frau mit der Harfe – es gibt viele Figuren und Rollen, in die Vera Menzen zu schlüpfen versteht. „Ich war schon immer eine Entertainerin“, sagt die 73-Jährige, die in Otterstedt seit 20 Jahren die Musikschule „Das Notenhaus“ betreibt, und lacht dabei. Frohsinn ist für die quirlige Dame aus dem Ruhrpott, die sich gerne in bunten Kostümen zeigt, das wichtigste Element bei ihrem Tun. Musik, Theater und Literatur sind die Standbeine der freischaffenden Künstlerin, die ihre facettenreichen Betätigungsfelder nach eigener Aussage nicht für Ruhm, Ehre und Karriere ausübt, sondern einfach aus Spaß an der Unterhaltung.

So wie ihr jüngstes Projekt, ihr ständig an Seiten wachsendes Buch „Die Traumtänzerin“, aus dem Vera Menzen jüngst vor Kindern und Erwachsenen im Paula-Becker-Haus in Bremen-Schwachhausen die Novelle „Trümmermusik“ vorgelesen hat. Auf anrührende und unterhaltsame Weise hat die Autorin ihr Publikum mit dem skurrilen und surrealen Text auf eine Zeitreise in ihre Nachkriegskindheit mitgenommen. Mit der Resonanz auf ihre Premierenlesung war sie durchaus zufrieden. „Es haben sich danach wunderbare und sehr dynamische Gespräche entwickelt“, zieht Menzen eine positive Bilanz.

Schon seit zehn Jahren arbeitet die Autorin an diesem Projekt. Die Seiten des Buches füllt sie mit ihren Träumen. 250 Seiten sind auf diese Weise bereits zustande gekommen, ein Ende ist nicht in Sicht. Allein die Novelle „Trümmermusik“ umfasst 40 Seiten. „Wenn ich zum Beispiel etwas sehr Dramatisches träume, dann muss ich das morgens erst mal schriftlich festhalten, bevor ich ans Frühstücken denke. Ich überlege dann, was die kollektive Öffentlichkeit von diesem Traum interessieren könnte“, beschreibt Menzen ihre Arbeitsweise und fügt hinzu: „Für mich ist das wie eine Sinfonie.“ Die Novelle etwa sei eine faszinierende musikalische Traumreise in eine Kindheit zur NS- und Nachkriegszeit, die sie vor allem Kindern unbedingt mitteilen wolle.

Schillernder Lebensweg

Die Künstlerin blickt derweil bei ihrer in diesem Herbst begonnenen Spätkarriere als Autorin auf ihren ungewöhnlichen und schillernden Lebensweg zurück, in dem das Entertainment, die Clownerie, die Musik und das Schreiben schon immer eine wichtige Rolle gespielt haben. Dabei hatte schon die Kindheit großen Einfluss auf die Vera Menzen von heute. „Ich war als Kind ein richtiger Zappelphilipp, der nie still sitzen konnte“, erinnert sich die 73-Jährige noch lebhaft daran, wie ihre Eltern sie in die Kinder-Ballettgruppe des Schauspielhauses Bochum brachten, weil sie sich ein ausgeglicheneres Kind wünschten. Doch den ersehnten Sprung zum Theater habe ihr das Elternhaus später verwehrt, bedauert Menzen. Über ein im Jahr 1967 begonnenes Germanistik- und Sportstudium auf Lehramt fand Menzen dann zu einem „ordentlichen“ Beruf und arbeitete acht Jahre als Lehrerin an einer Gesamtschule. Für einen Freigeist wie Menzen jedoch kein Beruf für die Ewigkeit.

„Das Bildungssystem in Deutschland hat mir nicht gefallen“, nennt sie den Hauptgrund, warum sie sich 1984 noch einmal neu aufgestellt hat. Nachdem sie mit den staatlichen Bildungsstrukturen gebrochen hatte, begann sie eine alternative Schauspielausbildung beim Freiraum-Theater in Bremen. Weil Clowns bei all dem Klamauk auch eine melancholische und schwarze Seite haben, entschied sich Vera Menzen, fortan als Clownesse Antonja an den Start zu gehen. „25 Jahre habe ich das gemacht“, erzählt sie voller Freude über die Zeit, in der sie auf dem Bremer Marktplatz mit der Geige ausgestattet in erster Linie für Heiterkeit sorgte. Die Arbeit auf der Straße, auch mit den Obdachlosen, habe ihr nicht nur viel Spaß bereitet, sondern habe sie auch menschlich sehr geprägt.

Eigene Musikschule gegründet

Heute hat Menzen die Clownsmaske zwar beiseite gelegt, aber die Kunst und das Entertainment sind weiterhin ihre ständigen Begleiter. Und weil sich Menzen auch immer noch als Pädagogin sieht, verwirklicht sich die ehemalige Clownesse auch in ihrer vor 17 Jahren gegründeten Musikschule „Das Notenhaus“, wo sie Basis-Unterricht an Klavier, Geige, Bratsche, Cello, Gitarre, Akkordeon, C- und F-Flöte (Holz), sowie Percussion (Cajon, Djembé, Schlagzeug) anbietet.

Dass man mit 73 Jahren zudem noch nicht zu alt für soziale Medien und Videoportale ist, beweist Menzen mit ihrem eigenen und gut gepflegten Youtube-Kanal. Dort kommentiert sie in ihrem politischen Jahreskalender regelmäßig in kabarettistischer, literarischer und musikalischer Weise das politische Zeitgeschehen sowie gesellschaftliche Zusammenhänge. Ihre Performance in den Videos ist eine politisch aktuelle bis persönlich lyrische Mischung aus Text, Rhythmus und Ton. Dabei sind die Texte der Autorin federführend. Sie werden gelesen, gerappt oder auch als Lied vorgetragen.

Menzen vertont also ihre eigene Lyrik, findet Rhythmen und Melodien dafür und wählt aus ihrem Hinterfeld als Musikerin die passenden Begleitinstrumente aus. Im Leben der facettenreichen Künstlerin, die jetzt noch einmal als Autorin durchstarten möchte, wird es also scheinbar niemals langweilig.