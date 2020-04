Heidi Tramm hat ihr Geschäft Heidis Blumenstudio in Ottersberg am Montag wiedereröffnet – und hofft, dass die Türen nun auch geöffnet bleiben dürfen. (Jonas Kako)

Gartenfreunde durften angesichts dieser frohen Botschaft aufatmen: In Niedersachsen dürfen Baumärkte, Gartencenter und Blumenläden seit vergangenem Wochenende wieder ihre Tore für Privatkunden öffnen. Wenn frühlingshafte Temperaturen auf ein bei vielen Leuten derzeit vorhandenes Übermaß an Freizeit treffen, scheint der Bedarf an Blumenerde, Rasensaat und Co. nämlich besonders groß zu sein. Für betroffene Geschäfte im Landkreis Verden bedeutet die Neuregelung zwar vorerst eine Erleichterung, aber keine Lösung des grundlegenden Problems.

Pflanzen sind verdorben

„Innerhalb von zehn Tagen kam es zu einem riesigen Einbruch des Umsatzes, den wir in diesem Jahr nicht unbedingt wieder aufholen können“, erzählt Uwe Fricke, Inhaber von Frickes Gartencenter in der Gemeinde Oyten. Besonders bedauerlich sei, dass viele Pflanzen, darunter vor allem Frühjahrsblumen, während der Schließung verdorben seien. Dagegen hat der Blumenladen Blickfang in Verden seine Kunden durch einen Liefer- und Abholdienst weiterhin bedient, wie Inhaberin Iris Tellermann mitteilt. Aber dennoch: „Wir haben uns wie in Schockstarre gefühlt, als der Laden schließen musste, Kosten wie die Miete fallen schließlich weiterhin an.“

Genau wie die Nachricht der Schließungen, sei auch die Erlaubnis zur Wiedereröffnung am vergangenen Freitag eine Überraschung für Heidi Tramm von Heidis Blumenstudio in Ottersberg gewesen. Einen Lieferservice rief die Inhaberin anders als ihre Verdener Kollegin nicht ins Leben. „Die Gefahr wäre zu groß gewesen, dass niemand die Blumen kauft“, klärt sie auf. Der vielen übrig gebliebenen Blumen hätten sich dagegen Angestellte und Nachbarn angenommen.

Eine positive Wendung sei es schließlich für alle gewesen, als verkündet wurde, dass Baumärkte und Gartencenter wieder den Betrieb aufnehmen dürfen. „Unser Warenangebot war weiterhin vorhanden, da ein Großteil der Pflanzen in eigener Produktion entsteht und wir diese auch während der Schließung gepflegt haben“, erzählt Fricke. Nach der Wiedereröffnung arbeite derzeit nur noch verhältnismäßig wenig Personal in dem Gartencenter. „Die Mitarbeiter, die hier sind, halten aber gut bei der Stange“, teilt der Geschäftsführer mit.

Vorerst sparsamer Einkauf

Tellermann war zwar überrascht von dem Erlass, hatte jedoch nach eigenen Angaben keine allzu großen Probleme, so kurzfristig neue Ware zu erwerben. „Wenn man gut vernetzt ist und viele Quellen hat, kriegt man auch das hin“, verrät sie. Tramm hat Produkte für ihr Blumenstudio indes erst einmal sparsam eingekauft. Es sei schließlich ungewiss, ob ihr Geschäft wieder schließen und die Pflanzen abermals entsorgt werden müssten. „Während der Schließung sind meine Mitarbeiter in Kurzarbeit gegangen, nun machen sie Minusstunden“, erzählt sie von der aktuellen Situation. Ein großes Problem für die Floristin sei derzeit, dass viele Feierlichkeiten wie Hochzeiten oder Geburtstage, für die ihre Blumen gekauft würden, nun ausfallen.

Sicherheitsmaßnahmen sollen derweil nach der Wiedereröffnung nun zum Schutz von Kunden und Mitarbeitern beitragen. In Heidis Blumenstudio dürfen sich nur maximal drei Kunden aufhalten, die Mitarbeiter tragen Handschuhe und das EC-Gerät wird nach jedem Kunden desinfiziert. Im Gartencenter Fricke seien unter anderem die persönliche Kundenberatung minimiert und der Ausgang und Eingang getrennt worden. „Die Möglichkeit, genügend Abstand zu halten, besteht bei uns auf jeden Fall“, betont Fricke, dessen Verkaufsfläche über acht Hektar messe. Trotzdem gelte: „Die Ansteckungsgefahr ist immer da.“

Kunden zeigen sich kooperativ

Tellermann hat in ihrem Geschäft mit einer Plexiglasscheibe am Tresen aufgerüstet. Bis jetzt seien ihre Kunden erfreut über die Wiedereröffnung gewesen und würden sich gut an die neuen Regeln halten. Überfüllt sei der Laden ohnehin nicht, da viele noch immer den Lieferdienst bevorzugen würden. Einige Kunden würden den Laden auch unterstützen, indem sie in diesen Zeiten Gutscheine erwerben. Positive Erfahrungen hat auch Tramm gemacht: „Die Kunden sind kooperativ, aber hier auf dem Land sind die Menschen sowieso rücksichtsvoll“, lobt sie.

Trotz der besseren Aussichten bedeutet die aktuelle Situation noch keine Normalisierung für die Inhaber betroffener Geschäfte. „Die Bedenken bleiben, morgen könnte schon wieder alles dicht gemacht werden“, führt Fricke aus. Nun versuche er aber, das Beste aus der Situation zu machen und seine Mitarbeiter zu motivieren, wie er mitteilt. Tellermann sieht die Verantwortung in diesen Zeiten auch bei den Kunden und appelliert: „Haltet euch an die Sicherheitsvorschriften, damit Baumärkte und Gartencenter auch weiterhin geöffnet bleiben dürfen.“