Eigentlich sollte das Nientkewitzhaus der Auslöser für eine Quartiersentwicklung sein, aber diese Pläne haben sich 2018 zerschlagen. (Björn Hake)

Selten zuvor dürften Verwaltung und Politik in Achim sich so über eine sich anbahnende Neueröffnung enttäuscht gezeigt haben, wie über das neue Stadtcafé, das im sogenannten Nientkewitzhaus Einzug halten soll. Wobei die kritische Haltung natürlich nichts mit der Stadtbäckerei Garde selbst oder ihre Branche zu tun hat, sondern mit der Tatsache, dass sie an dieser Stelle der Innenstadt eine größere Entwicklung blockiert, die das eigentliche Ziel der Ratsleute und der Stadtplaner war. Mit der Bäckerei als Mieter des wohl prominentesten Leerstands der Achimer City ist die Entwicklung des gesamten Herbergstraßenquartiers für mindestens zehn Jahre verhindert – so lange soll der Mietvertrag zunächst laufen, wie während einer Ausschusssitzung zu erfahren war.

Der Umbau des früheren Modegeschäfts soll nun im neuen Jahr starten, bisher künden nur die nun seit einem halben Jahr mit Postern beklebten Schaufenster davon, dass sich eine neue Nutzung als Café anbahnt. Nach Angaben von Garde-Geschäftsführer Karsten Jarick hatte sich der Beginn der Bauarbeiten wegen der Themen Brandschutz und Statik verzögert. Nachdem zunächst eine Eröffnung des neuen Cafés für den Herbst 2018 in Aussicht gestellt worden war, sollte es nun – wenn alles glatt läuft – eigentlich im Frühjahr 2019 den Betrieb aufnehmen. Wie Bürgermeister Rainer Ditzfeld dazu aber just dem Stadtrat erklärte, dürfte die Eröffnung aber eher im Sommer anstehen. Dafür sollen dann die beiden bestehenden Garde-Filialen in der Achimer Innenstadt geschlossen werden.

Auch diese Aussicht hat den meisten Ratspolitikern die Freude auf etwas Neues etwas verhagelt, zumal sie eigens fürs Quartier Herbergstraße sogar einen Architektenwettbewerb losgetreten hatten, dessen Ergebnis als großer Wurf bezeichnet wurde. Er wäre scheibchenweise umzusetzen gewesen, was die Verwaltung zur Bedingung für das Quartier gemacht hatte, weil sich die Grundstücke darin allesamt in unterschiedlichem Privatbesitz befinden. Und weil etwa der Nachbar des Nientkewitzhauses sich nicht von seinem Eigentum trennen will, wird eine Entwicklung an dieser Stelle blockiert. Dabei sollte ausgerechnet dieses Wohn- und Geschäftshaus in 1A-Lage, das früher Steffi's Modetreff und zuletzt ein Brautmodengeschäft beherbergt hatte, den Anfang machen.

Und eigentlich wollte die Politik mit einer Veränderungssperre für das Gebiet Entwicklungen verhindern, die der Idee einer Quartiersentwicklung im Wege stehen würden. Fürs Café aber machten sie eine Ausnahme, da sich wegen des Nachbarn eh keine bessere Lösung abzeichnet, und so stimmten die Fraktionen – bis auf die CDU – für die Ausnahme. Erst im November hatte der Stadtrat schließlich diese Veränderungssperre um ein Jahr verlängert, daher zählt ab November 2019 entweder der jetzige Bebauungsplan oder der neue, mit dem unter anderem innerstädtische Wohnbebauung gefördert und Vergnügungsstätten sowie Drive-In-Schnellrestaurants ausgeschlossen werden sollen. Mit einem Grundeigentümer allerdings liegt die Stadt Achim mittlerweile im juristischen Clinch. Das berichtete Bürgermeister Rainer Ditzfeld der Politik. Und er wusste auch: „Die Eigentümer sitzen auf einem hohen Ross, was ihre Preisvorstellungen angeht.“

Dabei gibt es einen Eigentümer, auf den die Stadt große Stücke gehalten hat und der durch den Erwerb des Nientkewitzhauses sowohl Hoffnungen geschürt als auch den Architekten-Ideenwettbewerb initiiert hatte: der hanseatische Kaufmann Gerhard Bremermann, Seniorchef des in Bremen ansässigen Unternehmens Müller & Bremermann GmbH Co. KG. Er bekam den Zuschlag auf der Zwangsversteigerung im Oktober 2015 für das prominente Gebäude an der Obernstraße mit der Hausnummer 36 für 350 000 Euro. Direkt nach der Zwangsversteigerung, auf der es kein anderes Gebot gab, hatte Bürgermeister Rainer Ditzfeld bereits die Hoffnung geäußert, "dass das Haus von Grund auf saniert oder abgerissen und neu gebaut“ wird.

Sparkasse zieht Neubaupläne zurück

Die Geschehnisse rund ums Nientkewitzhaus sind nicht die einzigen Hiobsbotschaften, die die Stadt Achim in Bezug auf die Innenstadtentwicklung verdauen musste, denn die Kreissparkasse Verden gab bekannt, dass sie die Pläne für ihren Neubau am Gieschen-Kreisel zurückstellt (wir berichteten). Dorthin sollte dann eigentlich die Achimer Geschäftsstelle wechseln und zugleich in der Fußgängerzone parallel Platz schaffen für Einzelhandel. Nun bleibt bis auf Weiteres die Sparkasse dort und die vordere Fläche des Scherf-Grundstücks am Gieschen-Kreisel leer.

Da sich auch im Jahr 2018 bis auf ein paar Schönheitsarbeiten an der Marktpassage nichts getan hat, deren Verbindung mit dem Sparkassengebäude angedacht war, mussten Stadtverwaltung und Rat festhalten: dumm gelaufen. Und Bürgermeister Ditzfeld wurde in seinen Aussagen wieder mal darin bestätigt, dass der Verwaltung die Hände gebunden sind, weil es sich jeweils um private Bauvorhaben handelt.