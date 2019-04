Die Feuerwehrhäuser im Flecken Ottersberg sind Bestandteil der Zielvereinbarung. (Björn Hake)

Mit dem ehrgeizigen Ziel, die Verschuldung des Fleckens Ottersberg bis zum 31. Dezember 2021 auf 19 Millionen Euro zu begrenzen, haben Bürgermeister Horst Hofmann (CDU) und der Gemeinderat am Donnerstag in großer Mehrheit eine Zielvereinbarung für die nächsten zweieinhalb Jahre beschlossen. Damit folgte das 27-köpfige Gremium einer Empfehlung des Finanzausschusses, der dieses Instrument zur strategischen Steuerung der Gemeinde in seiner Sitzung am 5. Dezember vergangenen Jahres im Rahmen der Haushaltsberatungen angeregt hatte.

Seit Januar bis Ende März hat ein aus Vertretern von Politik und Verwaltung gebildeter Arbeitskreis in mehreren Sitzungen an dem Handlungskonzept gefeilt und schließlich einen Entwurf für eine Zielvereinbarung ausgearbeitet. „Bei der Festlegung der Ziele und deren inhaltlichen Ausgestaltungen hat man sich im Wesentlichen auf haushalts- und wirtschaftspolitische Aspekte verständigt“, erklärte Kämmerer Christian Heinrich, der als Auswirkung auf den Ottersberger Haushalt eine erhebliche Entlastung im Bereich der Investitionstätigkeit erwartet. Mit der Einführung der Zielvereinbarung sollen zudem bisher eingeplante Kreditaufnahmen sowie die Zins- und Tilgungsleistungen angepasst werden. Die Vereinbarung umfasst derweil sechs Einzelziele und Themenfelder.

Sechs Themenfelder im Blick

Da geht es etwa um den rund 40 Jahre alten Flächennutzungsplan für das Gemeindegebiet, der sich derzeit in der 56. Änderung befindet. „Aufgrund des hohen Alters des Flächennutzungsplanes sind insbesondere die Aussagen und planerischen Zielvorstellungen hinsichtlich der Siedlungsentwicklung deutlich zu hinterfragen“, stellte Bauamtsleiter Ralf Schack dazu fest. Oder um den Umfang des Breitbandausbaus, zu dem aber keine genaue Zielstufendefinition festgelegt ist. Trotz des hohen Investitionsbedarfs soll jedoch am Ziel der flächendeckenden Breitbandversorgung festgehalten und für den Zeitraum der Zielvereinbarung eine Summe von 750 000 Euro zur Verfügung gestellt werden. Im Fokus stehen zudem die Schulbauentwicklung, die LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung und der Bau von Feuerwehrhäusern.

Zuspruch gab es derweil von 21 der anwesenden 27 Ratsmitgliedern. Tim Weber (Freie Grüne Bürgerliste Ottersberg) sprach gar von einem besonderen Moment, den er so in seiner langen politischen Laufbahn noch nicht erlebt habe. „Ich finde die Zielvereinbarung sehr gut. Die Begrenzung der Schulden auf 19 Millionen Euro bedeutet auch Verzicht. Das Papier leistet, dass man sich auf die Ziele in den nächsten zwei Jahren beschränkt. Es ist auch klar, dass die Arbeit nun weitergehen muss. Ich freue mich auf diesen Weg“, sagte der FGBO-Mann. Auch Angela Hennings von den Bündnisgrünen zeigte sich mit dem Ergebnis trotz der Kürze der Zeit, in der das Konzept entstehen musste, insgesamt zufrieden. „Das ist ein Instrument, das wir erst mal testen müssen.“

Auch kritische Stimmen

Doch auch kritische Stimmen – vornehmlich aus Reihen der SPD – waren zu vernehmen. Hans-Jörg Wilkens und André Herzog akzeptierten die Zielvereinbarung gar nicht und stimmten dagegen. „Mir ist das zu wenig, um eine Haushaltssanierung auf den Weg zu bringen“, begründete Wilkens seine Entscheidung. Etwas moderater, aber ebenfalls nicht zur Zustimmung bereit, wählte die Fraktionsvorsitzende Gabriele Könnecke ihre Worte. Mit Blick auf die seit November 2018 verbindlich geltende Zielvereinbarung in der Stadt Achim fehle ihr das konkrete Ziel, bemängelte Könnecke, die sich bei der Abstimmung enthielt. „Mir reicht das nicht.“

Christdemokrat Klaus Rebentisch hob indes die „gute Diskussion“ im Arbeitskreis hervor, die zu den Prioritäten geführt haben. „Wir hoffen, dass sich der Flecken Ottersberg in den nächsten zwei Jahren positiv entwickelt“, erklärte der CDU-Mann.