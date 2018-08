„Nicht über die Vielzahl der Artikel definieren wir uns, sondern über die Qualität der Produkte“, betont Andrea Dehn ihren Anspruch an das Sortiment. (Björn Hake)

Achim. Große Weine in kleinen Gläsern. Einmal pro Monat lädt Andrea Dehn zum Tasting in die Alte Mühle in Achim. Jeweils zur Feierabendzeit trifft sich dort, wer einen guten Tropfen zu schätzen weiß; korrespondierend werden Brot, Öl und Salz gereicht. „Ich schenke an diesen Abenden keine beliebigen Weine aus, sondern habe immer ein Konzept im Kopf“, erklärt die Inhaberin. So lasse sie Nahe- gegen Pfälzer Weine antreten, fordere zum Vergleich unterschiedlicher Rieslinge auf oder präsentiere in der kühlen Jahreszeit auch gerne mal opulente Rote.

Das sei ihre Chance gewesen, erzählt die im Hauptberuf als Veranstaltungskauffrau tätige Inhaberin von der Übernahme der Geschäftsräume, die sich in der 1907 erbauten Mühle an der Asmusstraße befinden. Gut drei Jahre sei es her, dass sie Pläne für die Umgestaltung geschmiedet habe, die kurz darauf mithilfe von Freunden und Familie in die Tat umgesetzt worden sind. Die grauen Wände wurden mit weißen Regalbrettern bestückt, ein Tresen und zwei lange Tafeln kommen im gleichen Stil daher. Nicht streifenfrei lackiert, sondern im Used-Look gehalten, wird dem Charme des alten Gemäuers durchgängig und konsequent Rechnung getragen. Ein von der Decke hängender alter Trog und eine Schüttvorrichtung, in der jahrzehntealtes Korn gefunden wurde, sind Zeugnis vergangener Zeiten.

Zwei Mitarbeiterinnen unterstützen das Engagement von Andrea Dehn. „Sie waren verrückt genug, um an mein Vorhaben zu glauben und vertreten mich immer dann, wenn ich nicht hier sein kann“. Gemeinsam hätten sie den Laden nach und nach mit Leben gefüllt und seien dankbar über den stetig wachsenden Erfolg.

Abseits vom Kerngeschäft, dem Verkauf europäischer Weine, werden in der Mühle begleitende Artikel angeboten. So finden sich Öl und Pesto, Fruchtsirup und Aufstrich im Sortiment – allesamt laut Betreiberin von hoher Qualität und von ausgewählten Lieferanten. „Nicht über die Vielzahl der Artikel definieren wir uns, sondern über die Qualität der Produkte“, betont Andrea Dehn ihren Anspruch an das Sortiment, das sie ihren Kunden präsentiert. Aus der Optik der Fußgängerzone heraus empfindet sie ihren Standort als etwas Besonderes und weiß dessen Alleinlage durchaus zu schätzen.

Auf Importe zum Beispiel aus Australien, Kalifornien und Argentinien verzichtet die Weinmühle ganz bewusst. „Es gibt so tolle Gewächse in Europa“, schwärmt Dehn von der besonderen Güte der Tropfen aus Italien, Spanien, Portugal und Co.. Während gemeinsamer Urlaube mit der Familie bereise sie immer wieder Gegenden, die durch ihre Lage hohen Weingenuss garantierten. Umbrien sei da ein gutes Beispiel, Apulien oder aber die Cote d’Azur. Auch in Deutschland würden mittlerweile Weine vorgestellt, die in Qualität und Sortenvielfalt durchaus mit großen Lagen konkurrieren könnten. „So unterstützen wir junge einfallsreiche Winzer und verzichten darüber hinaus auf lange und umweltschädliche Transportwege.“

Vier- bis sechsmal im Jahr finden im Weinhaus Alte Mühle Verkostungen der besonderen Art statt. Jeweils 22 Gäste würden dann mit Neuzugängen und Bewährtem konfrontiert; eine lockere Atmosphäre bestimme das jeweilige Treffen. „In diesem Jahr geht da leider nichts mehr“, begegnet sie aufkommendem Interesse und verweist auf die tolle Stimmung anlässlich der harmonischen und auch weinseligen Abende.

Auch Veranstalter von Vernissagen, die mehrfach im Jahr an unterschiedlichen Stellen in der Weserstadt stattfinden, greifen gerne auf das Angebot von Andrea Dehn zurück. „Oft ist es so, dass die kunstbeflissenen Gäste auf ein letztes Gläschen zu uns kommen“, freut sie sich über eine zunehmende Wertschätzung. „Daraus erwachsen neue Ideen, die wir dann verfolgen und umsetzen“. Auch zum Thema „Achim kocht“, habe sie sich Gedanken gemacht, verrät die umtriebige 53-Jährige. Das Rezept stehe schon fest, die exakte Umsetzung indes sei noch in der Planung.