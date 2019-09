Fachgespräche – wie hier zwischen Ulrike Heckmann und Uta Blindow – sind bei den Keramiktagen an der Tagesordnung. (fotos: Jonas Kako)

Vom Gebrauchsgeschirr zum Kunstobjekt, von pädagogischem Spielmaterial bis hin zur Kalligraphie. 25 Künstler aus Deutschland und aus dem europäischen Ausland waren der Einladung nach Fischerhude gefolgt und haben am Wochenende ihre Arbeiten im malerischen Garten von Buthmanns Hof präsentiert. Während Sonnenschein und blauer Himmel für spätsommerlichen Glanz sorgten, erfreuten sich zahlreiche Besucher an ausgefallenen Exponaten mit internationalem Flair.

Mark Smith zum Beispiel hatte den weiten Weg in das Künstlerdorf aus dem britischen Staffordshire auf sich genommen. Seine Objekte, die maritimes Feeling verbreiteten, trotzdem aber keinesfalls grob wirkten, bestehen aus Holz, Eisen und Keramik, sind mit liebevollen, meist blaugrauen Details versehen und zeugen von unendlicher Kreativität. „Die See inspiriert mich schon seit Ende der Neunzigerjahre“, erklärte Smith mit einem Augenzwinkern, jedes Stück habe seine ureigene Geschichte, jedes Schiff wirke, als sei es auf den Weltmeeren zu Hause.

Es gehe ihm hauptsächlich darum, die Fantasie von Kindern anzuregen, sie in ihrer Entwicklung zu fördern und zu unterstützen, beschrieb derweil Michael Wolf den Sinn seiner Arbeit. Verschieden große Baukästen, gefüllt mit kleinen Ziegeln aus gebranntem Ton, luden an seinem Stand zum Bau kleiner Häuser, stabiler Wälle und Mauern ein.

Erläuterungen zur Fertigung und zum Umgang mit dem Material gab der Mann aus Vlotho gratis. „Es ist mir wichtig, das ganze Erfahrungsfeld zum Thema Ton ins Kinderzimmer zu transportieren“, sagte er, denn gerade in heutiger Zeit bestehe jenseits industriell gefertigter Spielsachen ein großer Bedarf an Spielzeug ohne optische Reize. In maschinenunterstützter Handarbeit entstünden die Blöcke, die wegen ihrer besonderen Haptik unverwechselbar seien und schon Dreijährige in ihren Bann zögen.

Persische Kalligraphie

Ahmad Tavakkoli gehört zu den Organisatoren der viel beachteten zweitägigen Kunstschau. Im Iran geboren, studierte er Architektur und Kunstwissenschaften an der Bremer Universität, ist unterwegs als Fernsehjournalist und betätigt sich darüber hinaus als Dozent für Medienpraxis.

Seit 2005 setzt sich der vielseitig Begabte eigenen Angaben zufolge mit der technischen Umsetzung persischer Kalligraphie auf Keramik auseinander. Werke von Lyrikern, Philosophen und Mystikern haben ihn inspiriert und Goethes Gedichtsammlung „West-Östlicher Diwan“: „Herrlich ist der Orient übers Mittelmeer gedrungen. Nur, wer Hafis liebt und kennt, weiß, was Calderon gesungen. Wer sich selbst und andere kennt, wird auch hier erkennen: Orient und Okzident sind nicht mehr zu trennen“, zitierte Tavakkoli den berühmten Dichter. Um dem Stress des Alltags zu entkommen, bannt der Künstler Begriffe wie Liebe, Frieden, Freiheit, Hoffnung und Respekt in Ornamenten auf Keramik.

„Diese Begriffe sind Kernaussagen, auf die sich die Gesellschaft besinnen sollte“, hofft er auf ein Umdenken der Menschen, bezeichnete darüber hinaus die Natur und den Gesang der Vögel als wirkungsvolles Instrument für Entspannung und Gleichmut. Während es sich der eine oder andere Gast der eindrucksvollen Schau bei Kaffee und Kuchen gutgehen ließ, servierte ein als „Käse-Jochen“ bekannter Händler Brötchenhälften mit geschmolzenem Raclette. Als „saulecker“, befanden Besucher die Spezialität, die Energie für weitere Entdeckungen freisetzte.

Schon von weitem machten die teilweise mit blassgoldenem Dekor versehenen Stücke der Wardenburger Künstlerin Andrea Bielicki-Helms auf sich aufmerksam. Ursprünglich aus der Aktmalerei kommend hat sie sich der Keramik zugewandt, ritzt mit einer Gravurnadel in das Werkstück und füllt die Lücken mit Engobe aus, die sie später wieder abschabt.

Somit zeige die Außenhaut-Ritzung eine Art Tiefdrucktechnik, erklärte die Keramikerin, die sich bereits im Alter von neun Jahren mit dem Werkstoff befasst hat. Auf besonders feine Weise verbindet Bielicki-Helms bereits seit zehn Jahren Schönes und Nützliches miteinander. Ihre im Oldenburgischen entstandenen Objekte vertreibt die Mutter zweier Kinder auf Kunstmärkten und in verschiedenen Galerien.