Ute Gajus hat die Räume der Bremischen Volksbank in Achim zur Galerie ohne Hemmschwellen gemacht und einen einfachen Zugang zur Kunst geschaffen. (Björn Hake)

Sie liebt die Kunst und möchte sie deswegen so vielen Menschen wie möglich zugänglich machen. Daher plant und veranstaltet Ute Gajus Ausstellungen in den Geschäftsräumen der Bremischen Volksbank in Achim, deren Geschäftsstellenleiterin die 54-Jährige ist, aber auch mit der Weinmühle kooperiert sie inzwischen. „Ich möchte erreichen, dass die interessierten Leute keine Hemmungen haben, sich Kunst anzuschauen“, sagt sie. Sie wolle einen anderen Zugang zur Kunst schaffen, einen einfachen. Genau das sei nämlich ein Problem: „Menschen, die sich in Sachen Kunst für ahnungslos halten, würden wahrscheinlich nie eine Galerie betreten.“ Dass sich ein Geldinstitut zu einem Ausstellungsort gewandelt hat, hängt also mit der in Asendorf geborenen Ute Gajus zusammen. Und ist letztlich aus einer Not heraus entstanden, wenn man so will.

Als die Geschäftsstelle vor gut 20 Jahren eröffnet wurde, waren die Innenwände weiß und kahl. Zu kahl. „Gehʼ mal los und kaufe Bilder“, sei ihr damals kurz vor der Eröffnung gesagt worden. „Das wollte ich aber nicht.“ Ihr Anspruch war größer, sie wollte nicht in aller Eile irgendwelche Drucke erwerben. Und aus dieser persönlichen Haltung heraus hatte sie sich an die Stiftung Waldheim gewandt, die ihr Bilder von der Behindertenwerkstatt zur Verfügung gestellt hat. „Aber die wollten die Stiftung Waldheim nach einem Vierteljahr zurück und dann wären die Wände wieder leer gewesen“, erinnert sich Ute Gajus.

Chance für Künstler

Aufgrund des „Kümmerauftrags“, wie sie diese Notwendigkeit heute nennt, kam sie auf die Idee, mit wechselnden Ausstellungen mehrere Fliegen auf einmal zu erwischen: Die Volksbankräume sind vorzeigbar und sie laden auch Menschen zum Schauen ein, die keine Bankgeschäfte erledigen möchten. „Die erkennt man dann schon“, erzählt Ute Gajus und schmunzelt. Auf der anderen Seite bekommen so die unterschiedlichsten Künstler die Chance, ihr Schaffen der Öffentlichkeit zu präsentieren. Das Faible für Kunst kommt bei Ute Gajus nicht von ungefähr, da sie immer wieder auch selbst künstlerisch tätig war und ist. So, wie es ihre Zeit zulässt.

Seit 1992 ist sie beruflich in Achim, zehn Jahre später zog die verheiratete Geschäftsstellenleiterin dann in die Stadt, nachdem sie bis dahin im Stuhrer Raum gelebt hatte. Dort wollte sie eigentlich auch bleiben, um ihre Privatsphäre zu schützen, wie sie sagt. „Aber irgendwann hatte ich hier durch meine langjährige Tätigkeit einen Freundeskreis aufgebaut und auch meine Freizeit in Achim verbracht. So war ich letztlich nur noch zum Schlafen in Stuhr.“ Noch dazu hätte sie unnötig viel Zeit auf der Autobahn verbracht. „Ich habe es nie bereut, nach Achim zu ziehen, ich fühle mich sehr wohl hier.“ Und inzwischen hat sie auch akzeptiert, dass sie aufgrund ihrer beruflichen Stellung eine „halböffentliche Person“ in Achim ist, wie sie sagt. „Das muss man aushalten können, dass man nach außen hin immer die von der Bank ist.“

Gerne mit dem Rad unterwegs

Letztlich aber hilft es ihr auch beruflich, wenn die Leute ein vertrautes Gesicht sehen. „Es widerspricht eben dem Image des anonymen Bankers.“ Und das wiederum sei in ihrer Branche unheimlich wichtig, weil es Vertrauen schafft. Und als Kontrast zu dem reinen Wirtschaftsleben braucht sie eben auch die Verbindung zu den Künstlern, mit denen sie die Ausstellungen außerhalb ihrer Arbeitszeit vorbereitet. „Da lernt man sehr interessante Menschen kennen“, schwärmt Ute Gajus. Und so kommt sie privat wie beruflich mit vielen verschiedenen Menschen zusammen. Die sehen sie hin und wieder auf dem Fahrrad, denn 20 Kilometer am Stück radelt Ute Gajus schon gerne mal. Und der sportliche Ausgleich ist ihr ungemein wichtig. Aber es gehe weniger ums Tempo als darum, „komplett raus“ zu sein. „Dafür ist Achim perfekt geeignet, mit der Marsch etwa“, findet sie.

Perfekt, ja ungemein adrett, ist auch das Outfit, das die Bankkauffrau trägt. Das türkise Brillengestell, das neben ihr auf dem Tisch liegt, passt zur petrol- und türkisfarbenen Kleidung und wiederum darauf farblich abgestimmt sind ihre Ohrringe und ein Ring am Finger. Und diese Grüntöne passen wiederum gut zur Natur, die Ute Gajus so gerne in und um Achim genießt, auch dank ihres nahe der Weser gelegenen Wohnortes. Und in dem begegnet sie vielen Menschen, von denen sie nicht so sehr diejenigen mag, die ich-bezogen sind oder denen sie nicht trauen könne. Sie selbst gehe offen auf Menschen zu und „dann schaue ich, wen habe ich vor mir, frage mich, wo ich ihn abholen kann, und gehe offen und ehrlich mit den Menschen um“. Das bezieht sie auf den Job und auf die Kunst. Vertrauen sei da eine wichtige Komponente und sie habe oft den Wunsch, nachhaltig Beziehungen zu den Menschen in ihrem privaten oder beruflichen Umfeld aufzubauen.

Vorsitzende eines Fördervereins

Neben der künstlerischen Ader hat die Achimerin auch eine soziale, ist Vorsitzendes des Fördervereins fürs Maria-Luisen-Kinderheim in Buenos Aires. Durch Freunde aus Argentinien war Ute Gajus zu dieser Aufgabe gekommen, hat in der Vergangenheit in Achim auch größere Feste zugunsten des Kinderheimes veranstaltet. In den jüngsten Jahren allerdings nicht, denn derzeit „bin ich mehr so der verwaltende Part in dem Verein, weil die Zeit fehlt“. Die Mitglieder des Vereins seien quer über Deutschland verteilt, die Hauptarbeit aber liege bei ihr.

Zwar sei der finanzielle Bedarf des Kinderheims noch immer vorhanden, „aber wenn man solche Projekte anschiebt, muss man sie auch sauber abarbeiten können“. Das ist Ute Gajus ganz wichtig: „Es bringt nichts, wenn man sagt, ich mach mal ein bisschen etwas.“ Entweder man mache es richtig oder gar nicht – das ist ihre Devise. Die gilt für die Vereinsarbeit wie für ihre Kunst, die Ausstellungsorganisation oder ihre Arbeit in der Bank. „Wenn mich Dinge nicht begeistern, dann lasse ich sie eigentlich auch“, sagt Ute Gajus und unterstreicht einmal mehr, wie wichtig Leidenschaft ist für die Dinge, die sie macht.

Dass sie als Verantwortliche für die Geschäftsstelle auch mal nachts informiert wird, wenn das Alarmsystem anschlägt, kommt durchaus vor. Meistens war es dann ein Insekt, das von den Sensoren erfasst wurde. Einen Banküberfall musste Ute Gajus übrigens auch schon mal miterleben, damals, kurz nach ihrer Ausbildung in Asendorf im Jahr 1983. „Das sind so Erfahrungen, die muss man nicht so häufig haben“, sagt sie, glaubt aber, dass dieses Erlebnis keine Spuren hinterlassen habe in Form von übertriebener Ängstlichkeit, aber: „Schön war das jetzt auch nicht.“