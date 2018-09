Das Erntepaar, Jennifer Suhling und „Bräutigam“ Dustin Radke, genoss die Fahrt unter der Erntekrone. (fotos: Michael Braunschädel)

Neun Wagen und eine Reihe von Fußgruppen. Die Anzahl derer, die das alljährlich stattfindende Uphuser Erntefest als Highlight des ausklingenden Sommers betrachten, scheint zu schwinden, wie aus den Reihen der Ausrichter zu erfahren war. Die Begeisterung der Bürger, die sich aber auch in diesem Jahr dem Miteinander in Uphusen verschrieben hatten, zeigte indes ein hohes Maß an Verbundenheit. Schon am Freitagabend war abzusehen, dass das drei Tage währende Spektakel von Erfolg gekrönt werden würde. Vom Spielmannszug der Feuerwehr begleitet, zogen etwa 200 Mädchen und Jungen mit Laternen durch die Straßen und trafen sich anschließend zur Kinder-Disco im Gasthaus Gerken.

Eine Anmeldung für die Teilnahme an dem Umzug, der sich am Sonnabendnachmittag vom Arenkamp aus in Bewegung setzte, war nicht erforderlich. „Wir hatten mit vielleicht vier oder fünf Wagen gerechnet“, erklärte Organisator Sven Prekel. Dass es dann doch noch neun geworden sind, freue ihn sehr. Krümelmonster, eine Vielzahl Kekse und mollige Schafe zeugten vom Einfallsreichtum der Feiernden; zwei Weihnachtsmänner – typgerecht gewandet – machten deutlich, dass sich der Sommer dem Ende neigt. 13 kleine Mitglieder der Kinderfeuerwehr hatten sich dem Motto „Super-Mario-Kart“ verschrieben und überzeugten mit dicken schwarzen Schnurrbärten.

Stammten die Krümelmonster-Roben aus dem Internet, hatten sich geschickte Frauen daran gemacht, das Gebäck für die gefräßige Schar selbst zu fertigen. „Hellbraune Oma-Wolldecken, Poolnudeln, Nadel und Faden – mehr brauchten wir nicht“, verriet Bärbel Stadtlander. Oma sei sie selbst und Rentnerin und habe Zeit und Lust gehabt, sich auch in diesem Jahr an der Herstellung der Kostüme zu beteiligen. Allgemeinsinn bewies auch Thorsten Seekamp. Schon mehr als 20 Jahre ist der 50-Jährige zur Stelle, wenn es darum geht, anlässlich des Erntefestes den Trecker anzuwerfen und die stets gleiche Gruppe von Feiernden durch die Gegend zu fahren.

Einen offenen Wagen – herbstlich geschmückt und für sich allein – durfte das Erntepaar für sich beanspruchen. Schon im vergangenen Jahr sei sie gefragt worden, blickte Jennifer Suhling zurück, und in diesem Jahr habe sie eingewilligt. Neben „Bräutigam“ Dustin Radke, den sie schon aus der Grundschule kennt, winkte die 18-Jährige dem Publikum zu und genoss die Fahrt durch die von Zuschauern gesäumten Straßen.

Ganz besonderes Aufsehen erregte eine große Schar kuscheliger Schafe – schneeweiß das in Gruppenarbeit selbstgemachte Fell. Schwarze Ohren und Wattebäuschchen auf dem Kopf komplettierten den „Shawn-das-Schaf-Look“, den mehr als 20 Männer, Frauen und Kinder stolz zur Schau trugen. Unter ihnen die 13-jährige Anna-Lena Radl als Babyschaf und Bürgermeister Rainer Ditzfeld, dem die mollige weiße Weste vortrefflich stand.

Es habe schon eine ganze Weile gedauert, bis alle Vorkehrungen getroffen worden waren, sagte Bärbel Stadtlander. Schon vorher seien Girlanden und die Erntekrone geknüpft worden; auch der Musikzug habe zur Probe gespielt. Spannung kam auf, als es am frühen Abend um die Bewertung der Aktiven ging. „Krümelmonsters Keksfabrik“ und die „Shawns“ blieben punktgleich und teilten sich damit den ersten Platz. Bei den Fußgruppen gingen die Weihnachtsmänner als Gewinner hervor, die Kinder von „Aloahe Uphusen“ trugen in ihrer Altersklasse den Sieg davon.