Dieser Bereich der Achimer Straße wird nach dem Kreiselbau nicht wiederzuerkennen sein. (Björn Hake)

Der politische Beschluss, den Kreisverkehr an der Achimer Straße in Oyten im Bereich des neuen Gewerbeparks trotz explodierender Kosten zu bauen, war Ende vergangenen Jahres im Verwaltungsausschuss hinter verschlossenen Türen gefallen. "Seitdem haben wir richtig Gas gegeben", erzählte Michael Bruns von der Gemeindeverwaltung am Mittwochabend im Rahmen der Sitzung des Ausschusses für Umwelt & Gemeindeentwicklung. So sei die Entwurfsplanung in den Endzügen und man befinde sich schon am Anfang der Genehmigungsphase.

Sichtbar vor Ort wurde die Umsetzung des Projektes bereits durch die Baumfäll- und Rodungsarbeiten. „Ein kleiner Baustein“ sei damit laut Bruns bereits erledigt. In den vergangenen Wochen habe es ansonsten insbesondere im Hintergrund viele Gespräche und Abstimmungen gegeben. Diese seien „sehr aufwendig und werfen einen immer wieder zurück“, wusste Bruns zu berichten. Denn aus den Abstimmungen ergeben sich nicht selten Änderungen, die in den Planungen berücksichtigt werden müssen. Als Beispiel nannte der Fachmann das Anlegen von Geh- und Radwegen rund um den Kreisverkehr.

Der Kreisel wird nach der Fertigstellung von allen Verkehrsteilnehmern, die auf der Achimer Straße (L167) zwischen Oyten und Achim verkehren, genutzt werden müssen. Zusätzlich gibt es westlich zwei Ab- und Auffahrten in den Kreisverkehr: Die eine führt zur Auffahrt auf die Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg, die andere ist eine direkte Anbindung an den neuen Gewerbepark. Andersherum kommen Verkehrsteilnehmer, die die A1 aus Richtung Hamburg kommend bei der Ausfahrt Oyten verlassen, künftig am Kreisel heraus.

Der Bau der Anlage war schon länger als Teil der Erschließung des neuen Gewerbeparks geplant gewesen und den sich in den vergangenen Jahren ansiedelnden Unternehmen als Bestandteil der Planung vorgestellt worden. Somit muss die Gemeinde Oyten das Versprechen nun auch in die Tat umsetzen – auch wenn die aktualisierte Kostenaufstellung im vergangenen Dezember bei den Politikern für einen ziemlichen Schock gesorgt hatte. Denn plötzlich mussten mehr als drei Millionen Euro bereitgestellt werden und somit doppelt soviel, wie noch zwei Monate vorher kommuniziert worden war. Die von der Verwaltung genannten Gründe dafür waren unter anderem der gestiegene Baukostenindex seit den vorigen Schätzungen, nicht einkalkulierte Sicherheiten für das Bauen im Bestand sowie nicht berücksichtigte Nebenkosten für die Arbeit externer Projektsteuerung und Bauüberwachung.

Damit es bei der Umsetzung zu keinen weiteren bösen finanziellen Überraschungen kommt, gebe es laut Bruns in Absprache mit dem Projektsteuerer „ständige Kontrollen“ der Ausgaben und Ausschreibungen. Bisher sei noch nicht allzu viel zu vermerken gewesen, aber das werde sich im Laufe des Jahres in jedem Falle ändern. Bruns stellte sodann auch die nächsten Schritte im Prozess vor: So stehe der Abschluss der Entwurfsplanung durch den Objektplaner und dessen Freigabe durch die Gemeinde an. Dann müsse auch die Genehmigungsplanung fertiggestellt und an das Niedersächsische Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Geschäftsbereich Verden) übermittelt werden. Es folgen die Erarbeitung der Ausführungsplanung durch den Objektplaner und die Vergabe der Leistung „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination“. Der eigentliche Baubeginn ist derweil für Mitte des vierten Quartals vorgesehen. „Sodass es dieses Jahr hoffentlich noch losgeht“, zeigte sich Bruns optimistisch.