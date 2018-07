Spielplatztester bei der Arbeit: Manuel, Christian, Leona, Lale, Henrietta, Max, Janes, Keano (von rechts). (Björn Hake)

Achim. Der Spielplatz am Achimer Nachtigallenweg an einem Montagvormittag im Juli: Zwei Schaukeln, eine Rutsche, eine kleine Hütte stehen verlassen da. Grabesstille im Wohngebiet, ein Feldhase knabbert am leicht vergilbten Gras, zwei Mitarbeiter des städtischen Bauhofs leeren den Abfalleimer und trotten wieder von dannen. Plötzlich kommt Leben in die Vogelsiedlung, als acht Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren mit ihren Fahrrädern anrauschen und den Spielplatz stürmen. Kindergeschrei erschallt, als die Kids die Spielgeräte in Beschlag nehmen und fröhlich herumtoben.

Am Spielplatzrand unterhalten sich die erwachsenen Begleiter der Kindergruppe: Gesa Kaemena, zuständig für die außerschulische Jugendarbeit im Fachbereich Soziales der Stadt Achim, und Bafti Dzemaili, Studierender des Master-Studiengangs „Sport und Lebensstil“ an der Uni Oldenburg. Was wie ein ganz gewöhnlicher Kinderausflug aussieht, hat doch sehr viel Methode, denn das Umhertollen ist Bestandteil von Dzemailis Masterarbeit mit dem Thema „Attraktivitätsmerkmale von Spielplätzen aus Sicht der Kinder“. Da diese sich erheblich von der Sicht der Erwachsenen unterscheide, möchte er sie wissenschaftlich erforschen. Ziel soll es sein, Kommunen beim Kauf neuer Spielplatzgeräte eine Hilfestellung zu geben.

Kinderfreundliche Stadt

Darüber freut sich Gesa Kaemena besonders. Die Diplom-Pädagogin ist nicht nur Organisatorin des Ferienspaßprogramms der Stadt Achim, sondern auch verantwortlich für die Ausstattung der Achimer Spielplätze und für den Kauf neuer Spielgeräte. 45 Spielplätze gibt es in der Stadt Achim, eine Zahl, die sich sehen lassen kann. Zwei bis drei werden jedes Jahr erneuert. „Letztes Jahr hat es bereits einen Spielplatztest in anderen Stadtteilen gegeben“, sagt Kaemena. „Dieses Jahr hat es sich natürlich angeboten, dass wir den Test mit einer Masterarbeit verknüpfen konnten.“ Sozusagen eine Win-win-win-Situation – für Achim, den Studenten und die Kinder.

Für die Aktion „Spielplatztester“ des Ferienspaßprogramms musste Kaemena nicht lange auf Anmeldungen warten. Und ihre Teilnehmer erweisen sich als echte Glücksgriffe: Die drei Mädchen und fünf Jungen haben keine Berührungsängste und verstanden sich auf Anhieb gut.

Nach einer knappen halben Stunde ruft Dzemaili die Kids zu einer kleinen Fragerunde zusammen. Wie gefällt es euch hier? Ist der Spielplatz groß genug? Welche Spielgeräte fehlen? Der Spielplatz am Nachtigallenweg schneidet nicht besonders gut ab: Zu klein, keine Wippe, keine besonderen Klettermöglichkeiten, so die einhellige Meinung der Kinder. Immer dabei ist eine Videokamera, mit der Dzemaili sowohl das Spielen als auch die Befragung filmt.

Die Spielplätze an der Gerhard-van-der-Poll-Straße und an der Hasselstraße, zu denen die Ferienspaßgruppe danach fährt, sind deutlich besser ausgestattet und erhalten positivere Bewertungen. Am Kletterkarussell in der Gerhard-van-der-Poll-Straße drehen auch Dzemaili und Kaemena unter dem Jubel der Kinder mal eine Runde.

Zum Schluss geht es ins Bürgerzentrum im Magdeburger Viertel, wo für ein abschließendes Gruppeninterview noch einmal ein Stuhlkreis gebildet wird. Nun dürfen die Kinder sagen, welcher Spielplatz ihnen am besten gefallen hat. „Wie würde ein Spielplatz aussehen, wenn du König von Achim wärst?“ lautete die letzte Frage. Vom Fußballfeld bis zum Tunnelsystem sind keine Grenzen gesetzt.

Als Bafti Dzemaili seine Videoausrüstung einpackt, hat er ein Lächeln im Gesicht. „Der Vormittag lief gut, er war sehr ergiebig“, sagt er gut gelaunt. Doch mit der Auswertung der Videoaufnahmen steht ihm der größte Brocken seiner Masterarbeit noch bevor. Diese wird er voraussichtlich im Herbst beendet haben, und nicht viel später soll dann auch die Arbeit fertig sein. Was der Vater eines Sohnes nach seinem Abschluss machen will, weiß er bereits: Er möchte in der Bremer Jugendpsychiatrie als Bewegungstherapeut arbeiten. Auch Gesa Kaemena ist mit dem Spielplatztest zufrieden. Für sie ist der Sommer alles andere als langweilig – sie nimmt selbst an 15 Aktionen des Ferienspaßprogramms teil.