Fischerhude. Das familiäre und künstlerische Umfeld der Widerstandskämpferin Cato Bontjes van Beek nimmt der Kunstverein Fischerhude in seiner diesjährigen Sommerausstellung mit dem Titel „Catos Welt – Ich will nur eins sein, ein Mensch“ in allen Facetten ins Visier. Bis zum 29. Oktober haben Besucher die Gelegenheit, sich auf vielfältige Weise über die Menschen aus dem Dunstkreis der mutigen jungen Frau zu informieren. Eröffnet wird die Ausstellung an diesem Sonntag, 18. Juni, ab 11.30 Uhr mit einem umfangreichen Rahmenprogramm in Buthmanns Hof (Im Krummen Ort 2). Der Autor Hermann Vinke und der Sprecher Lorenz Meyboden lesen Texte von und über Cato Bontjes van Beek. Musikalisch umrahmt wird die Eröffnungsveranstaltung von der Flötistin Gudrun Wagner, die Stücke von Bach und Debussy zum Besten gibt. Dirk Gieschen von der Stiftung Heimathaus Irmintraut begrüßt die Gäste.

Den Bezug der 1943 im Dritten Reich hingerichteten Widerstandskämpferin zu Fischerhude möchten die Aktiven des Kunstvereins aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Vorgestellt wird unter anderem das Umfeld, das sie in in dem Fischerhuder Haus umgab. „Ihr Großvater war der Maler Heinrich Breling, der eine märchenhafte Karriere vom Gänsehüter zum Königlichen Professor und Hofmaler König Ludwigs II. von Bayern erlebte“, weiß Wolf-Dietmar Stock vom Kunstverein zu berichten. Mutter Olga war zudem Modell von Bernhard Hoetger, unter anderem für das Worpsweder Grab der Paula Becker-Modersohn und für Skulpturen des Platanenhains auf der Darmstädter Mathildenhöhe. Sie trat als expressionistische Tänzerin, zeitweise begleitet von dem Pianisten Walter Gieseking, im In- und Ausland auf, bevor sie sich ebenfalls der Malerei zuwandte.

Catos Vater Jan gründete zusammen mit ihrer Tante, der Malerin und Bildhauerin Amelie, 1920 – im Jahr von Catos Geburt – die Fischerhuder Kunstkeramik (FKK), die sich schon bald über die Region hinaus einen Namen machte. Bereits als junge Frau half Cato ihrer Tante Amelie – ihr Vater war 1933 nach Berlin gegangen, wo er eine neue Familie gegründet und eine erfolgreiche Keramikwerkstatt aufgebaut hatte – beim Glasieren und bei der Erledigung der geschäftlichen Korrespondenz. Schließlich begann sie im November 1939 in der Werkstatt ihres Vaters eine Ausbildung zur Keramikerin, laut Stock mit dem Vorsatz, die „FKK“ in Fischerhude später weiterzuführen.

Erstmals stellt der Kunstverein Fischerhude nunmehr die „FKK“, ihre Geschichte und verschiedene aus ihrer Werkstatt hervorgegangene Töpferwaren vor, zu denen außer plastischen Arbeiten von Amelie Breling wie Porträtbüsten und Skulpturen auch beeindruckende Werke von Jan Bontjes van Beek gehören, die als Leihgaben aus dem Berliner Keramikmuseum stammen. In einer Vitrine wird zudem ein Einblick in Catos geistigen Kosmos gegeben. „Schon als junger Mensch erschloss sie sich einen großen Fundus an literarischen und philosophischen Kenntnissen und Einsichten“, erzählt Wolf-Dietmar Stock. Später entdeckte Cato die Werke von Maxim Gorki und Dostojewski für sich und vertiefte sich in fernöstliche Philosophie und Dichtung. Im Sonderraum zeigt der Kunstverein die Fischerhuder Kunstkeramik heute, die von Claudia Craemer, Ahmad Tavakkoli und Katharina Bertzbach repräsentiert wird. Zur Ausstellung gibt es ein Begleitprogramm: Manfred Ringmann wird am 10. August in der Liebfrauenkirche den Vortrag „Amelie Breling und der Erzengel Michael – der abenteuerliche Weg einer Kunstkeramik in die Fischerhuder Kirche“ halten. Am 21 September wird der Dokufilm „Gegen den Strom – der Widerstand der Cato Bontjes van Beek“ gezeigt.

Die Schau ist zu diesen Zeiten geöffnet: Mittwoch bis Sonnabend von 14.30 bis 17.30 Uhr und Sonntag von 11.30 bis 17.30 Uhr.