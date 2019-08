Farbenfroh geht es zu bei den Witzkobolden. Gesucht wird eine neue Königin oder ein König der Spaßmacher. (FR)

In eine bunte Koboldwelt möchte die Märchentheatergruppe des TV Sottrum Kinder zwischen vier und zehn Jahren im anstehenden September entführen. "Kiki Kirchererbse" wird Königin" heißt die Komödie, die insgesamt fünfmal auf der Bühne im Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde St. Georg in Sottrum aufgeführt wird. "Die Kinder werden in das Geschehen mit einbezogen und immer wieder kommt es zu überraschenden Wendungen. Aber auch große Zuschauer werden auf ihre Kosten kommen und die Lachmuskeln trainieren", kündigt die Laien-Theatergruppe an, die sich in diesem Jahr über reichlich personellen Zuwachs freuen durfte.

Gleich vier der zehn Schauspielakteure beim neuen Stück geben ihr Debüt beim TV Sottrum. Während Jessika Blaszkiewicz (Maske) und Sandra Holsten (Souffleuse) sich in der Gruppe zuvor bereits hinter der Bühne eingebracht haben, ist es für Carmen Meyer und Nina Heuer eine wirkliche Premiere. Neu zum Team dazu gestoßen ist des Weiteren Carina Holsten als Souffleuse. Außerdem wirken in diesem Jahr mit: Jenny Müller, Kathrin Schlohen, Lydia Willenbrock, Andrea Kruse, Thomas Holzmann und Tina Reiners (Schauspieler), Irja Salzmann (Bühne/Kostüme), Sonja Klee (Bühne), Maren Bischoff (Regie/Bühne), Kristian Buthmann (Technik), Robert Werner (Grafik/Maske) sowie Silke und Andre Behling (Foto/Film).

Proben laufen seit April

Ausgewählt wurde das Stück – zum dritte Mal eines aus der Feder von Christina Stenger – im März. Es folgte die Rollenvergabe. Seit April arbeiten die Schauspieler sowie alle weiteren Beteiligten fleißig an der Realisierung. Hauptfigur der Geschichte ist Kiki Kichererbse, die es sich zum Ziel gemacht hat, erste Königin der Spaßmacher werden, denn das Witzkoboldjahr von König Willi Witzbold ist bald um. Einziger Konkurrent um die Krone ist Schmollo Schmunzel, der leider gar nicht witzig ist. Trotzdem probiert er die Krone schon mal aus und wird in eben diesem Moment von den Miesmuffels entführt. Die Miesmuffels sind verhexte Kobolde, die das Lachen verlernt haben. Kiki Kichererbse und ihr Freund Louis Lachkrampf brechen auf, um Schmollo zu befreien.

Ob es ihnen – auch mithilfe der kleinen und großen Zuschauer – gelingt, zeigt sich erstmals bei der Premiere am Freitag, 13. September,. Los geht es um 17 Uhr. Weitere Aufführungen folgen am darauf folgenden Sonnabend und Sonntag, 14. und 15. September, jeweils ab 14 und 16.30 Uhr. Karten gibt es ab kommenden Donnerstag, 15. September, bei Drogerie Stöver im Edeka-Lebensmittelmarkt in Sottrum, Lienworth 2, für fünf Euro. Wer zur Aufführung als Witzkobold verkleidet – etwa mit bunter Perücke – kommt, auf den wartet laut Ankündigung eine süße Überraschung.

Verpflegung im Gemeindehaus

In den Pausen sorgen die Teamer und Konfirmanden der Kirchengemeinde für die Verpflegung der Besucher im Gemeindehaus in Form von Getränken, Kuchen und Schnittchen. Der Erlös soll für die die Kinder- und Jugendarbeit vor Ort verwendet werden. Ebenfalls in der Pause findet auch wieder die beliebte Autogrammstunde statt, in der sich die kleinen Zuschauer von den Schauspielern Autogramme auf die Plakate der Aufführung geben lassen können. „Viele dieser Plakate finden im Anschluss ihren Weg an die Wände der Kinderzimmer und sind noch lange eine schöne Erinnerung an den Theaterbesuch“, weiß die Gruppe des TV Sottrum aus den bisherigen Erfahrungen zu berichten.