Brettspiele erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit. Am 7. September lassen sich in Achim neue Spiele kennenlernen. (Björn Hake)

Achim/Landkreis Verden. Mit der Aktion „Stadt-Land-Spielt!“ soll das Spielefieber in Deutschland, Österreich und der Schweiz entfacht werden, alljährlich präsentieren an vielen Standorten ein Wochenende lang Spieleclubs, Vereine und Institutionen interessierten Besuchern aller Altersklassen Gesellschaftsspiele. In diesem Jahr findet die Aktion am 7. und 8. September statt, wobei der Achimer Brettspiele-Club (ABC) für Sonntag, 8. September, einlädt, um „neue Spiele zu entdecken und beliebte Spieleklassiker kennenzulernen“, wie er mitgeteilt hat. Das ist in der Zeit von 13 bis 18.30 Uhr im Laurentius-Haus an der Pfarrstraße 3 möglich.

Die vielfältige Spieleauswahl des ABC von rund 200 Titeln halte von Strategie-, Familien-, bis hin zum Outdoor-Spiel für jeden Besucher das Richtige bereit. „Dank der fachkundigen Spieleerklärer wird ein Regellesen unnötig und es kann direkt losgespielt werden“, nennen die Clubmitglieder einen Vorteil der alljährlichen Veranstaltung. Exklusiv erscheinen im Rahmen von „Stadt-Land-Spielt!“ Minispiele zu Spielen beliebter Verlage, die mit nach Hause genommen werden dürfen.

Verschiedene Turniere

Darüber hinaus hat der ABC wieder einige lokale Spieleautoren eingeladen. So könne der eine oder andere Besucher einen Prototypen testen und somit ein Spiel kennenlernen, das es noch gar nicht gibt und später womöglich in anderer Form erscheint. „Wer neben dem Spielspaß auch noch etwas Wettkampf-Feeling möchte, kann an einem der beiden Turniere teilnehmen“, lädt der ABC ein. Traditionell bieten die Achimer ein Qualifikationsturnier zur deutschen Qwixx-Meisterschaft an, das Turnier beginnt um 13.30 Uhr. Die beiden erstplatzierten Teilnehmer dürfen im April 2020 in Lautertal im Odenwald dann um den Meistertitel spielen.

Außerdem wird es ein Cabo-Turnier geben. Bei Cabo versuchen die Spieler am Ende ihrer Runde, die kleinste Punktzahl in der Auslage zu haben – dabei kennen sie ihre Karten nicht oder nur zum Teil. „Einige Karten helfen einem dabei, indem man Karten anschauen oder mit dem Mitspieler tauschen darf“, erklärt der ABC. Das Kartenspiel, bei dem es auf Glück und Bluff ankommt, sei für zwei bis fünf Spieler konzipiert.

Schon traditionell wird es auch einen großen Spiele-Flohmarkt geben, bei dem sich selten gewordene Spiele erwerben und Schnäppchen machen lassen. Speisen und Getränke stehen gegen eine kleine Spende auch bereit. Der Eintritt für Besucher ist kostenlos.

Aktionen auch in Verden und Dörverden

Neben Achim sind auch die Stadt Verden und die Gemeinde Dörverden im Kreisgebiet Standorte von „Stadt-Land-Spielt!“. Demnach lädt die Stadtbibliothek Verden für Sonnabend, 7. September, von 10 bis 14 Uhr, zum Spielen ein (Holzmarkt 7). An mehreren Tischen werden Spiele erklärt und an weiteren Tischen können Spiele ausprobiert werden. „Wenn das Wetter es zulässt, wird es auch Spiele für draußen geben“, heißt es in der Ankündigung. Die Bücherei hat rund 400 Spiele im Angebot und mindestens sechs Spieleerklärer im Einsatz. Besonders Familien sollten sich demnach angesprochen fühlen.

Das Niedersächsische Spielezentrum Drübberholz in Dörverden darf natürlich nicht fehlen und wird es auch nicht. Ebenfalls am Sonnabend, 7. September, stehen im Tagungshaus (Drübber 4) im Rahmen von „Stadt-Land-Spielt!“ über 8000 Spiele zur Verfügung. Angeboten werden Turniere in den Spielen „6nimmt“ und „Chamäleon“, außerdem gibt es auch dort einen großen Spieleflohmarkt.