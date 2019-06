Mit launigen Reden wurde den Schülern und ihren Eltern der Abschied vom Cato-Gymnasium versüßt. (Björn Hake)

Achim. Die Abschlussfeier an der Schule mit einem Hinweis an die Polizei zu beginnen, dass sie den Schulleiter abführen sollen, ist sicherlich nicht gewöhnlich. Geschehen ist dies dennoch am Donnerstagnachmittag am Cato-Bontjes-van-Beek-Gymnasium. Ganz erst gemeint war dieser Aufruf von Schüler Timon Scholz freilich nicht. Er spielte damit lediglich auf einen beliebten Satz seines Schulleiters Stefan Krolle an, der einigen der Abiturienten mit Blick auf ihre Unpünktlichkeit oder Unzuverlässigkeit in der Vergangenheit oftmals bescheinigte, dass man mit ihnen zusammen sicherlich keine Bank ausrauben könne. Für einige Lacher unter den anwesenden Schülern und deren Eltern sorgte der Aufruf aber allemal. Zumal Krolle im Anschluss erklärte, dass er nach wie vor auf Suche nach einem Komplizen sei.

In den jetzigen Abiturienten wird er diesen wohl nicht mehr finden. Denn für sie endete Donnerstagnachmittag nun auch ganz offiziell ihre Schulzeit. 119 Abiturienten und acht Absolventen mit Fachhochschulreife haben dem Gymnasium den Rücken gekehrt. 17 von ihnen haben ihr Abitur dabei sogar mit einer Eins vor dem Komma abgeschlossen. „Es gibt keinen, der die Schule ohne Abschluss verlässt“, freute sich der Schulleiter. Der kam bei seiner Ansprache natürlich auch nicht um die „Fridays for Future“-Demonstrationen herum, die mittlerweile seit Wochen deutschland- und sogar weltweit für Aufsehen sorgen. „Es kann nicht sein, dass es sanktioniert werden soll, wenn sich junge Leute auf den Weg machen und für etwas einstehen“, machte er deutlich. Und an die Schüler gewandt sagte er: „Sie müssen sich auch in Zukunft einbringen, nachbohren und hinterfragen.“

Für Herausforderungen gewappnet

Einen Ratschlag, den auch Achims Bürgermeister Rainer Ditzfeld in seiner Rede an die Schüler richtete. „Die Welt braucht frei denkende, wache und junge Köpfe“, sagte er. Für die Abiturienten sei nun zwar das Ende ihrer Schulzeit erreicht, aber es würden weitere Aufgaben auf sie warten. „Die Welt bleibt mit dem heutigen Tag nicht stehen. Welche Veränderungen jetzt auch immer auf sie warten, sie werden groß sein“, schwor der Bürgermeister die Jugendlichen ein. Das richtige Rüstzeug für die Herausforderungen, die nun auf sie warten, hätten sie an der Schule mitbekommen. „Sie fangen nicht bei Null an, sondern haben schon einen hellwachen Kopf und einen geschulten Verstand. Sie können alles erreichen.“ Dabei sei es wichtig, keine Scheu zu haben vor neuen Erkenntnissen und neuen Einsichten. „Ich wünsche mir, dass Sie auch weiterhin öffentlich aufstehen – sei es für das Klima, für Menschenrechte oder den Kampf gegen Rechts“, appellierte Ditzfeld. „Die Welt wartet auf Sie.“