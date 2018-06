Die wirtschaftliche Situation Achims entwickelt sich gerade an diversen Stellen, auch die Innenstadt soll bald dazu gehören. (Christian Walter)

Achim. In Achim passiert was, die Stadt entwickelt sich. Nicht überall ist dies schon so deutlich zu sehen wie derzeit beim Freibadumbau, aber auch die sich anbahnende Amazon-Ansiedlung, die Vorbereitungen für Achim-West, die Rahmenplanung für die nördliche Innenstadt und mögliche Veränderungen in der City zeugen davon. Gründe genug, mit Bürgermeister Rainer Ditzfeld, Wirtschaftsförderer Martin Balkausky und Innenstadtexperte Rudi Knapp vom Wirtschaftsbeirat Achim über die Entwicklungen zu sprechen. Das hat Redaktionsleiter Kai Purschke in einer Talkrunde getan.

Zur Achimer Innenstadt

"Das Problem ist, dass uns die Flächen nicht gehören. Was mögliche Entwicklungen angeht, sind uns daher die Hände gebunden. Wenn die Alteigentümer nicht gesprächsbereit sind, zu hohe Mietvorstellungen haben und die Flächen zu klein sind, haben wir kaum eine Chance", sagt Ditzfeld. Was den angekündigten Um- und Ausbau der Marktpassage angeht, da warte die Stadt noch immer auf die Architektenzeichnungen, die der Investor vorlegen wollte. Beim Nientkewitzgebäude werde es "garantiert zum Sommer eine Entscheidung geben, die wohl in Richtung langfristige Vermietung gehen wird", erklärt der Bürgermeister. Weil rechts daneben die Immobilie jemanden gehört, der nicht bereit sei zu verkaufen, es aber nur Sinn mache, wenn die Fläche mit beplant werde. "Auf der anderen Seite der Obernstraße sind wir in engen Gesprächen, da könnte in Kürze was passieren." Ditzfeld ist guter Hoffnung, dass in der Innenstadt in diesem Jahr noch etwas geschehe.

Für Rudi Knapp ist es das Hauptproblem, "dass alles so lange dauert". Jeder, der seit Jahren die Situation in der City beobachtet, sei jetzt "so langsam am Ende der Geduld". Es müsse etwas passieren, die Aufbruchstimmung aus den jüngsten Jahren durch den Wechsel an der Verwaltungsspitze sei langsam aufgebraucht. "Wir müssen jetzt zu Ergebnissen und Entscheidungen kommen", fordert Knapp. Die Kaufleute stünden nicht mehr mit dem Rücken zu Wand, "sondern die stehen schon drin". Der Baumplatz gehört der Stadt, Rudi Knapp fordert daher eine Bebauung.

"Wir müssen die Fläche im Blick behalten, aber auch sehen, dass wir die Dinge Stück für Stück entwickeln und nicht alles zur gleichen Zeit", bremst Wirtschaftsförderer Martin Balkausky. Er geht davon aus, dass die Marktpassage "endlich in diesem Jahr" angepackt werde. Man müsse auch das jetzige Sparkassen-Gebäude betrachten, von dem man bei der damaligen Baumplatzsituation einst nicht wusste, was damit passiert. Die Sparkasse werde sich nun an den Gieschen-Kreisel verlagern, "das heißt, wir brauchen ein vernünftiges Konzept fürs jetzige Gebäude, um einen Sog für andere reinzubringen", sagt Balkausky. Ob der Baumplatz die letzte offene Option ist, das sei mal dahin gestellt, betont der Wirtschaftsförderer, man sei durchaus noch in Gesprächen mit anderen. Demnach werde erst über das Sparkassengebäude gesprochen, dann über den Baumplatz.

Was mit der damals ins Gespräch gebrachten bananenartigen Verlängerung der Marktpassage im Zusammenspiel mit der Sparkasse geworden ist? Balkausky: "Da haben wir noch nichts wieder von gehört, das war ein Gedanke, den der Investor Sparkasse und der Investor Marktpassage besprechen." Da alle diese Entwicklungen noch vier bis fünf Jahren dauern werden, bedeutet das, dass schneller etwas anderes passieren muss, findet Rudi Knapp. "Achim leider unter dem Mangel an größeren Flächen. Jemand, der sich selbstständig machen will, kann von einem 80 bis 120 Quadratmeter großen Laden heute nicht mehr leben", weiß der Ex-Einzelhändler. Die Kleinteiligkeit, die alle mögen, sei nicht mehr lebensfähig. Balkausky findet, dass die Händler sich aber auch anpassen müssen, beispielsweise bei der Verbindung von Onlinehandel und stationärem Handel. Knapp: "Es ist nie zu spät mitzumachen. Auch die Kleinen haben eine große Chance, wenn sie den Mut haben, sich anzuschließen."

Zur Amazon-Ansiedlung:

Dieses Ansiedlungsvorhaben hat Achim auch über die regionalen Grenzen hinaus bekannt gemacht, allein schon die Größenordnung dieses Wirtschaftscoups hat aufhorchen lassen. Auf der anderen Seite bedeutet das Vorhaben sehr viel mehr Verkehr für Achim. Ditzfeld: "Knapp 75 Prozent der Ratsmitglieder haben dem B-Plan für die verkehrliche Entwicklung zugestimmt. Wir sind noch in Gesprächen, rechnen aber damit, dass diesen Monat der Bauantrag beim Landkreis Verden eingereicht wird." Bis dahin muss die Vertragsgestaltung abgeschlossen sein. Noch nicht geklärt sei, ob es eine Rückzahlung der EU-Fördermittel geben wird. Laut Ditzfeld bekommt Achim nur über Amazon den Straßenausbau, der für Entlastung sorgen könne. Zumal Amazon seine Schichtzeiten an die jetzigen Stoßzeiten angepasst habe. Dies sei mit mehreren Firmen nicht möglich. Balkausky erinnert daran, dass vom Worst Case ausgegangen wurde: Berechnet wurde, dass jeder Amazon-Mitarbeiter mit einem eigenen Auto kommt. Da es aber über den ÖPNV vom Achimer Bahnhof und Badener Bahnhof neue Möglichkeiten sowie Radwege geben wird, komme nicht jeder mit dem Auto. "Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Mitarbeiter Fahrgemeinschaften bilden werden", sagte Ditzfeld.

Wie Rudi Knapp ausführte, sei die SPD-Landtagsabgeordnete Dörte Liebetruth aus Achim gebeten worden, "beim Verkehrsministerium vorstellig zu werden, um zu prüfen, ob die Umleitung, die über die Ueser Kreuzung führt, generell geändert werden kann". Damit die Autos, die bei Stau auf den Autobahnen umgeleitet werden, nicht über die Ueser Kreuzung geschickt werden, sondern Richtung Völkersen. Das sei in einer ersten Stellungnahme nicht für möglich gehalten worden, "weil angeblich die Straßen zu schmal sind. Aber vielleicht gibt es da ja doch die Möglichkeit, die Situation so zu entlasten", hofft Knapp.

Zur nördlichen Innenstadt:

Der Knoten im Rat ist zunächst mal durchschlagen worden, die FDP hat sich der SPD und den Grünen angeschlossen, um die Entwicklung voranzubringen. Kritisch wird von der CDU etwa die Mobilitätsstation gesehen, die auf dem Areal entstehen soll. Die muss jemand betreiben, vielleicht auch Amazon, damit deren Mitarbeiter aus Bremen aus dem Zug steigen und dort ein Fahrrad leihen können. "Amazon ist für jede Idee dankbar, denn für sie ist es ein absolutes K.o.-Kriterium, wenn die Mitarbeiter nicht pünktlich zum Schichtwechsel da sind", sagt Ditzfeld. Sowohl für den öffentlichen Busverkehr als auch für einen Shuttle-Service, den Amazon auch an anderen Standorten eingerichtet hat, dürfte es ein Konzept geben. Die Rahmenplanung für die nördliche Innenstadt sieht, nachdem der städtebauliche Vertrag mit Investor W&S auf den Weg gebracht wurde, kleinere Wohneinheiten (etwa 150) im hinteren Bereich vor – 30 dieser Wohnungen werden sozial Schwächeren angeboten. "Im vorderen Bereich soll die Mobilitätsstation entstehen, man kann dort das Auto parken und Fahrräder unterbringen. Im Erdgeschoss würden die Waldheim-Werkstätten eine Art Backstube betreiben", zählt Balkausky auf.

Darüber hinaus seien Büroräume geplant. "Auch etwas Richtung Fitness", sagt Balkausky. Es werde ein Café und einen Kiosk dort geben und im kleineren Rahmen auch Handel. Ditzfeld: "Für mich ist wichtig, dass sich die jüngste Entscheidung von den vorherigen abgesetzt hat. Es stand dank der FDP eine Mehrheit, die es in den Fachausschüssen nicht gab. Nichts ist schlimmer für Investoren als fehlende Verlässlichkeit, wenn sie in jeder Sitzung zittern müssten."

Zu Achim-West:

Auch bei Achim-West steht die große Mehrheit des Rates hinter dem Projekt. Es ist das letzte große Gewerbegebiet, das Achim entwickeln kann. "Unsere Flächen sind endlich, wir haben so gut wie keine Flächen mehr am Markt", weiß Ditzfeld. Und: "Wir werden etwa 75 Hektar Netto-Gewerbefläche in Achim-West haben und werden sie sicher nicht an große Logistiker mit wenigen Arbeitsplätzen vergeben." Achim habe seine Hausaufgaben gemacht und sei mit Bremen auf einem guten Weg, um vielleicht 2021 oder 2022 die ersten Grundstücke abgeben zu können.

Ein weiteres riesiges Vorhaben, an dem die Stadt Achim arbeitet. Wie will die Stadt bei allen diesen Mammut-Vorhaben dafür sorgen, dass der Mittelstand nicht vergessen wird? Balkausky: "Das wird ja oftmals vergessen, aber neben all den großen Projekten sind wir als Wirtschaftsförderung unterwegs, um uns um die Kleinen zu kümmern und ihnen Angebote zu machen." Wer sich das Gebiet Hainkämpe anschaue, könne sehen, dass es sich kleinteilig entwickelt. Beim Tierarzt gegenüber würden drei neue Hallen hochgezogen. Der Mittelstand ergreife die Chance, aus gemieteten Objekten Eigentum zu bilden. "Das Gebiet ist nahezu ausverkauft, auch bei Achim-West werden die Kleinbetriebe berücksichtigt." Da rede man von Betrieben, die um die 2000 Quadratmeter brauchen. Man sei regelmäßig bei den mittelständischen Betrieben, um sich deren Sorgen und Nöte anzuhören.

Wenn sich Achim-West über Landesgrenzen hinweg realisieren lässt, könnten die Kommunen im Kleinen, also etwa Achim und Langwedel (denen das Geld fehlt, um Gewerbeflächen zu entwickeln), doch auch kooperieren. "Ich weiß nicht, inwieweit da Kirchturmpolitik eine Rolle spielt", erklärt Ditzfeld. Es gehörten immer zwei Partner dazu und laut Gutachten würden ja auch die anderen Kommunen im Kreis Verden von Achim-West profitieren. Gibt es schon Nachfragen? Ditzfeld: "Aus dem Kreis Verden nicht, aber aus anderen Landkreisen."