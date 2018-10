Aus ursprünglich 50 Varianten, die L 158 bestmöglich mit der Theodor-Barth-Straße und der A 27 zu verbinden, waren am Ende einige wenige überhaupt prüffähig. Die Stadtverwaltung will nun der Variante 2-2-2 den Vorzug geben. (Grafik: Stadt Achim)

Achim. Man kennt die Labyrinth-Aufgaben von unzähligen Rätselseiten und fährt mit dem Stift den vielversprechendsten Weg ab, um im Idealfall direkt den Ausgang zu finden. So hat die fachmännische Prüfung der Vorzugsvariante der Trasse, die quer durchs geplante Gewerbegebiet Achim-West die Theodor-Barth-Straße mit der Landesstraße 158 (Bremer Straße) und der noch zu bauenden Anschlussstelle an die A 27 verbindet, natürlich nicht ausgesehen. Aber schaut man sich allein die 50 Varianten an, die ursprünglich bewertet worden sind, erinnert dieses Bild stark an die erwähnte Rätselaufgabe. Mit dem Unterschied, dass theoretisch vier verschiedene Anfänge und vier verschiedene Enden möglich sind.

Nachdem zahlreiche Trassenverläufe laut Stadtverwaltung ausgeschlossen werden konnten, boten aber auch die sogenannten prüffähigen Varianten noch Spielraum. Die Vorzugsvariante ist nun – also der Gewinner, wenn man so will – die Variante 2-2-2: eine Verlängerung der Theodor-Barth-Straße mit einem im Bogen verlaufenden Brückenbauwerk über die (später achtspurige) Autobahn 1 und im weiteren Verlauf in ungefährer Mittellage zwischen der A 27 und der Bahnlinie.

Diese Variante hat nach Angaben der Stadtverwaltung „den größtmöglichen Abstand zur Soorenkampsiedlung“. Der Anschluss an die L 158 soll dann über ein Trogbauwerk über die Bahnstrecke Bremen - Hannover hinweg erfolgen und befindet sich dann zwischen der Straße Auf den Triften und dem Gewerbegebiet Auf den Mehren. „Eine frühzeitige Abstimmung mit den zuständigen Stellen der DB AG ist bereits erfolgt. Die Möglichkeit des Baus eines dritten Gleises wurde in den Planungen berücksichtigt“, heißt es zu diesem Detail in der Voruntersuchung.

Variante mit geringsten Nachteilen

Die Vorzugsvariante berücksichtigt auch die möglichen Flächenverfügbarkeiten sowie die Festlegung der Hansestadt Bremen, die Führung über die Theodor-Barth-Straße gegenüber einer möglichen Anbindung über die David-Ricardo-Straße zu bevorzugen. Kurzum: Die Variante 2-2-2 weise demnach „die bestmöglichen technischen Eigenschaften und die geringsten Nachteile“ für Mensch, Tier und Pflanze auf. Andere Varianten waren letztlich durchs Raster gefallen, weil sie diese sogenannten Schutzgüter mehr beeinträchtigt hätten, zu denen auch die Aspekte Luft, Wasser, Boden und Klima gehören sowie die Themen städtebauliche Belange und Flächenverlust.

Gerade Letzteres hatten jüngst die Bürgervertreter für Achim-West im Gespräch mit unserer Redaktion angeprangert. „Es werden 100 Hektar an Flächen neu versiegelt. Das sind 140 Fußballfelder– ein unglaublicher Flächenverbrauch“, hatte Nadine Fischer gesagt. Achim und seine Einwohner würden durch Lärm und Verkehr verstärkt belastet. Die Bürgervertreter wissen aus zahlreichen Gesprächen, dass Achimer mehr denn je um ihre Lebensqualität fürchten, sollte das Mammutprojekt Achim-West Realität werden. Die Stadt Achim arbeitet jedenfalls weiter darauf hin, auch wenn noch eine Finanzierungslücke von mindestens zwölf Millionen Euro klafft. Die Kommunalaufsicht hatte festgelegt, dass die Stadt selbst nicht mehr als zehn Millionen für das mit Bremen gemeinsam angepeilte Gewerbegebiet ausgeben darf.

Die Stadtverwaltung, die den Stadtrat abschließend am Donnerstag, 1. November, ab 19 Uhr im Rathaus über die Vorzugsvariante beraten lassen will, geht davon aus, dass die Antragsunterlagen für das Planfeststellungsverfahren voraussichtlich Ende dieses Jahres eingereicht werden können.

Die Festlegung der Vorzugsvariante der Trassenführung für die geplante Verlängerung der Theodor-Barth-Straße ist Thema im nächsten öffentlichen Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, der am Dienstag, 23. Oktober, um 17 Uhr im Rathaus beginnt. Dort soll auch die Dokumentation der Bürger-Werkstatt Achim-West, die am 15. September, stattgefunden hat, vorgestellt werden. Zu Beginn und am Ende der Sitzung gibt es eine Einwohnerfragestunde.