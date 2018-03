Achim. In China hat nun das Jahr des Hundes begonnen. In Achim haben Hunde und ihre Halter längst nicht den Stellenwert, den sie sich wünschen. Wie berichtet, war abermals ein über die Bürgerbeteiligungsplattform „achim dialog“ zustande gekommener Antrag auf Errichtung einer eingezäunten Freilauffläche für Hunde im Fachausschuss abgeschmettert worden. Für Inge und Holger Briggs aus Uphusen keine Überraschung und doch ein Ärgernis. Denn bereits im Frühling vergangenen Jahres hatte sich Inge Briggs schriftlich an das Land Niedersachsen und die Landtagsfraktionen gewandt, um zu erfahren, ob die Stadt Achim gesetzeskonform handelt, wenn sie keine ganzjährig nutzbare, öffentliche Freilauffläche anbietet. „Mit wurde geantwortet, dass allein die Stadt dies entscheidet“, erzählt Inge Briggs.

Sie glaubt, dass ohne eine solche eingezäunte Fläche, in der Hunde auch während der Brut- und Setzzeit frei miteinander spielen können, die Vierbeiner im Sinne des Tierschutzgesetzes nicht artgerecht gehalten werden können. „Wir persönlich bräuchten solch eine Fläche nicht unbedingt, da der Garten groß genug ist. Aber diese Möglichkeit hat nicht jeder Hundebesitzer“, sagt Inge Briggs. Sie kann nicht verstehen, warum die Stadt Achim bisher nicht in der Lage war und es weiterhin verneint, eine frei nutzbare Fläche außerhalb von Hundeschulen und -vereinen anzubieten. Daher, und weil die Landtagsfraktionen ihr dazu geraten haben, schrieb die Uphuserin auch die Stadtverwaltung sowie alle Ratsfraktionen an. Antworten bekam sie aus dem Rathaus und lediglich von Ingo Müller von der FDP-Fraktion. „Alle anderen Parteien haben mir nicht geantwortet“, wundert sie sich noch heute, als sie den Schriftverkehr kopfschüttelnd durchblättert.

Während Müller, selbst Hundebesitzer, sein Bedauern zum Ausdruck brachte und ihr versprach, das Thema noch mal in der Fraktion zu bewegen, ärgert sich Inge Briggs über das Schreiben der Stadtverwaltung aus dem Bereich Sicherheit und Ordnung. Darin heißt es, dass in der Tierschutz-Halterverodnung „nicht ausdrücklich bestimmt“ sei, dass Hunde in der freien Landschaft herumlaufen müssten oder, dass das Recht auf Sozialkontakte nicht bedeute, dass „mehrere Hundehalter ihre Hunde nicht angeleint in der freien Landschaft herumtoben lassen müssen“. Dann geht die Behörde noch darauf ein, dass zunehmend zu große Hunde in zu kleinen Wohnungen gehalten werden. „Das hat doch gar nichts mit dem Thema zu tun“, betont Inge Briggs.

Aneinander vorbei geredet

Aber das Beispiel zeigt, wie sehr in Achim offenbar aneinander vorbei geredet wurde und wird. Schon in besagter Ausschusssitzung hatten die Freilaufflächen-Gegner mehrfach betont, dass Hunde in der Brut- und Setzzeit andere Tiere stören und gefährden, dass sie bellen oder von ihren Haltern nicht in den Griff zu bekommen seien. Dabei fordern die Hundehalter lediglich eine jederzeit zugängliche Fläche, die umzäunt ist und der sich nur Hunde und ihre Besitzer aufhalten. Wie in Verden oder in anderen Städten und Gemeinden. „Der alte Sportplatz in Uphusen eignet sich beispielsweise prima“, schlägt Inge Briggs vor, die auf die Ignoranz von Hundegegnern allergisch reagiert. Sie findet, dass die Ratsleute die Interessen von Bürgern vertreten müssten, selbst wenn sie persönlich anderer Meinung seien. „Schließlich sind sie ja von den Bürgern gewählt“, betont Inge Briggs. Und sie fügt hinzu, dass Hundehalter im Gegensatz zu anderen Besitzern von Tieren schließlich noch Extra-Steuern an die Stadt zahlen.

Wie schnell das Anliegen der Hundehalter missverstanden wird, zeigt auch unsere Nachfrage bei Bürgermeister Rainer Ditzfeld. Er besitzt keinen Hund, hatte sich aber diebisch über die großartige Resonanz auf den ersten Achimer Hundebadetag im Herbst vergangenen Jahres gefreut. Auf den Bürger-Wunsch nach einer Freilauffläche angesprochen, sagte er nun, dass er persönlich kein Problem mit Hunden habe. Dann holte er aus: „Bei uns gehen frei laufende Hunde auf die Pferdeweide rauf, das ist natürlich nicht schön.“ Er glaubt auch, dass viele Menschen sich weniger aufregen würden, wenn Hunde keinen Dreck machten.

Explizit mit einer eingezäunten Freilauffläche konfrontiert, auf der sich ja nur Hundefreunde mit ihren Vierbeinern tummeln würden und dort keine anderen Menschen Angst vor Hunden und Kothaufen haben müssten, gerät Ditzfeld ins Grübeln. „Wenn wir eine vernünftige Fläche dafür hätten“, überlegt er laut und möchte dem Hinweis auf den alten Uphuser Sportplatz mal nachgehen lassen. Außerdem, sagt er, was die Instandhaltung und Pflege angehe, da könnten sich ja vielleicht die Hundehalter zusammentun und „50 Euro pro Nase oder so“ zahlen. Dass ein Hundehalter jährlich in Achim bereits knapp 50 Euro an Extra-Steuern zahlen muss, kommentiert er nicht weiter.