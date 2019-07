Max Lorenz (links) hatte zum Sommerfest der Senioren Union Verstärkung in Person seines Sohne Marc (rechts) mitgebracht. Dieser stellte ihm und Jürgen L. Born viele Fragen. (Björn Hake)

Sportlich ging es dieses Mal zu bei der Senioren Union des Landkreises Verden: Beim traditionellen Sommerfest im Daverdener „Waldschlösschen“ wurden die Teilnehmer in die wundersame Welt des Fußballs entführt. Mit Ex-Nationalspieler Max Lorenz und dem früheren Vorsitzenden der Geschäftsführung des SV Werder Bremen, Jürgen L. Born, standen zwei Größen des Sports aus der nahen Hansestadt Rede und Antwort.

Der Ort des Treffens eignete sich besonders gut für ein Sommerfest – „von der Größe her und wegen der Möglichkeit, bei Regen draußen zu bleiben“, erklärte Bernd Anders, Vorsitzender der Senioren Union. Immerhin konnte hier unter einem Zeltdach gemütlich und fast schon familiär gefeiert werden. „Außerdem liegt Daverden in der Mitte des Landkreises“, fügte er an. Knapp 60 Mitglieder hatten sich angemeldet, in der Vergangenheit waren es um die 100 gewesen. Zwei Jahre in Folge hatte Bernd Althusmann, der stellvertretende Ministerpräsident Niedersachsens, die CDU-Senioren im Landkreis Verden zum Sommerfest besucht, nun kamen andere zum Zug.

Wichtige Männer aus erfolgreichen Werder-Zeiten sollten es sein, weil es eben auch unter den Christdemokraten etliche Werder-Fans gibt. Über den Oytener Bodo Renne entstand schließlich der Kontakt zu Born und Lorenz. Der ehemalige Vorstandsvorsitzende des Bundesligisten ist seit 2000 Honorarkonsul von Uruguay in Bremen. Der Ex-Nationalspieler, der im kommenden Monat seinen 80. Geburtstag feiern wird, hatte zu diesem Treffen Verstärkung in Person seines Sohnes Marc mitgebracht, der den beiden Größen des Sports interessante Fragen stellte.

„Es sind Männer, die sich auskennen in der Zeitgeschichte der frühen 1960er-Jahre und davor“, erklärte er. Max Lorenz erzählte von seiner Ausbildung bei Jacobs-Kaffee, die er mit 14 Jahren begonnen hatte. „Da habe ich alles mitgemacht“, verriet er. Der gebürtige Hemelinger berichtete aber auch von seinem ersten Kontakt mit Werder, als er dort vor den Augen von Trainer Georg Knöpfle (Max Lorenz: „Ein harter Hund“) vorspielte. Einen Vertrag hatte der talentierte Fußballer vom SV Hemelingen damals aber noch nicht gleich unterschrieben.

Jürgen L. Born erinnerte sich noch daran, dass er mit Schwachhausen zweimal gegen die mit Max Lorenz angetretenen Hemelinger gespielt und jeweils verloren hatte. „Da habe ich das Fußballspielen früh aufgegeben“, gestand er. Born zog einst die entscheidenden Fäden bei der Verpflichtung von Claudio Pizarro. „Den hat er uns für kleines Geld geschenkt“, erinnerte sich Max Lorenz, der in der Folge von Werders Pokalgewinn 1961 und der Deutschen Meisterschaft vier Jahre später schwärmte. „Diese Mannschaft passte zusammen“, urteilte er und brachte unter anderem Günter Bernard, Horst-Dieter Höttges, Hans Schulz und Sepp Piontek ins Spiel. Born: „Mit Hans Schulz habe ich noch vor einer halben Stunde in Verden Golf gespielt.“

Der Ex-Nationalspieler, der zwischen 1965 und 1970 insgesamt 19 Länderspiele bestritt und von 1960 bis 1969 für Werder 251 Mal in der Bundesliga antrat, war stolz auf die Tatsache, dass mit „Pico“ Schütz, Gerd Zebrowski und seiner Person damals drei Bremer zum Aufgebot gehört hatten. Marc Lorenz spannte an diesem Nachmittag professionell den Bogen weiter bis zur aktuellen Situation der Grün-Weißen von der Weser.

Born, der während seiner zehnjährigen Amtszeit das Double 2004 und große Champions-League-Abende miterlebte und besonders das Sturmduo Ailton/Pizarro nannte, sprach der jetzigen Leitung von Werder seinen Glückwunsch aus: „Es ist dosiert und überlegt, wenn sie etwas sagen“. Viele Geschichten aus dem Nähkästchen der Fußball-Größen erheiterten die Senioren, die es sich bei Jazzmusik mit der Band „Waterend Jazzmen“ gutgehen ließen.