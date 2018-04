Einmal auftanken, bitte – aber schnell: Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (links) überzeugte sich auf dem Gelände der Achimer Firma Power Innovation von der zusammen mit Enercon entwickelten Schnellladestation für Elektroautos. (Björn Hake)

Achim. Die Zukunft steckt in einem unscheinbaren Container. Drinnen sieht es ein bisschen aus wie in einem Serverraum. Etliche Kabel verbergen sich hinter den Türen von Metallschränken. Vor dem Container steht eine Zapfsäule, wie Autofahrer sie von der Tankstelle kennen. An der Außenwand hängt noch eine andere Ausführung, ein Metallkasten mit Zapfvorrichtung, der die Entwickler den Namen "Wall-Box" gegeben haben.

Doch an dieser Tankstelle fließt kein Kraftstoff, sondern ausschließlich Strom. Zukunftsweisende Technologien wie diese Schnellladestation für Elektroautos, die "E-Charge 600", entstehen tief im Achimer Industriegebiet. Genauer gesagt auf dem Gelände von Power Innovation. Gemeinsam mit Enercon, dem nach eigenen Angaben größten deutschen Hersteller für Windenergieanlagen, will das Unternehmen die E-Mobilität in großen Schritten voranbringen.

Den Prototypen ihrer Schnellladestation stellten die Unternehmen Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann am Mittwoch auf dem Betriebsgelände in Achim vor. Mit der Technologie könnte die "Tankstelle von morgen" schon sehr bald Wirklichkeit sein. An der Ladestation, die über einen Speicher verfügt, sollen E-Autos Strom aus erneuerbaren Energien zapfen können. Ein einheitlicher Stecker sorgt dafür, dass sie mit Modellen verschiedener Hersteller kompatibel ist.

Ihre "E-Charge 600" wollen Power Innovation und Enercon in zwei Wochen bei der Hannover-Messe einem großen Publikumskreis präsentieren. 30 Container werden noch dieses Jahr installiert, erklärte Bernhard Böden, Geschäftsführer von Power Innovation. "2019 werden wir richtig in Serie gehen", sagte er. Die Projektpartner teilen sich ihre Aufgaben. Enercon baut die Container in Aurich, kümmert sich um Service, Vertrieb und Wartung. Die Technik, um die Energie ins Auto zu leiten, kommt aus Achim. Die "E-Charge 600" gibt es in zwei Ausführungen. Mit bis zu zwölf Ladepunkten und schwächerer Leistung, damit zum Beispiel Kunden während eines längeren Einkaufs ihre Autos auf dem Parkplatz aufladen können. Die Anlage ist aber auch mit vier leistungsstarken Punkten verfügbar, etwa fürs schnelle Zapfen an der Tankstelle.

Die Projektpartner wollen weg vom zeitraubenden Laden mit "Normalstrom". Wie Böden vorrechnete, würde eine konventionelle Batterie für 300 Kilometer Strecke 17 Stunden an der Steckdose zu Hause hängen, ehe sie aufgeladen wäre. Die Hausanschlüsse würden auf längere Sicht ohnehin nicht mehr ausreichen, sodass externe Tankplätze angesteuert werden müssten.

Revolution für Lieferverkehr

Von der mit Gleichstrom betriebenen Ladestation könnte insbesondere der Lieferverkehr profitieren, sagte Böden. Große Logistikzentren böten ideale Bedingungen, um Transportfahrzeuge mit Strom von auf den Hallendächern installierten Fotovoltaikanlagen zu versorgen. Daran, Energie auch aus nahegelegenen Windkraftanlagen einzuspeisen, arbeitet Power Innovation derzeit. "Das ist dann der nächste Schritt", erläuterte Böden.

Technisch, sagte Enercon-Chef Hans-Dieter Kettwig, stehe der Energiewende nichts im Weg. Sie müsse bloß vehement durchgesetzt werden. "Der Mittelstand ist aufgefordert, ein Zeichen zu setzen." Noch werde das Potenzial regenerativer Energien aus Wind und Sonne zu gering ausgeschöpft. Kettwig zeigte sich zuversichtlich, dass sich das bald ändert: "Die Politik hat in den vergangenen Monaten die Rahmenbedingungen geschaffen."

Die Schnellladestation setze "neue Maßstäbe", äußerte sich Minister Althusmann, nachdem er den Container besichtigt hatte. "Es ist ein weiterer Mosaikstein Niedersachsens auf dem Weg zu einer effizienten und klugen E-Mobilität." Dass auch die Autos der Achimer Verwaltung bald mit Elektroantrieb unterwegs sein könnten, hält Bürgermeister Rainer Ditzfeld für möglich. "Wir führen erste Gespräche, wie man das angehen könnte."