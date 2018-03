Im Flecken Ottersberg lässt es sich gut leben. Das haben mittlerweile auch viele Familien festgestellt, die sich in den attraktiven Neubaugebieten niedergelassen haben. Auf fast 13 000 Bürger ist die Einwohnerzahl in der Wümme-Kommune in den vergangenen Jahren angewachsen. Doch dieser Zuwachs an Neubürgern birgt auch neue Herausforderungen, wie die hiesige Lokalpolitik unlängst erkannt hat. Neue Familien bedeuten auch mehr Kinder, die in den Kindertageseinrichtungen untergebracht werden müssen. Mit dieser Platzproblematik hat sich am Mittwochabend der Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales beschäftigt. Von den Architekten Peter Röndigs und Heidi Plautz-Matthews hat sich das Gremium umfassend über den neuesten Stand der Anbau- und Erweiterungspläne in den Kindertagesstätten Ottersberg, Posthausen, Otterstedt und Quelkhorn berichten lassen.

Eines steht derweil schon vor dem ersten Handgriff fest: Der Ausbau der Kita-Kapazitäten wird ein teurer „Spaß“. Dies verdeutlichte Peter Röndigs aus Rotenburg bei seinen Ausführungen. Der Architekt hat die Projekte in Ottersberg, Quelkhorn und Posthausen unter seinen Fittichen. Allein die bauliche Erweiterung an der am Dunzelbach gelegenen evangelischen Kindertagesstätte in Ottersberg soll nach den Berechnungen des Experten rund eine Millionen Euro kosten. Geplant ist für die von Maria Bolley geleitete Einrichtung der Anbau von zwei Krippengruppen.

Im Vorfeld hatte sich Röndigs mit dem Ottersberger Gebäudemanager Heiko Szczesny und der zuständigen Stelle für Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder des Kultusministeriums abgestimmt. Als Aufgabenstellung von der Verwaltung erhielt Röndigs den Auftrag, eine getrennte Erschließung zum Kindergarten und einen eigenständigen Garten für die Kitakinder in seinem Entwurf zu berücksichtigen. Auch eine barrierefreie Toilette und nach Möglichkeit wenige Beeinträchtigungen im laufenden Betrieb während der Anbauphase waren Vorgaben. Einzig im Küchenbereich sei noch etwas Feintuning notwendig, erklärte Peter Röndigs.

Hohe Baukosten

Ebenfalls auf einem guten Weg befinden sich laut Röndigs die Planungen für den Anbau eines Gruppenraumes und die Schaffung eines Aufenthaltsraumes in der Kita Posthausen. Hier rechnet der erfahrene Architekt mit Kosten in Höhe von 575 000 Euro. Entstehen soll dort unter anderem ein ebenerdiger Gruppenraum, ein Bewegungsraum im Erdgeschoss sowie ein zusätzlicher Differenzierungsraum. Der Bewegungsraum im Obergeschoss soll derweil künftig von den Mitarbeitern genutzt werden. Auch ein Besprechungsraum soll geschaffen werden. Laut Röndigs sei zudem eine Erweiterung für weitere Gruppen möglich. Der Anbau eines mit 660 000 Euro veranschlagten Gruppenraumes an der Kindertagesstätte Quelkhorn soll indes erst 2019 verwirklicht werden. Zusätzlich muss eine Übergangslösung für bis zu zehn Kinder im Regelbereich eingerichtet werden.

Die Pläne für die Kita in Otterstedt präsentierte derweil Heidi Platz-Matthews, die sich federführend um die Schaffung einer Krippengruppe kümmert. Der Bau soll nach Ostern beginnen und bis zum 1. September fertiggestellt sein. Als Ergebnis soll die Platzkapazität von bisher 400 auf 700 Quadratmeter steigen.

Die Entwürfe der vier Projekte sollen als Grundlage für die zu stellenden Bauanträge dienen. Mit der Umsetzung soll – bis auf den Anbau in Quelkhorn – in diesem Jahr begonnen werden. Dies bezieht sich auch auf die in Quelkhorn notwendige Schaffung einer Übergangslösung für zehn Regelkinder. Die Ausschussmitglieder zeigten sich den Plänen gegenüber aufgeschlossen.