Am Gymnasium am Markt in Achim wird bereits schon mit den interaktiven Tafeln gelernt und gelehrt. (Björn Hake)

Fast jeder kennt es: Das unangenehme Geräusch, wenn die weiße Kreide über die dunkelgrüne Schultafel gleitet. Doch das wird bald endgültig der Vergangenheit angehören. Zumindest wenn es nach der Kreisverwaltung geht. Denn der Schul- und Sportausschuss berät an diesem Montag, 5. November, ab 16 Uhr im Kreishaus über die Ausstattung der kreiseigenen Schulen – die BBS, das Gymnasiums am Wall und das Domgymnasium in Verden, das Cato Bontjes van Beek-Gymnasium und das Gymnasium am Markt sowie die Erich-Kästner-Schule in Achim und die Andreasschule Verden – mit interaktiven Schultafeln.

„Es ist Aufgabe des Schulträgers, seine Schulanlagen mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und ordnungsgemäß zu unterhalten“, heißt es in der Mitteilungsvorlage des Landkreises. Dies sei auch so im Niedersächsischen Schulgesetz verankert. Doch bisher zeigt sich die digitale Ausstattung der sieben Schulen, die der Trägerschaft des Landkreises unterstehen, sehr unterschiedlich. Um den momentanen Ist-Zustand der technischen Ausstattung der Schulen zu überprüfen, hat der Arbeitskreis aus Schulvertretern, dem Fachdienst Schule, Kultur und Sport sowie der IT-Abteilung des Kreises entsprechende Anfragen an die Schulen gestellt. „Eine endgültige Auswertung steht bisher jedoch noch aus“, erklärt Heike Stellter vom Fachdienst.

Klar ist jedoch, dass es bisher mindestens 100 Schulräume gibt, die noch über eine normale Kreidetafel verfügen. Veraltete Mediensysteme mit Whiteboard und Beamer sind ebenso noch im Einsatz. Diese entsprechen nicht mehr den neuesten Stand und sorgen aufgrund von Ersatzbeschaffungen und Reparaturen derzeit vermehrt für Folgekosten. Bei der neu geplanten Ausstattung handelt es sich hingegen um sogenannte „Panels“, die einem übergroßen Flachbildfernseher ähneln und über eine interaktive Oberfläche verfügen. Der Landkreis betont, dass eine zeitgemäße Basisausstattung grundlegend zum Erwerb von Medienkompetenzen und dem Lehren mit digitalen Medien ist.

Gemischte Erfahrungen

Der gleichen Auffassung ist auch Dirk Stelling, Schulleiter des Gymnasiums am Markt in Achim. Als die Schule vor 13 Jahren ihren Betrieb aufnahm, wurde bereits auf die zeitgemäße Ausstattung von Lern- und Lehrmaterialien geachtet. „Für das spätere Berufsleben oder Studium ist diese Fertigkeit unheimlich wichtig“, sagt der Oberstudiendirektor. Daher sind alle Unterrichtsräume von Anfang an mit digitalen Mediensystemen ausgestattet, von denen die ältesten jedoch schon so alt seien wie die Schule selbst.

Dennoch habe Stelling durchweg positive Erfahrungen gemacht: „Diese Tafeln bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten. In Kombination mit unserem Schulnetzwerk Iserv können die Schüler ihre Präsentationen, Referate und Ähnliches direkt an die Tafel werfen. Folien oder USB-Sticks werden nicht mehr gebraucht.“ Gleichzeitig bieten diese Systeme auch einen großen Mehrwert für den Unterricht in den einzelnen Fächern. Im Bereich des Fremdspracherwerbs eigne sich die digitale Ausstattung, um etwa das Hör- und Sehverständnis der Schüler zu verbessern. Ebenso biete sie den naturwissenschaftlichen Fächern breitere Lehrmöglichkeiten.

Wunsch nach Einheitlichkeit

Helge Görler, der sich als Koordinator mit diesem Thema am Gymnasium am Wall in Verden beschäftigt, kann im Gegensatz dazu nicht von solchen positiven Erfahrungen berichten. Hier werde derzeit neben der Kreidetafel noch mit älteren Mediensystemen sowie einer Kombination von Beamer oder PC mit Whiteboard gelehrt. „Diese Systeme haben sich als ziemlich störanfällig und wartungsintensiv erwiesen“, erklärt Görler, weshalb die Digitalisierung am GaW bisher nicht nur für Freude gesorgt habe.

Dennoch begrüßen er und seine Kollegen den Entschluss des Schulträgers – wenn auch mit einer kleinen Einschränkung: „Den Lehrkräften ist es sehr wichtig, dass sich die neuen Präsentationsmedien im Unterricht als zuverlässig erweisen.“ Dennoch bestehe der Wunsch, alle Schulräume innerhalb eines überschaubaren Zeitraumes einheitlich auszustatten.

Um den Bedürfnissen der Schulen gerecht zu werden, sieht der Landkreis als Schulträger vor, die interaktiven Tafeln anzumieten anstatt zu kaufen. Zwischen 6 900 und 9 630 Euro, abhängig von der Größe des Panels, kostet die Anmietung eines Gerätes in einem Zeitraum von fünf Jahren. Mit 5 106 beziehungsweise 7 590 Euro erscheint ein Kauf auf den ersten Blick kostengünstiger. Aus der Sicht des Landkreises stellt die Miete dennoch die bessere Option dar. Denn der Mietpreis beinhalte nicht nur die Anlieferung, Montage und Herstellergebühr, sondern auch die Wartung und Fehlerbehebung durch den Hersteller. Die Miete ermögliche zudem eine Anschaffung von mehr Geräten, als es bei einem Kauf der Fall wäre.

Mieten statt Kaufen

Die fest kalkulierbaren Kosten für die folgenden Jahre und die stetige Anpassung an aktuelle Technologie sprechen aus der Sicht der Kreisverwaltung ebenfalls für die Mietoption. Somit kämen auf den Landkreis, laut eigenen Berechnungen, im ersten Jahr Gesamtkosten von etwa 200 000 Euro zu. Im Gegensatz dazu müsste der Kreis beim Kauf für 100 Geräte in den ersten zwölf Monaten circa 637 000 Euro investieren, die Folgekosten im zweiten und dritten Jahr noch nicht eingerechnet. Heike Stellter merkt an: „Wir wollen die Digitalisierung unserer Schulen in etwa drei Jahren abgeschlossen haben.“

Diesen Zeitansatz hält Dirk Stelling durchaus für realistisch. „Ich bin sehr froh, dass der Schulträger mit der Zeit geht und die Notwendigkeit einer neuen Schulausstattung erkannt hat. Der Ausbau eines schnelleren Internets wäre der nächste Schritt.“