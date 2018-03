Auch ein Teil der Achimer Brückenstraße gehört mit zu dem Quartier, für das neue Festsetzungen im Bebauungsplan getroffen werden. Unter anderem soll fürs Erdgeschoss künftig eine Wohnnutzung erlaubt werden. (Björn Hake)

Achim. Der Ideenwettbewerb um die künftige Gestaltung des Innenstadt-Quartiers zwischen Herbergstraße (ab Enterprise), Obernstraße und einem Teil der Achimer Brückenstraße ist beendet. Und es gibt einen Gewinner, dessen Entwürfe aber erst am kommenden Montag, 12. März, den Achimern präsentiert werden sollen. "Wir sind sehr zufrieden mit diesem Ergebnis, das verschiedene Lösungen für eine prominente Fläche zulässt", unterstreicht Stadtplanerin Monika Nadrowska. Und sie betont, dass der Entwurf nicht bedeute, "dass alles so realisiert werden kann". Denn letztlich bleibe es den Grundstückseigentümern überlassen, wie sie den Hochbau auf ihren Grundstücken gestalten. Ziel ist es, letztlich einen neuen Bebauungsplan für das Quartier zu entwickeln, der den Eigentümern Flexibilität zugesteht.

So sei damals festgelegt worden, dass sich im Erdgeschoss der Gebäude zwischen den genannten Straßenabschnitten lediglich Einzelhandel befinden darf. Das aber ist nicht mehr zeitgemäß, sagt Layla Smorra, die für die Stadt Achim das Projekt als Sachbearbeiterin betreut. "Wenn der neue B-Plan steht, können die Eigentümer entscheiden, ob sie auch eine Wohnnutzung oder Büros im Erdgeschoss anbieten möchten", sagt sie. Denn letztlich handelt es sich etwa bei der Herbergstraße um "die zweite Reihe" und mittlerweile sei es geboten, innenstadtnahen Wohnraum anzubieten. Das war ja auch das politische Ziel, das der Stadtrat mit dem Ausloben des Ideenwettbewerbs verfolgt hat, um eine zukunftsfähige Entwicklung an dieser Stelle der Innenstadt voranzutreiben.

Für die bestehenden Gebäude gilt nach ihren Worten: "Über den Hochbau kann jeder Eigentümer frei entscheiden – darüber, ob, wann und in welchem Ausmaß er etwas verändern möchte." Für den jetzigen Bestand im Quartier gelten die Ideen aus dem Entwurf folglich nur als Vorschläge oder Empfehlungen. Wer aber, nachdem der Satzungsbeschluss zum neuen B-Plan frühestens in einem Jahr verabschiedet wurde, beispielsweise erweitern möchte, muss sich natürlich an die neuen Festsetzungen halten. Ein bisschen Zeitdruck haben Stadtverwaltung und Politik, denn seit Anfang Januar 2017 liegt eine Veränderungssperre auf dem Bebauungsplan Nr. 40 „Herbergstraße“, der die Flurstücke im genannten Quartier betrifft. Die Sperre läuft im Januar 2019 aus, die Politik hatte sie erlassen, damit sich das Areal zwischenzeitlich nicht "negativ verändert".

Beide Verwaltungsfrauen halten es für wichtig zu erwähnen, dass in den Plänen und Modellen, die es ab Montag zu sehen gibt, letztlich Platzhalter präsentiert werden und niemand glauben solle, "dass es eins zu eins so wird". Insgesamt sind laut Monika Nadrowska "ganz charmante Lösungen" herausgekommen, die – wie gewünscht – modulartig umgesetzt werden können. Das heißt: Schlägt ein Grundstückseigentümer das Angebot zur Veränderung aus, könne der Entwurf "dennoch scheibchenweise umgesetzt werden", wie es Layla Smorra ausdrückt.

Auch wenn der Parkplatz Ecke Achimer Brückenstraße/Asmusstraße Bestandteil des B-Plans ist, schlägt der Siegerentwurf laut Monika Nadrowska Tiefgaragen für die einzelnen Gebäude vor. Das sei eine bessere Lösung als beispielsweise auf dem genannten Parkplatz eine Parkpalette zu errichten. Dort sei aber Platz für eine Ladesäule für E-Autos und E-Bikes.

Die Ausstellungseröffnung findet am Montag, 12. März, ab 18 Uhr im Foyer des Rathauses statt. Bürgermeister Rainer Ditzfeld wird in die Vorstellung der Ergebnisse einführen, von denen sich die Besucher an Stellwänden und Modellen ein Bild machen können. Die Ausstellung wird bis zum 16. März zu sehen sein, danach werden die Informationen auf der Internetseite der Stadt (www.achim.de) veröffentlicht.