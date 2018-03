Die Polizei musste den gewaltbereiten Ladendieb fesseln (Symbolbild). (Björn Hake)

Achim. Ein 23-jähriger Ladendieb wurde am Montagmittag gewalttätig, nachdem er gegen 12.30 Uhr in der Marktpassage auf frischer Tat ertappt worden war. Der junge Mann hatte sich laut Polizei in einer Drogerie Parfum in die Tasche gesteckt und wollte das Geschäft ohne zu Bezahlen verlassen. Am Ausgang löste er jedoch Alarm aus, woraufhin er zunächst in das Büro des Marktes gebeten wurde. Bevor die Polizei eintraf, wollte der Dieb plötzlich flüchten und rannte aus dem Geschäft. Als eine Angestellte laut hinterher rief, folgten zwei 22 und 29 Jahre alte Männer, die einen Stand in der Marktpassage betrieben, dem Flüchtenden und hielten ihn am Ausgang der Passage fest.

Vor den Augen vieler Passanten kam es nach Angaben der Polizei zu einer Rangelei, bis die Polizeibeamten eintrafen. Nachdem sich der 23-Jährige zunächst beruhigt hatte, riss er sich plötzlich wieder los und rannte auf den 29-jährigen Helfer zu. Daraufhin wurde der Täter von den Beamten zu Boden gedrückt und letztlich gefesselt. Anschließend brachten sie ihn zum Polizeikommissariat, wo sie gegen ihn Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte einleiteten. Bei der Rangelei wurde der 23-Jährige leicht verletzt.