Thedinghausen. Die Polizei Achim hat am vergangenen Wochenende drei Männer festgenommen, die verdächtig werden, in ein Wohnhaus in Thedinghausen eingebrochen zu sein. Das hat die Polizei jetzt mitgeteilt. Beamte des Achimer Streifendienstes stoppten und kontrollierten in der Nacht auf Sonnabend (22. September) in Thedinghausen einen Autofahrer und dessen zwei Mitfahrer. Im Laufe der Kontrolle fanden die Polizisten im Kofferraum des Fahrzeuges diverse Schmuckgegenstände und Parfümartikel, die sich noch in der Originalverpackung befanden, heißt es im Bericht der Polizei. Außerdem lag im Auto Werkzeug. Die Beamten stellten daraufhin sowohl das mutmaßliche Diebesgut als auch das Werkzeug sicher und nahmen die drei Fahrzeuginsassen wegen des Verdachts des Einbruchdiebstahls vorläufig fest.

Als sich am nächsten Tag eine Geschädigte bei der Polizei meldete und einen Einbruch in ihre Wohnung in Thedinghausen anzeigte, wurde klar, dass es sich bei dem Schmuck und dem Parfum tatsächlich um Diebesgut handelte. Gegen die drei 23, 24 und 26 Jahre alten Männer aus Thedinghausen und Bremen leitete die Polizei Achim Ermittlungen wegen schweren Diebstahls ein. Die Polizei Achim händigte das sichergestellte Diebesgut wieder an die Geschädigte aus.