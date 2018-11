Achim. Eine erwischte Diebin erwies sich laut Polizei am Mittwoch gegen 13.30 Uhr in einer Tankstelle an der Borsteler Landstraße als renitent. Die 35-jährige Frau wurde von Mitarbeiterinnen der Tankstelle dabei beobachtet, wie sie eine Getränkedose in die Tasche steckte und den Verkaufsraum verließ, ohne zu bezahlen. Drei Angestellte der Tankstelle folgten der Frau daraufhin, um diese zu stoppen. Die 35-Jährige wehrte sich dagegen jedoch erheblich, außerdem bedrohte sie die Angestellten. Die alarmierte Polizei konnte die Situation bei Eintreffen am Tatort beruhigen. Gegen die Diebin wurden Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls und Bedrohung eingeleitet. Außerdem erhielt die Frau ein Hausverbot.