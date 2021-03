So sah die Ausbildungsplatzbörse an den BBS Verden noch 2019 aus. In diesem Jahr soll es nun eine digitale Variante geben – zusammen mit den BBS Rotenburg. (Michael Galian)

Die Corona-Pandemie hat einiges durcheinandergewirbelt. Für zahlreiche Ausbildungsbetriebe fallen aktuell wichtige Instrumente ihres Ausbildungsmarketings wie beispielsweise Schülermessen und Praktika weg. Viele Schülerinnen und Schüler wiederum sind unsicher, ob die Suche nach einem Ausbildungsplatz jetzt sinnvoll ist oder ob ausgeschriebene Stellen wirklich noch aktuell sind. Um den Schulabgängern des Jahres 2021 sowie dem Abschlussjahrgang 2022 aktuelle Ausbildungsmöglichkeiten aufzuzeigen, planen derzeit die Berufsbildenden Schulen Verden und Rotenburg am 6. und 7. Mai erstmals gemeinsam eine digitale Berufsmesse als Alternative zur Präsenzveranstaltung.

Das Online-Event gibt Unternehmen die Möglichkeit, an beiden Tagen jeweils von 9 bis 16 Uhr direkt auf dem PC oder Tablet der Jugendlichen präsent zu sein und mit ihnen per Chat in Kontakt zu treten. Vorträge zu Themen der Berufsausbildung und Studienwahl runden den digitalen Messebesuch ab. „Unternehmen können auf Wunsch zusätzlich am 8. Mai noch Einzeltermine für einen Corona-konformen ‚Tag der offenen Tür‘ im eigenen Unternehmen anbieten“, erklärt Frank Weinhold, Leiter der Region des Lernens an den BBS Verden. Die gesamte Veranstaltung wird danach noch sechs Wochen lang im Netz abrufbar sein.

Messe-Tour bei YouTube

Die BBS Rotenburg sammelte bereits im November 2020 gute Erfahrungen mit ihrer ersten Berufsmesse im digitalen Raum. Die Messe verzeichnete insgesamt 2090 Registrierungen an zwei Tagen. Unter dem Link https://youtu.be/vkuCUBAc6Vs können sich Interessierte einen ersten Eindruck von einer „Messe-Tour“ verschaffen. „Für die kommende Messe haben bereits über 40 Unternehmen einen Messestand gebucht und wollen Schülerinnen und Schüler darauf aufmerksam machen, dass sie trotz Corona weiter ausbilden“, freut sich Martina Hebel von der Organisationsentwicklung der BBS Rotenburg. Bis Ende März sind bei ihr noch Standbuchungen unter der Telefonnummer 0 42 61 / 9 83 36 60 oder per E-Mail an ausbildungsmesse@bbs-row.de möglich.

Schüler, Umschüler sowie Eltern aus beiden Landkreisen sollen gezielt angesprochen und über die Veranstaltung informiert werden. Ein digitales Messeheft wird über die teilnehmenden Unternehmen und deren Ausbildungs- oder Studienangebote informieren. „Dieses Heft wird vorab an allen weiterführenden Schulen verteilt, damit sich die Schülerinnen und Schüler auf den digitalen Messebesuch vorbereiten können“, erklärt Caroline Warfelmann vom Bildungsbüro des Landkreises Verden.

Kostenlose Unterstützung

„Einige Unternehmen zögern, weil sie den Aufwand für die Gestaltung des digitalen Messestandes fürchten oder sich nicht sicher sind, ob ihre Website noch up to date ist“, weiß Ute Schwetje-Arndt von der Fachkräfteoffensive des Landkreis Verden. Diese Sorge sei jedoch unbegründet. Zum einen gebe es von den Programmierern der Messe Unterstützung und einen ausführlichen Leitfaden, zum anderen könnten Betriebe mit bis zu 50 Beschäftigten aus dem Landkreis Verden kostenlose Unterstützung durch das ESF-geförderte Projekt ‚FAME gewinnt!“ erfahren.

Hierbei haben die Unternehmen die Möglichkeit, ihre Website professionell mit „den Augen des Bewerbers“ betrachten zu lassen und erhalten einen individuellen Einschätzungsbericht zu ihrem Internetauftritt. Klaus Dettmar, Berater bei der Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade, macht einen Website-Check und gibt weiterführende Hinweise. Für den 20. April ist bereits ein „Live“-Beratertag zum Thema „Website Check aus dem Blickwinkel der Personalgewinnung“ geplant. Sollte Corona-bedingt ein persönliches Treffen nicht möglich sein, finden die Termine online statt. Interessierte Unternehmen können auch einen individuellen Termin vereinbaren. Dies ist telefonisch unter 0 41 41 / 60 62 88 oder per E-Mail an dettmar@hwk-bls.de möglich.