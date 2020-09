Um eine politische Sitzung zu verfolgen, müssen die Bürger bald vielleicht nicht mehr den Weg in den Ratssaal wagen. (Björn Hake)

Maximal 18 Bürger dürfen seit Beginn der Corona-Pandemie die öffentlichen Sitzungen der verschiedenen Ausschüsse im Achimer Ratssaal verfolgen. Für mehr ist aufgrund der Abstandsregelungen kein Platz. Seit die Ratssitzungen ins Kasch verlegt wurden, sind hier ein paar mehr Zuschauer erlaubt. Doch der Zutritt ist dennoch beschränkt. Die FDP hatte daher in der vergangenen Ratssitzung im Juni die Verwaltung beauftragt, zu prüfen, welche Möglichkeiten bestehen, Ratssitzungen zukünftig auch online für interessierte Bürger zugänglich zu machen. Für diesen Vorstoß hatte die Fraktion breite Zustimmung von den anderen Parteien bekommen.

Zur Vorbereitung auf die nächste Ratssitzung an diesem Donnerstag, 24. September, hat die Verwaltung nun zusammengetragen, welche Kosten bei der Realisierung entstehen würden und wie das Streamen von Rats- und Ausschusssitzungen praktisch umgesetzt werden könnte. Eine technische Umsetzung wäre laut einer Vorlage der Verwaltung in Achim möglich, indem im Ratssaal selbst eine professionelle Kamera installiert wird, die für unterschiedliche Sitzungsarten, wie zum Beispiel eine Ratssitzung in großer Runde, oder Fachausschüsse mit geringerer Personenzahl vorprogrammiert werden kann. Der Ton indes könne direkt an der bestehenden Mikrofonanlage abgenommen werden.

„Start und Beendigung des Streams wäre über die bereits vorhandene Mediensteuerung möglich“, erklärt die Verwaltung. „Der Video-Stream kann über den städtischen Webserver live bereitgestellt werden.“ Für die technische Umsetzung hat die Verwaltung das Angebot eines externen Anbieters eingeholt. Die Kosten für die Installation der Hardware belaufen sich demnach auf 9000 Euro. „Zusätzlich wären die Kosten für Arbeitsstunden des städtischen Personals hinzuzurechnen.“ Außerdem müsste während jeder Sitzung die Funktionsfähigkeit und Bedienung der Technik durch eine Person sichergestellt werden.

Probleme von Online-Konferenzen

Deutlich komplizierter gestalten sich aus Sicht der Verwaltung allerdings Online-Konferenzen für Ratsmitglieder, bei denen die Politiker im Idealfall gar nicht persönlich vor Ort sein müssen, sondern sich von zu Hause aus zuschalten könnten.

Auch dieses Vorgehen hatte die FDP-Fraktion ins Gespräch gebracht. Die Verwaltung zieht hierfür drei mögliche Varianten in Betracht. Einerseits könnte im Ratssaal ein PC-Arbeitsplatz installiert werden, der den Ratssaal als einen Teilnehmer der Konferenz einbindet. Die technischen Voraussetzungen sind dieselben wie beim Streaming. Andererseits könnte auch jeder Teilnehmer der Sitzung jeweils sein eigenes Notebook nutzen und sich zusätzlich zur physischen Teilnahme im Ratssaal in die Video-Konferenz einloggen. Beide Varianten bergen aber auch Nachteile. So müsste ein zusätzlicher Beamer samt Leinwand installiert werden, um die Personen außerhalb des Ratssaals auch sichtbar zu machen.

Davon rät die Verwaltung allerdings ab. „Die Akustik im Ratssaal ist bereits unter den aktuellen Gegebenheiten unglücklich. Die akustische Problematik würde durch derartige bauliche Änderungen weiter verstärkt werden“, heißt es. Bei der zweiten Variante müsste darüber hinaus noch das WLAN im Ratssaal weiter ausgebaut werden, um das erhöhte Datenvolumen bewältigen zu können. Die Kosten hierfür würden sich auf rund 3000 Euro belaufen. Die dritte Variante wäre aus Sicht der Verwaltung die vollständige Umstellung auf Video-Konferenzen. Sollte in diesem Fall allerdings die Software einmal ausfallen, könnte die Sitzung gar nicht durchgeführt werden.