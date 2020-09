Udo Smorra, hier im Dezember 2018 neben einer rund zwei Meter großen Straußenskulptur, ist im Mai 2019 gestorben. (Michael Braunschädel)

Der Verein Kultur im Norden (Kuno) widmet sich in seiner nächsten Online-Kunst-Ausstellung dem Schaffen des im vergangenen Jahr gestorbenen Langwedeler Bildhauers Udo Smorra. Damit würdigt Kuno zum zweiten Mal nach dem Maler Hans Maaß, ebenfalls aus Langwedel (1914-2000), einen Künstler posthum mit einer Ausstellung. Ab kommenden Montag, 14. September, kann sie im Internet unter www.kunoweb.de angesehen werden.

Was für viele Menschen nur noch Müll gewesen ist, daraus zauberte Smorra Kunstwerke. Denn er arbeitete mit verrostetem Altmetall. „In diesem Abfallprodukt – dem Weggeworfenen, dem Rostigen, dem Verbogenen, dem Zerstörten – liegt für mich etwas Verborgenes, Ästhetisches und Zartes“, hatte Smorra einmal seine Leidenschaft für gerade dieses Material begründet. Diese Form des kreativen Recycelns bezeichnete er selbst als „Re-Formation“.

Besonders gern schuf der Langwedeler aus den unterschiedlichsten Altmetallteilen Tiere. So zählten zu seinen Skulpturen unter anderem ein Skorpion, Eulen, ein Elch oder ein rund zwei Meter großer Strauß. Eines seiner Ziele sei es gewesen, „dem starren Material, Bewegung abzutrotzen“. Doch der Metallkünstler liebte es genauso, sehr abstrakte, reduzierte Skulpturen zu schaffen.

Ein künstlerischer Spätstarter

In Sachen Kunst war Smorra ein Spätstarter. Zwar schon immer kunstaffin, entdeckte er seine eigene künstlerische Ader erst durch einen Schweißkurs 2010. „Da hat es mich gepackt, das war die Initialzündung“, blickte er später auf diese Teilnahme zurück. Somit blieb dem Bildhauer insgesamt nur eine vergleichsweise kurze Schaffenszeit von einem Jahrzehnt bis zu seinem Tod. Dafür war Smorra, der vor dem Ruhestand 2017 zuletzt als Personalentwickler im Bereich Kita und Schule gearbeitet hatte, in diesen Jahren aber auch sehr aktiv und fertigte eine Vielzahl an Skulpturen an.

„Auch in diesem Segment gilt wie überall in der kreativen Produktion die Unterscheidung zwischen Kunst und Kunsthandwerk, ohne dass eine absolute Trennlinie gezogen werden kann“, sagt Paul Kroker aus Langwedel, Vorsitzender von Kuno. Aber eines sei ganz klar: Die einen Objekte orientieren immer auf Verkauf und sich damit selbst am Geschmack des Publikums. „Natürlich, auch Kunstwerke finden gern Käufer, entstehen zunächst aber aus einem notwendigen kreativen Bedürfnis und erst einmal und zumeist als Selbstzweck und nicht als Gebrauchswert. Kunst, die ja immer auch ein Geheimnis verbirgt, ist nicht zu verwechseln mit Dekoration, braucht immer ein Publikum, das sich mit den Fragen, die da aufgeworfen werden, auseinandersetzen kann und möchte“, findet Kroker weiter und befindet: „Udo Smorra war beides.“

Auf der einen Seite ein findiger Metallkunsthandwerker ohne den ausgesprochenen Hang zur möglichst schnellen Wiedererkennbarkeit seiner Objekte. Und er sei ein Metallkünstler mit einer Formensprache gewesen, oft abstrakt und minimalistisch. So finden sich in der Online-Ausstellung stelenartige Skulpturen gleich in mehrfachen Varianten. Insgesamt werden rund drei Dutzend Werke zu sehen sein. Die Kuno-Ausstellung schließt mit dem Treffen des Künstlers, seiner Skulptur und dem Modell für die Sylvette (1954) von Pablo Picasso anlässlich der Ausstellung in der Bremer Kunsthalle vom Februar 2014. „Zudem werden Möglichkeiten gezeigt, wie man sich Smorras Arbeiten nähern und sie interpretieren kann“, erzählt Kroker.