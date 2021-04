Noch hinken die Achimer Schulen beim Thema Digitalisierung hinterher. Doch das soll sich bald bessern (Symbolbild). (Daniel Reinhardt/dpa)

Achim. 950.000 Euro sind eine Menge Geld. Um die Digitalisierung in den stadteigenen Schulen voranzutreiben, ist es aber dennoch nur ein erster Anschub. Einen, den die Stadt Achim aber natürlich gerne in Anspruch nimmt und womit sie nun auch bald konkret starten möchte. 950.000 Euro stehen der Stadt nämlich aus dem Digitalpakt des Bundes zur Verfügung. Damit will dieser die Digitalisierung an den Schulen im Land fördern. Bereits im Mai 2019 trat der Digitalpakt in Kraft, nun ist die Stadt zur Freude der Politik endlich auch auf dem Weg, das Geld abzurufen.

Dazu müssen allerdings einige Voraussetzungen erfüllt werden. Vergangenen Sommer hatten die Schulen zunächst ihre erforderlichen pädagogischen Medienkonzepte vorgelegt. Die Verwaltung arbeite nun an einem technischen Konzept und müsse anschließend noch einen städtischen Medienentwicklungsplan erstellen, der zum Abrufen der finanziellen Mittel erforderlich sei, wie Fachbereichsleiterin Katja Luschei in der jüngsten Sitzung des Schulausschusses erklärte.

Technisches Konzept fast fertig

Zur Erstellung des technischen Konzeptes wurde seit Beginn ein Projektplaner für die Digitalisierung in den Schulen beschäftigt. „Die Erstellung des Konzeptes ist in weiten Teilen abgeschlossen und soll nun in die Umsetzungsphase gehen“, heißt es von der Verwaltung. „Begonnen werden soll mit der Umsetzung an den Gebäuden der IGS, Realschule und Liesel-Anspacher-Schule, da hier zum einen die aktuellen Bauarbeiten mitgenutzt werden können und zum anderen davon auszugehen ist, dass die Nutzung von digitalen Medien an den weiterführenden Schulen vermehrt und nach deren Medienkonzept deutlich intensiver und vertiefender als an den Grundschulen erfolgen wird.“

Das vom Projektplaner erstellte technische Konzept unterscheidet vereinfacht dargestellt zwischen vier möglichen (Ausbau-)Stufen, die an den Schulen erreicht werden können: A, B, C und D. Dabei steht D für „Status Quo“, C für „Minimum“, B für „Kompromiss“ und A für das „Optimum“. Die Ausgangslage an den neun Achimer Schulen ist sehr unterschiedlich, sodass zum Erreichen der nächstbesseren Stufe mal mehr und mal weniger Mittel eingesetzt werden müssen. „Ziel soll es vorerst sein, mit den vorhandenen Fördergeldern die Schulen zumindest komplett auf die nächstbessere Stufe C zu heben. Keine Schule soll sich mehr in Stufe D befinden“, teilt die Verwaltung mit. Mittelfristig sollen dann die Grundschulen Stufe C mit Anteilen aus B und die IGS Stufe B mit Anteilen aus A erreichen.

Weitere Investitionen notwendig

„Natürlich reicht das Geld aus dem Digitalpakt alleine nicht aus, um alle notwendigen Maßnahmen an den Schulen der Stadt Achim umzusetzen“, weiß auch Luschei. Aber es sei immerhin ein Anfang. Das bekräftigte auch der Erste Stadtrat Bernd Kettenburg. „Wir werden in den kommenden Jahren für die Digitalisierung an den Schulen noch einiges an Geld in die Hand nehmen müssen“, sagte er. Fest stehe aber, dass mit dem Geld aus dem Digitalpakt zunächst die notwendige Infrastruktur geschaffen werden muss, bevor Endgeräte angeschafft werden können.

Damit schlägt die Verwaltung einen Weg ein, der auch von der Politik unterstützt wird. Cornelia Schneider-Pungs hatte in einem entsprechenden Antrag für die SPD-Mindermann-Gruppe die Verwaltung aufgefordert, die vorhandenen Mittel vornehmlich zur infrastrukturellen Ertüchtigung der Schulen zu nutzen, da Endgeräte ohne verlässliche Infrastruktur nicht zielführend zum Einsatz kommen können. Darüber hinaus solle die Verwaltung überprüfen, ob es nicht sinnvoller sei, stärker auf webbasierte Lösungen zu setzen, anstatt auf eine lokale Serverinfrastruktur. IServ, das derzeit an den Schulen eingesetzt wird, sei sehr anfällig für Hackerangriffe und die Server müssten alle drei bis fünf Jahre kostenintensiv erneuert werden.

Elternfinanzierte Modelle

Hierauf reagierte Kettenburg allerdings noch etwas verhalten. „Sie als Politiker erwarten von uns schnell nutzbare Lösungen. Eine webbasierte Lösung ist aktuell aber noch nicht in Sicht“, gab er zu bedenken. Zudem nütze es nichts, wenn man eine Lösung habe, mit der Lehrer und Schüler dann aber noch nicht praktikabel arbeiten könnten. Dennoch wolle man Alternativen prüfen, sagte Kettenburg zu. Eine Prüfung solle es indes auch für einen weiteren Vorschlag von Schneider-Pungs geben. Sie hatte nämlich angeregt, aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit von Fördermitteln aus dem Digitalpakt mittelfristig eine Ausstattung von Schülern mit digitalen Endgeräten über elternfinanzierte Modelle anzustreben. „Die Verwaltung wird beauftragt, kostengünstige Angebote für elternfinanziertes Leasing einzuholen und diese den Schulen vorzustellen“, heißt es in dem Antrag. Ein Vorstoß, der von den Ausschussmitgliedern - genau wie die anderen Punkte in Schneider-Pungs' Antrag – mehrheitlich mitgetragen wurde. Lediglich der Elternvertreter Enno Lork enthielt sich. „Von dem elternfinanzierten Modell halte ich gar nichts“, sagte er. „Damit macht es sich die Stadt zu leicht.“