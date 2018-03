Der Discounter-Konzern Aldi Nord möchte die Oytener Filiale an der Hauptstraße deutlich vergrößern. Dafür müsste auch ein Teil des Gebäudes abgerissen werden. (Björn Hake)

Oyten. Der Konzern Aldi Nord möchte seinen Markt im Oytener Ortszentrum gerne erheblich vergrößern und modernisieren. 800 Quadratmeter ist die Verkaufsfläche derzeit groß, auf 1200 Quadratmeter soll die Filiale erweitert werden. So sehen es die Pläne des Großdiscounters vor. Doch bevor Bagger und Co. nach Oyten an die Hauptstraße 118 anrollen, müssen zunächst einmal die Verwaltung und die Politik in Oyten ihr Einvernehmen erteilen. Denn für das Vorhaben von Aldi ist eine Änderung des dort geltenden vorhabenbezogenen Bebauungsplans notwendig, der eine Verkaufsfläche der geplanten Größenordnung bisher nicht erlaubt. Über dieses Thema berät der Ausschuss für Umwelt & Gemeindentwicklung in seiner nächsten Sitzung am Dienstag, 3. April (ab 19.30 Uhr im Rathaussaal Oyten).

Hintergrund der Pläne für den Markt, der im November 2011 eröffnet worden war, ist laut Aldi die nicht mehr den wirtschaftlichen und kundenfreundlichen Ansprüchen genügende Verkaufsfläche. "Die Erweiterung soll vorrangig der Anpassung an aktuelle Marktbedingungen und veränderte Kundenbedürfnisse dienen", erklärt das Unternehmen. Das bedeute unter anderem "mehr Platz und breitere Gängen sowie ein vergrößertes Angebot an frischem Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch und Backwaren". Die umgestaltete Filiale würde zudem mit großzügigen Fensterfronten sowie einem modernen Licht- und Farbkonzept ausgestattet. "Mit diesen Maßnahmen soll der Standort langfristig abgesichert werden", heißt es von der Oytener Verwaltung in der Beschlussvorlage.

Rund drei Monate Bauzeit

Bei der Gemeinde sieht man keine Gründe, den Planungen von Aldi nicht zuzustimmen: "Da Oyten keinen Überbesatz an Discountern aufweist und moderne Formate zu einem guten Angebot gehören, kann

diese Erweiterung empfohlen werden." Auch aus schallschutztechnischer Sicht spreche nichts dagegen. Zu diesem Ergebnis kam ein in Auftrag gegebenes Gutachten. "Zur Einhaltung des maßgeblichen Richtwertes ist eine Verlängerung der vorhandenen östlichen Schallschutzwand um 13 Meter in Richtung Norden erforderlich", ist die einzig erforderliche Nachbesserung. Durch den betriebsbedingten Verkehr des Marktes geht man außerdem von "keinen relevanten Erhöhungen des Fahrzeugverkehrs auf der Hauptstraße aus". Eine Erweiterung der Fahrgassen, Fußwege und Parkplatzflächen ist nicht vorgesehen. Der Gemeinde Oyten würden durch die Erweiterung keine Kosten entstehen. Sie strebt an, mit dem Vorhabenträger, also Aldi, einen Städtebaulichen Vertrag abzuschließen, in dem unter anderem die Übernahme der Planungskosten geregelt wird.

Die Planung von Aldi sieht vor, dass das bestehende Gebäude zum Teil abgerissen und durch eine Verkaufsraumerweiterung in Richtung Süden sowie einen Backvorbereitungsraum in Richtung Osten vergrößert wird. "Die Erweiterung soll an das äußere Erscheinungsbild des Bestandes angepasst werden", betont die Gemeinde. Wann es losgeht, steht derzeit noch nicht fest. "Doch sobald das Projekt genehmigt ist, starten wir mit den Bauarbeiten, die voraussichtlich rund drei Monate dauern werden", teilt Aldi auf Nachfrage mit. Das Unternehmen hofft, den Kunden noch in diesem Jahr den umgestalteten Markt präsentieren zu können.