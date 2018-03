Die Brücke über das Weserwehr in Intschede ist ist ab Dezember gesperrt. Nun wird nach Lösungen gesucht, die drohenden Verkehrsprobleme einzudämmen. (Focke Strangmann)

Landkreis Verden/Blender. Die Diskussionen über ein mögliches Provisorium während des Neubaus des Brückenzugs über das Weserwehr in Intschede nehmen so langsam Schwung auf. Nachdem Achim Stemmann als Bürger aus Thedinghausen in einem Schreiben an den Landkreis gefordert hatte, für die gesamte Dauer der Straßensperrung (Kreisstraße 9) eine Pontonbrücke oder einen Fährbetrieb einzurichten, hatte Landrat Peter Bohlmann (SPD) noch deutlich gemacht, wie unrealistisch die Umsetzung sei (wir berichteten). Nun hat sich die Kreistagsfraktion der SPD zu Wort gemeldet. Die gibt sich mit den Antworten Bohlmanns nicht ganz zufrieden und hat nun eine Anfrage an den Landrat gestellt.

Wie Bernd Junker von der SPD-Kreistagsfraktion mitteilt, habe man sich im Rahmen der Klausurtagung mit dem Thema hinsichtlich möglicher Alternativen zur Weserquerung während der Sperrung beschäftigt. In dem Schreiben an Bohlmann heißt es, dass die betroffenen Verkehrsteilnehmer mit Umwegen von zwölf bis 15 Kilometern zu rechnen hätten. "Nach den Einwänden des Niedersächsischen Landvolks und einer Privatperson sind diese Aufwände weder für die Landwirtschaft noch für die betroffenen Bürgerinnen und Bürger hinnehmbar", schreiben die Sozialdemokraten.

Bohlmann hatte im Antwortschreiben an Stemmann bereits mitgeteilt, dass das zuständige Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt in Verden (WSA) eine Genehmigung für eine Pontonbrücke "voraussichtlich nicht" erteilen würde. "Wie ich dem Wort ,voraussichtlich' entnehme, ist die Genehmigungsfähigkeit einer Pontonbrücke letztendlich nicht geklärt", schreibt Junker. Die SPD fordert daher, dass diese Frage nun geklärt wird.

In der Anfrage heißt es unter anderem: "Wir bitten um eine verbindliche Klärung bei der zuständigen Behörde, ob die Einrichtung einer Pontonbrücke über die Weser genehmigungsfähig ist. Falls dies nicht der Fall sein sollte, sind die Gründe hierfür in sachlicher- und rechtlicher Hinsicht darzulegen." Zudem seien alternative und durchführbare Möglichkeiten einer Weserquerung während der Sperrung in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt zu prüfen. Auch die angedachte Lösung zur Einrichtung einer ÖPNV-Verbindung in ihrer praktischen Umsetzung seien darzustellen.

Kosten für zweispurigen Ausbau

Wie bereits mehrfach berichtet, ist der Brückenzug in Intschede aufgrund des baulichen Zustandes für den Fahrzeugverkehr nicht mehr befahrbar und wird daher zum Stichtag 1. Dezember 2018 geschlossen. Mit dem Neubau der Brücke soll dann Mitte 2019 begonnen werden. Die SPD will im Rahmen ihrer Anfrage außerdem wissen, wie hoch die Kosten für einen möglichen zweispurigen Ausbau der Kreisstraße 9 inklusive eines vollwertigen Radwegs über den neuen Brückenzug wären.

Momentan ist der Brückenzug noch einspurig – und soll es nach jetzigen Planungen auch nach dem Neubau bleiben. Die SPD argumentiert, dass durch einen zweispurigen Ausbau der K 9 auf dem neuen Weserwehr ein leistungsfähiger dritter Weserübergang geschaffen würde. "Hierdurch wird der Verkehr aus den Bereichen Thedinghausen und dem Landkreis Diepholz unmittelbar an die A 27 angebunden und die, an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit befindlichen, Knotenpunkte Verden-Hönisch und Achim-Uesen entlastet."

Die SPD pocht auf eine baldige Beantwortung der Fragen und gibt als Termin die öffentliche Sitzung des Planungs-, Wirtschafts-, Verkehrs- und Bauausschusses am 14. März an. Beginn der Sitzung im Verdener Kreishaus ist um 17 Uhr.