Alles trocken derzeit: Doch bei entsprechendem politischen Votum könnte der Bockhorster Mühlengraben renaturiert werden. (Björn Hake)

Soll der Bockhorster Mühlengraben renaturiert werden? Mit dieser Frage setzt sich die Politik in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt & Gemeindeentwicklung am Mittwoch, 6. März, auseinander. Das Anliegen war durch die SPD-Fraktion eigentlich schon im Sommer 2015 auf die politische Agenda gesetzt worden, doch damals wurde beschlossen, das Thema vorerst zurückzustellen und in der neuen Legislaturperiode des Gemeinderates zu behandeln. Nun, fast zweieinhalb Jahre nach der Konstituierung des neuen Rates, ist es soweit.

Die Idee einer möglichen Wiedervernässung des Mühlengrabens ist dabei sogar noch älter. Schon 1995 war untersucht worden, ob und wie eine erneute Wasserführung zu realisieren sei. Als Ergebnis ergab sich, dass dies möglich ist. Da aber mehrere Anlieger Probleme für ihre Grundstücke erwarteten, wurde die Planung nicht weiter verfolgt. 2015 war nach dem SPD-Antrag von einem Planungsbüro erneut die grundsätzliche technische Machbarkeit bestätigt sowie ein möglicher Umfang der Wiedervernässung beispielhaft erarbeitet worden.

Auch die Kosten für die Renaturierung waren vor mehr als dreieinhalb Jahren bereits errechnet worden. Insgesamt wurden diese insgesamt auf 310 000 Euro geschätzt – ohne interne Personal- und Sachkosten. „Eine aktualisierte Schätzung dürfte höhere Kosten ergeben. Haushaltsmittel sind bisher nicht eingeplant und wären bei entsprechender Beschlussfassung frühestens in den Haushalt 2020 einstellbar“, teilt die Verwaltung mit.

Missstand könnte behoben werden

Johann Bollmann, Ortsvorsteher in Bockhorst und damals so wie heute SPD-Ratsmitglied, hatte in dem Antrag damals die Renaturierung wie folgt begründet: „Das Oberflächenwasser der Baugebiete Brinkweg und Am Sietmoor wird in den Mühlengraben abgeleitet. Weiter fließt bei Schneelagen im Winter und bei Starkregen das Oberflächenwasser von den Ackerflächen in den Mühlengraben. Dies hat in Extremfällen in der Vergangenheit schon mehrmals dazu geführt, dass der Mühlengraben etwa eineinhalb bis zwei Wochen randvoll Wasser stand, weil das Wasser im derzeitigen Zustand des Grabens nicht abfließen kann.“ Dieser Missstand könnte behoben werden. „Es würde ein ökologisch sehr wertvolles und für die Gemeinde sinnvolles Areal entstehen“, betonte Bollmann.

Ein positiver Nebeneffekt der Renaturierung wäre für die Gemeinde Oyten, dass die Maßnahmen im Rahmen von Bauleitplanungen als Kompensationsmaßnahmen angerechnet werden können. „Die Untere Naturschutzbehörde steht dem positiv gegenüber“, heißt es von der Verwaltung. Die Umsetzung erfordere allerdings auch umfangreiche neuere Planungsverfahren, Baumaßnahmen sowie Grunderwerb und damit einen gewissen Grad an Konsens mit den Eigentümern der Anliegergrundstücke – voran die Planung 1995 noch gescheitert war.



Der Ausschuss für Umwelt & Gemeindeentwicklung kommt am 6. März ab 19.30 Uhr im Rathaussaal Oyten zusammen. Die Sitzung ist öffentlich.