Die geplante Lidl-Ansiedlung in der Oytener Ortsmitte als Streitpunkt in der Politik. (DPA)

Die Umgestaltung des Oytener Zentrums im Rahmen des Förderprogramms „Stadtumbau West“, in das die Kommune 2008 aufgenommen wurde, ist in der Gemeinde ein emotionales Thema. Das wurde bei der Ratssitzung am Montagabend einmal mehr deutlich. Obwohl es bei dem zu treffenden Beschluss eigentlich nur um die Erweiterung des Sanierungsgebietes um den Bereich Alte Hauptstraße/Rathaus (wir berichteten) ging, kam es zwischen einigen Ratsmitgliedern zu einer hitzigen Diskussion über das, was im Ortsmittelpunkt entstehen soll. Die Verwaltung ließ – ohne Details zu nennen – schon verlauten, dass dort, wo an der Hauptstraße gerade der Aldi-Markt abgerissen wird und dem Gelände dahinter eine Lidl-Filiale sowie Wohnraum und ein Marktplatz mit Park und kleinem See entstehen soll.

„Das ist meilenweit davon entfernt, was vor zwölf Jahren vorgestellt worden ist“, monierte Björn Meyer (Grüne) und merkte an, dass ursprünglich eine viel größere Parkanlage vorgesehen war. So aber werde aus der Ortsmitte ein Parkplatz mit Discounter und Wohnbebauung. Meyer kritisierte CDU- und SPD-Fraktion dafür, diese Planung vorangetrieben zu haben. Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. „Wir haben fast alles umgesetzt, was damals gefordert wurde“, entgegnete Ralf Großklaus (SPD), sprach von einem „großartigen Projekt“ und wies auch den Vorwurf von Meyer zurück, dass es gar keine richtige Bürgerbeteiligung gegeben habe.

Mancher Wunsch wird Wunsch bleiben

„Soweit sind wir vom Ergebnis des städtebaulichen Wettbewerbs gar nicht weg“, befand auch Bürgermeister Manfred Cordes. Er betonte, dass die Gemeinde „keine Planung für die Schublade“ machen wolle und sich die Realisierung natürlich danach richte, was der Markt hergebe. Auch Bodo Becker (CDU) merkte an, dass nur „das Machbare“ geschehen kann, weshalb mancher Wunsch ein Wunsch bleiben werde. Besonders der geplante Discounter in der Oytener „Filetlage“, so Reena Saschowa, stieß den Grünen übel auf. Das sei nicht „der Wille der Bürger“, ärgerte sich Marlies Gerken. Großklaus wies diesbezüglich darauf hin, dass es damals sogar dem Wunsch nach einem Vollsortiment, also etwa einem Rewe-Markt, für diesen Standort gegeben habe.

Die AfD-Fraktion schloss sich der Sicht der Grünen an und kritisierte das gesamte Vorgehen im Rahmen des Förderprogramms inklusive der Erweiterung. „Wir verzetteln uns“, befand Ingo Köhn. Bei sechs Gegenstimmen von Grünen, AfD und FDP sprach sich die Mehrheit des Rates für die Fortschreibung des städtebaulichen Rahmenplans inklusive der Erweiterung des Gebietes aus. Was die Planung für das mögliche Erweiterungsgebiet angeht, so muss nun erst einmal das zuständigen Amt für regionale Landesentwicklung grünes Licht geben. In Sachen Ortsmitte plant die Verwaltung, mit einer Detailplanung im April an die Öffentlichkeit zu gehen, die bestimmt für weitere Diskussionen sorgen wird. „Wir sind auf einem sehr guten Weg“, ist sich Cordes aber sicher.