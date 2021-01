Blender-Einste. In den politischen Gremien der Gemeinde Blender wird aufgrund des nicht mehr guten Zustandes der Gemeindestraße Am Eichhofe in Einste über einen Ausbau der Straße diskutiert. Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss der Gemeinde wird sich in seiner kommenden Sitzung am Donnerstag, 14. Januar, mit diesem Thema auseinandersetzen. Beginn in der Gemeinschaftssportanlage Intschede ist um 19.30 Uhr. Das beauftragte Ingenieurbüro hat dazu eine Entwurfsplanung erstellt. Die Planung soll im Bau-, Planungs- und Umweltausschuss noch näher vorgestellt werden. In der Sitzung geht es außerdem um eine Kostenbeteiligung der Anwohner.

Wie die Verwaltung in der Beschlussvorlage bereits festgestellt hat, ist wegen des unzureichenden Unterbaus ein Vollausbau der Straße erforderlich. Vorgeschlagen wird demnach eine neue drei Meter breite Fahrbahn in Asphaltbauweise, plus beidseitiger befahrbarer Entwässerungsrinne von jeweils 0,50 Metern. Die Entwässerung der Straße soll vorrangig über beidseitige Versickerungsmulden erfolgen. Die Gesamtkosten werden derzeit auf rund 230 000 Euro geschätzt.

Satzung veraltet

Wenn die Maßnahme noch in diesem Jahr ausgeführt werden sollen, wären im Haushalt 2021 (nach Abzug der bisher entstandenen Kosten) noch 210 000 Euro bereitzustellen, rechnet die Verwaltung vor. Im Haushaltsentwurf für 2021 wurde verwaltungsseitig bereits ein Betrag von 190 000 Euro eingeplant, der Ansatz wäre also noch um 20 000 Euro zu erhöhen.

Da die Gemeinde Blender eine Straßenausbaubeitragssatzung hat und es sich bei einem Ausbau der Straße entsprechend der Entwurfsplanung um eine beitragspflichtige Maßnahme handeln würde, wären auch die Anlieger über Beiträge an den Kosten zu beteiligen, heißt es außerdem in der Vorlage. „Bei entsprechender Beschlussfassung durch den Rat würde als nächster Schritt dann eine Anliegerinformationsversammlung erfolgen, in der dann auch die auf die einzelnen Grundstücke voraussichtlich entfallenden Beiträge genannt werden sollen“, heißt es dazu von der Verwaltung. Und weiter: „Festzustellen ist allerdings, dass die vorhandene Straßenausbaubeitragssatzung der Gemeinde Blender (aus dem Jahre 1982) aus verschiedenen Gründen nicht mehr den heutigen Anforderungen genügt und, sofern die Gemeinde Blender weiterhin Straßenausbaubeiträge erheben will, eine neue Satzung zu erlassen wäre.“ Damit müsste die Verwaltung dann beauftragt werden.

Neben der Diskussion über die Gemeindestraße Am Eichhofe geht es laut Tagesordnung außerdem um die Umgestaltung der Badeanstalt Blender See sowie um den Haushaltsplan für 2021. Wie üblich haben Bürgerinnen und Bürger jeweils zu Beginn und am Ende der Sitzung die Möglichkeit, Fragen an die Verwaltung und die Politik zu stellen.