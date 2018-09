Diese Flächen werden offenbar von Amazon belegt. (Christian Walter)

Achim. Noch immer seien keine Verträge unterschrieben, aber Bürgermeister Rainer Ditzfeld ist inzwischen "95 zu 5 sicher", dass die Stadt Achim und der Internethändler Amazon eine Einigung über die Ansiedlung in Achim erzielen werden. Das sagte der Rathauschef, der zuletzt öffentlich die Chancen auf 60 zu 40 geschätzt hatte, am Dienstagabend aufgrund einer Bürgeranfrage im Ortsausschuss Uesen. Und er betonte, dass der Vertragsentwurf "auf jeden Fall noch eine Runde durch die Politik drehen wird". Soll heißen, bevor jemand von der Stadt Achim die Verträge gegenzeichnet, werden sie dem Stadtrat vorgelegt. Wie berichtet, hatte Amazon bereits einen Bauantrag für das Logistikzentrum auf dem Gewerbegrundstück Uesener Feld gestellt. Dort sollen mindestens 2000 Arbeitsplätze entstehen – in einer dreistöckigen Halle, die eine Grundfläche von 40 000 Quadratmetern hat.