DJ Ötzi gibt am 15. Mai 2020 ein Konzert in Achim – und zwar live und mit Band. (Udo Meissner)

Die Katze ist aus dem Sack – oder vielmehr der Kater: DJ Ötzi wird am ersten Abend der nächsten Achimer Fachausstellung (afa) am 15. Mai 2020 ein Livekonzert mit Band geben. Und das nicht irgendwo, sondern im original – und von großen Volksfesten wie dem Bremer Freimarkt bekannten – Bayernfestzelt, das während der afa im Gewerbegebiet Auf den Mehren in Bierden stehen wird.

Moderatorin als Gesicht der afa

Das hat die Unternehmergemeinschaft Achim (Uga) am Mittwochmorgen bekanntgegeben, die auf 3000 Konzertbesucher hofft, die sich an dem Freitagabend auch auf der Budenmeile der afa Kraft für das Konzert holen können. Die offizielle Eröffnung der Achimer Fachausstellung, zu der der Eintritt wie immer frei sein wird, und die für die gesamte Familie konzipiert sein soll, ist dann am Sonnabend, 16. Mai. Dann können die Besucher, wie auch am Sonntag, 17. Mai, sich bei den vermutlich rund 100 Ausstellern informieren und ein aufgewertetes Rahmenprogramm genießen, das von Fernseh-Moderation Kim Friedrichs moderiert wird. Die in Hamburg lebende Moderatorin wird der afa ein Gesicht geben und hat starke Verbindungen nach Achim, wo sie damals ihr Abitur am Cato gemacht hat: Ihre Eltern leben noch hier in der Stadt.