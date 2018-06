Gerade noch rechtzeitig hatte sich die Feuerwehr Bassen durch den Verkehr gequält, um ein Übergreifen der Flammen auf den ehemaligen Aldi-Markt in Oyten zu verhindern. (Fotos: Christian Butt)

Oyten. Einmal mehr war für alle Verkehrsteilnehmer im Bereich Oyten am Donnerstag stundenlang Geduld gefragt. Denn nach einem Verkehrsunfall auf der A 1 zwischen den Anschlussstellen Oyten und Posthausen war die Autobahn gesperrt. Als Umleitung wurde dann wie so oft der Weg durch die Gemeinde gewählt, der für solche Verkehre eigentlich nicht ausgelegt ist. Und der Einsatz auf der Autobahn war noch nicht abgeschlossen, da brannte es auch noch im Oytener Ortszentrum. Viel zu tun also für die Feuerwehrleute der Gemeinde – die zu allem Überfluss einmal mehr durch Gaffer und eine nicht vorhandene Rettungsgasse in ihrer Arbeit behindert wurden.

Erneut keine Rettungsgasse

Der Verkehrsunfall auf der A 1 hatte sich gegen 9.30 Uhr ereignet. Nach Angaben der Polizei war ein 48-jähriger Fahrer eines Sattelzuges, der mit seinem Gefährt in Richtung Hamburg unterwegs war, aus ungeklärten Gründen zunächst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Beim Gegenlenken prallte der Fahrer gegen einen auf der mittleren Spur fahrenden Sattelzug eines 29-Jährigen, der durch den Aufprall in die Mittelschutzplanken gedrückt wurde, wo der Sattelzug umkippte. Beide Fahrer zogen sich leichte Verletzungen zu. Die Bergung des Sattelzuges sowie der transportierten Tomaten, die sich zum Teil auf und neben der Fahrbahn verteilt hatten, nahm mehrere Stunden in Anspruch.

Die Rettungskräfte hatten auf ihrer Anfahrt zum Unfallort wieder erhebliche Probleme, da viele Verkehrsteilnehmer keine Rettungsgasse gebildet hatten. "Die Anfahrt war schlichtweg eine Katastrophe, das erste Fahrzeug kam gar nicht durch, das zweite hatte große Probleme", berichtete Cornelius Traupe, Einsatzleiter Feuerwehr Oyten, verärgert. Mehrere Kameraden seien vorweg gejoggt, um die Autofahrer darauf aufmerksam zu machen, was sie zu tun haben und wurden dabei auch noch angepöbelt. "Unfassbar", fasste Traupe zusammen. Am Unfallort registrierte die Polizei zudem wieder diverse Fahrer auf der Gegenfahrbahn, die den Unfallort langsam passierten, um Fotos vom havarierten Sattelzug machen zu können. Die Beamten der Autobahnpolizei Langwedel haben neben der Unfallaufnahme Fotos von den Gaffern gefertigt und später Verfahren gegen sie eingeleitet.

Noch während die Feuerwehr Oyten auf der Autobahn beschäftigt war, ging in der Leitstelle ein Notruf aus dem Oytener Ortszentrum ein. Der Fahrer eines Audi A6 war auf der Hauptstraße unterwegs, als der Motor seines Wagens plötzlich nicht mehr richtig reagierte. Der Mann stoppte am Straßenrand, wo direkt erste Flammen aus dem Motorraum kamen und kurz darauf der Wagen, der laut Feuerwehr sagenhafte 1,3 Millionen Kilometer auf dem Tacho hatte, in Vollbrand geriet – direkt neben dem ehemaligen Aldi-Markt. Das Feuer drohte auf das inzwischen als Lagerhalle genutzte Gebäude überzuspringen. Da die Oytener Einsatzkräfte noch im Einsatz waren, musste die Feuerwehr Bassen übernehmen. Allerdings gestaltete sich die Anfahrt sehr schwierig, denn diese führte über die stark ausgelastete Umleitungsstrecke. Mit Wasser konnten das Feuer gelöscht und das Gebäude gekühlt werden. Ein Fenster war bereits geplatzt, ein Werbebanner verschmort. Laut Pressesprecher kam die Feuerwehr gerade noch rechtzeitig, um ein Übergreifen auf das Gebäude zu verhindern.