Justus Schlicht aus Osterholz-Scharmbeck philosophierte beim poetischen Clubabend über Sinn und Unsinn der Liebe. (Karsten Klama)

Der „Poetische Klubabend“ ist in Achim mittlerweile schon zu einer festen Institution geworden. Bereits zum neunten Mal präsentierte das Kulturhaus Alter Schützenhof (Kasch) die Poetry-Slam-Veranstaltung am Dienstagabend. Simeon Buß und Sebastian Butte moderierten den literarischen Wettstreit, bei dem acht junge Slam-Poeten mit ihren selbstgeschriebenen Texten um die Gunst des Publikums im beinahe ausverkauften Blauen Saal des Kasch buhlten. Requisiten, Kostüme oder andere Hilfsmittel waren wie immer nicht gestattet, das Zeitlimit für die Vortragenden betrug sieben Minuten.

Auch an diesem poetischen Klubabend ging es wieder wortgewaltig, vielfältig und interaktiv zu. So erörterte die Braunschweigerin Sarah Nass in ihrem Text „Kupferherz“ die Frage: „Was bist du wert?“. Justus Schlicht aus Osterholz-Scharmbeck philosophierte zum Thema „Was ist Liebe?“ und kam zur Antwort: „Liebe ist Bullshit.“ Matti Seydel aus Hamburg referierte humorvoll über „Guilty Pleasures“, also heimliche Vergnügen, die einem ein schlechtes Gewissen bereiten. Und der aus dem Ruhrgebiet angereiste Emil Bosse erzählte über „die Summe meiner Teile“. Danach kam es zum ersten interaktiven Teil der Veranstaltung: Die Zuschauer durften per Applaus die ersten beiden Finalrunden-Teilnehmer bestimmen und entschieden sich für Sarah Nass und Justus Schlicht.

Anschließend reimte die Hamburgerin Khaaro über ihre Einschlafprobleme. Carina Falk aus Cluvenhagen verlas ihren offenen Brief, warum sie nicht „gut genug“ für die Gesellschaft sei. Mit der Slam-Poetin Sabine aus Sottrum stand ein echter Stammgast auf der Bühne – sie hatte bereits an mehreren poetischen Klubabenden in Achim teilgenommen. Diesmal schilderte sie, was sie alles sprachlos mache. Und Jenny Prosatuiert aus Hamburg erklärte, warum wir viel zu wenig Zeit in unserem Leben haben. Hier schickte die Publikumsabstimmung schließlich Khaaro und Jenny Prosatuiert in die Endrunde.

Stechen im Finale

Die vier Finalisten gaben dann noch einmal ihr Bestes: Justus Schlicht trumpfte mit einer witzig-fatalistischen Zitatenliste auf und brachte die Zuschauer mit seinem wiederkehrenden Ausspruch „Ist doch egal“ zum Lachen. Sarah Nass sinnierte darüber, wie sich Freunde im Laufe der Jahre entfremden und dann doch wieder zueinanderfinden. Jenny Prosatuiert setzte sich mit dem Thema „Essstörung“ auseinander, während Khaaro amüsant über ihr Sexualleben fabulierte. In der Endabstimmung konnten sich Sarah Nass und Khaaro gegen die beiden Kontrahenten durchsetzen. Nachdem es den Moderatoren Simeon Buß und Sebastian Butte selbst nach einem Stechen nicht gelang, sich auf eine Siegerin festzulegen, kürten sie kurzerhand Sarah Nass und Khaaro zu Doppelsiegerinnen des neunten Poetischen Klubabends. Unter dem Jubel des Publikums durfte sich Khaaro dann über den Gedichtzyklus „Die 13 Monate“ von Erich Kästner freuen, während Sarah Nass als Gewinn „Das große Heinz Erhardt Buch“ erhielt.

Allen Teilnehmern war sichtlich gemeinsam, wie die Freude an dem Dichterwettstreit sie erfüllte. Bemerkenswert war das durchgängig hohe Niveau der Darbietungen, was das Publikum zum Schluss vollkommen zurecht mit lang anhaltendem Beifall honorierte. Die nächste Poetry-Slam-Veranstaltung im Kasch findet voraussichtlich im Mai 2018 statt.