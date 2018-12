Für Katrin Steengrafe ist "Wesergold" der vierte Krimi. Erstmals hat sie ein Buch aber mit einem Co-Autor geschrieben. (Braunschädel)

Ein Wohnblock in Alt-Osterholz, eine chaotische Baustelle und eine Wohnungsverwaltungsgesellschaft, die ihre Mieter mit Nebenkostenforderungen für energetischen Sanierungen auf die Palme bringt. So weit, so alltäglich. Doch dann wird die Leiche einer jungen Frau gefunden. Und spätestens jetzt ist man vermutlich froh, dass es sich bei der Geschichte „nur“ um den neusten Lokalkrimi der Achimer Autorin Katrin Steengrafe handelt. Den hat sie dieses Mal gemeinsam mit Dieter Grohnfeldt geschrieben, Schauplatz ist wieder die Region zwischen Bremen und Rotenburg. Es ist bereits Steengrafes viertes Werk, allerdings das erste mit einem Co-Autor.

Gerade einmal rund fünf Monate haben Steengrafe und Grohnfeldt gemeinsam an dem Krimi „Wesergold“ geschrieben. „Zu zweit ist vieles einfacher“, berichtet die 59-Jährige von ihren Erfahrungen. Wenn es mal stockt, könne man sich gegenseitig motivieren und zusätzlich habe man bereits im Schreibprozess einen ersten Lektor direkt in der Nähe. Das Thema für ihr erstes gemeinsames Werk sei den beiden recht schnell klar gewesen, da Grohnfeldt selbst sich vorher schon einige Zeit mit energetischer Sanierung beschäftigt hatte. Das Ermittlerteam Senger und Neuhoff, das bereits in Steengrafes vorherigen Krimis vorgekommen ist, trifft bei seiner Suche nach dem Mörder auf ein verwirrendes Netz aus Intrigen, Diebstählen und systematischem Betrug. Unterstützung bekommt es von einem findigen Rentner und weiteren Mietern des Wohnblocks.

Enge Verbundenheit

Die Geschichte haben Steengrafe und Grohnfeldt gemeinsam entwickelt und dann einzelne Erzählstränge untereinander aufgeteilt. „Ich habe mich mehr um die Handlung rund um die Ermittler gekümmert, Dieter hat sich der Geschichte rund um die Mieter angenommen“, erklärt Steengrafe das Konzept der Zusammenarbeit. Geholfen hat den beiden Autoren sicherlich auch die enge Freundschaft, die sie schon seit vielen Jahren verbindet. „Wir kennen uns seit der Jugend und machen auch schon länger gemeinsam Musik“, sagt Steengrafe. „Ich hatte einfach von Beginn an das Gefühl, dass die Zusammenarbeit gut funktionieren wird.“ Und dieses Gefühl sollte auch bestätigt werden. „Wir haben einen sehr ähnlichen Schreibstil.“

Katrin Steengrafe wohnt mittlerweile seit drei Jahren in Achim. Ihr erstes Buch veröffentlichte sie 2000. 2007 und 2009 folgten die nächsten beiden. „Dann kam irgendwann eine Zeit, in der ich gar keine Lust aufs Schreiben hatte. Da habe ich viel lieber Musik gemacht“, erinnert sich Steengrafe. Heute sei es jedoch wieder genau andersherum. Irgendwann sei der Rotenburger Verlag, in dem ihre Bücher damals erschienen waren, auf sie zugekommen und habe sie gebeten, ihre Werke noch einmal zu überarbeiten, damit sie neu aufgelegt werden können. Ab diesem Moment hatte Steengrafe wieder Blut geleckt. Wenig später folgte dann auch direkt die Nachfrage, ob nicht auch ein neues Buch von Steengrafe möglich sei.

Keine Lust auf Alleingang

„Mir war sofort klar, dass ich alleine keine Lust dazu habe und es mir auch zu viel Arbeit werden würde“, sagt die Autorin. Von ihrem Freund Dieter Grohnfeldt wusste sie aber, dass er in seiner Freizeit schon länger Kurzgeschichten geschrieben hatte und so fiel die Wahl relativ schnell auf ihn. „Man muss sich für solch ein gemeinsames Projekt schließlich auch gut verstehen.“ Und die Chemie zwischen ihnen habe den ganzen Schreibprozess über gestimmt. „Die Zusammenarbeit war immer sehr konstruktiv und hat viel Spaß gemacht“, sagt die 59-Jährige.

Und so will sie für die Zukunft auch ein fünftes Buch von ihr keinesfalls ausschließen. „Ehrlich gesagt, sind Dieter und ich schon wieder dabei, uns eine Geschichte zusammenzuspinnen“, verrät sie. Und in dieser könnte dann auch ihre neue Heimat Achim eine tragendere Rolle bekommen. „Ich spiele auf jeden Fall mit dem Gedanken, die Kommissarin nach Achim ziehen zu lassen.“ Aber, so viel ist jetzt schon klar, alleine will sie auch den nächsten Krimi nicht schreiben.