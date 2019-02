Erzieherin Ines Blohm (links) haucht dem Drachen Lobo Leben ein. Mit Hilfe der Handpuppe sollen auch die Kinder selbst zum Sprechen animiert werden. Jessica Melzer (rechts) hofft zumindest auf einen positiven Effekt des Sprachförderprogramms. (Michael Braunschädel)

Der kleine Drache Lobo hat einiges zu berichten. In der vergangenen Woche war er auf der Kirmes und ist das erste Mal Riesenrad gefahren. Die Kinder der Kita am Lahof hängen ihm an den Lippen, wenn er von seinen Erlebnissen erzählt. Und es dauert nicht lange, da erzählen sie dem grünen Stofftier von ihren eigenen Kirmeserlebnissen. Jessica Melzer beobachtet diese Szenen mit einem zufriedenen Lächeln. Sie arbeitet am Zentrum für Klinische Psychologie und Rehabilitation an der Uni Bremen derzeit an einem Förderprogramm mit dem Titel „Sprache fördern im Kindergarten“. Die Handpuppe des kleinen Drachen Lobo ist die Leitfigur dieses Förderprogramms und die Kita am Lahof ist eine von sieben Einrichtungen in Niedersachsen, in denen der Erfolg und der Nutzen dieses Förderprojekts in den kommenden Monaten überprüft werden sollen.

Anregung zum Selbstsprechen

„Der Drache soll die Kinder anregen, selbst zu sprechen“, sagt Jessica Melzer. Und das funktioniert bei den Lahof-Kindern offensichtlich schon ganz gut. „Wir haben in der Vergangenheit an der Uni bereits einen Sprachtest für Kinder entwickelt, der viel Anklang in den Kitas gefunden hat“, berichtet sie. Daraus sei dann die Idee entstanden, ein ganzes Sprachförderprogramm für Kinder zwischen drei und sechs Jahren zu entwickeln. „Das Programm besteht aus sieben Modulen, die alle unterschiedliche Ebenen erfassen“, erklärt sie. So gehe es etwa um Grammatik, den Wortschatz, aber auch um soziales Verhalten. In verschiedenen Kitas werde nun mit Hilfe von Kontroll- und Fördergruppen evaluiert, ob das Programm einen positiven Einfluss auf die Sprachentwicklung der Kinder hat.

Zwei Mal in der Woche ist in der Kita am Lahof für eine Gruppe von 15 Kindern nun immer „Lobo-Zeit“. „Die Gruppe ist altersmäßig und auch vom Förderbedarf her sehr gemischt“, sagt Kita-Leiterin Edda Hasselhof-Kuß. Auch Integrationskinder seien Teil der Gruppe. „So können die Kinder auch gut voneinander lernen.“ Insgesamt läuft das Programm über 20 Wochen. Jede einzelne Lerneinheit ist klar strukturiert. „Zu den einzelnen Methoden, die dort angewendet werden, gehören beispielsweise Sprachspiele, Übungen und Gespräche im Sitzkreis und Rollenspiele“, sagt Jessica Melzer. „Das Ganze ist zwar ein Förderprogramm, aber den Kindern soll es in erster Linie auch Spaß machen.“

Wissensstand wurde ermittelt

Zum Start des Projektes im Januar haben sie und ihre Kollegen mit den Kindern in der Kita am Lahof einen ersten Sprachtest durchgeführt, um ihren Wissensstand zu ermitteln. Gleiches soll dann auch noch einmal im Sommer passieren. Danach werden die Ergebnisse verglichen und ausgewertet. In der Kita am Lahof hat man nach eigenen Angaben aber schon jetzt von der Teilnahme an der Projektphase profitiert. „Die Kinder haben immer großen Spaß in den Stunden“, berichtet Erzieherin Ines Blohm aus ihrer Erfahrung. Zusätzlich zu der alltagsintegrierten Sprachförderung, die in den Kindergärten ohnehin stattfinde, könne man die Kinder so noch einmal viel gezielter fördern.

Und auch die Kita-Leiterin zeigt sich bisher sehr zufrieden mit dem Projekt. „Auch wir als Einrichtung bekommen dadurch noch einmal neuen Input und können unser Wissen im Bereich der Sprachförderung erweitern“, sagt Hasselhof-Kuß. Ein Angebot, das offenbar viele Einrichtungen gerne angenommen hätten. „Auf der Suche nach Kitas, die uns bei dem Projekt als Partner unterstützen, haben wir eine überraschend große Resonanz bekommen“, erzählt Jessica Melzer. Einigen hätte man daher sogar absagen müssen.