Risa Adachi (Klavier), Matias de Oliveira Pinto (Cello) und Iskandar Widjaja (Violine) traten gemeinsam im Renaissancesaal im Erbhof Thedinghausen auf. (Björn Hake)

Thedinghausen. Das Klassikmusik-Festival im Erbhof zu Thedinghausen zieht prominente Namen an. Zum vierten Mal präsentierte Profes­sor Matias de Oliveira Pinto als musika­lischer Leiter sein überregional beachte­tes Musikevent. Auch als hochkarätiger und vielschichtiger Interpret begeisterte der international anerkannte Cellist in drei verschiedenen Konzerten des Festi­vals: als Solist mit dem Bremer Kam­merorchester „Konsonanz“, im Klavier­trio und schließlich im Duo für Gitarre und Cello mit dem brasilianischen Stargitarristen Fabio Zanon.

Den Trio-Abend am Sonnabend gestaltete Oliveira Pinto gemeinsam mit seiner Kollegin und regelmäßigen Klavierpartnerin Risa Adachi, ebenfalls Professorin an der Musikhochschule Münster. Der 32-jäh­rige Iskandar Widjaja, der derzeit mit ei­nem sehr individuellen Crossover-Pro­gramm durch Deutschland tourt, ist eine Art Popstar der junge Geigen-Szene und ein besonders vielseitiger und bunt schillernder Musiker. Mit Mozarts spätem G-Dur-Trio KV 564, Dvořáks Dumky-Trio, Debussys Cello-Sonate und mehreren musikanti­schen Stücken von Astor Piazolla glich das Programm des Abends beinahe ei­nem bunten Potpourri.

Was den ersten Teil des Programms mit Mozart und Dvořák betrifft, so konnte man feststellen, dass erlesene Zutaten nicht immer automatisch ein erstklassi­ges Gericht ergeben: Zu sehr feierte sich der junge Geiger in Mozarts kurzem, anmutigem und quirligem Werk, das da­durch über weite Strecken überladen wirkte. Nach Manier des ungarischen Teufelsgeigers Eduard Reményi spielte er selbst die zarten Passagen, „dass sich Haare fliegen“. Und wer in den ersten Reihen saß, konnte nicht nur sein von Takt zu Takt wechselndes höchst verzücktes Mienenspiel, sondern auch seine von tie­fer Bewegung beschwerten Atemzüge vernehmen.

Das sechssätzige Dumky-Trio ist formal eher eine Suite von ukrainischen Tänzen. Das Merkmal der Dumka ist ein jeweils zweimaliger Wechsel zwischen Teilen von langsamem, schwermütigem und ausgelassen-feurigem Charakter. Jeder der Sätze ist genauso aufgebaut, jedoch sieht Dvořák vor, dass die ersten drei Sätze attacca ineinander übergehen und quasi einen zusammenhängenden Kopf­satz bilden, gefolgt von einem langsa­men Satz, einem Scherzo und einem ausgeprägten dramatischen Finale. Die drei Musiker setzten allerdings jeden einzelnen Satz scharf voneinander ab, sodass der Charakter eines geschlossenen Trios gegen den einer eher losen Tanz­folge ausgetauscht schien.

Musikalische Höhepunkte

Das Werk besticht durch seine stets ab­rupten Stimmungsumschwünge, in de­nen sich Dvořák zu offenba­ren scheint. Das Cello hat hier eine Hauptrolle inne und besitzt eine große Zahl von gleichsam wie Kadenzen gear­beiteten, gesanglichen Soli, von Oliveira Pinto hinreißend schön und mit berüh­rendem Ausdruck gestaltet. Nicht immer wirkte das Ensemble geschlossen; zur Realisierung eines kammermusikali­schen Gipfelwerkes ad hoc zusammen­zutreten, ist eine gehörige Herausforderung. Selbst im Allegro-Satz, der als Scherzo verstanden werden muss, ließ Widjaja seine Geige in den hohen Lagen nicht klagen, sondern bei­nahe aufschreien; das Finale war dramatisch gestaltet und bot nicht nur virtuose, sondern dank des Cellisten auch musikalische Höhepunkte.

Von bestechender musikalischer Reife und Ausdruckskraft war die einzige Cello-Sonate von Claude Debussy, die ihrer Zeit weit voraus scheint, berstende Energie, distanzierte Ironie und span­nende experimentelle Jazzelemente be­sitzt. Hier brillierte das Cello mit groß­artiger Beredsamkeit und begeisternder Klangfülle, und das Werk bot auch der versierten und rundum überzeugenden Pianistin viel Raum, ihren Part mit In­tensität und Empfindsamkeit zu gestal­ten. Mit seinen üppigen und raffinierten Pizzicati bestach Oliveira Pinto ebenso wie mit der Darstellung der enorm zer­gliederten impressionistischen Motive, die auf seinem Instrument ungleich schwerer zu verwirklichen sind als auf dem Piano.

Ein „Ave Maria“ von Astor Piazolla bot dann dem Geiger ein exklusives Podium. Die Augen hoch zu den Sternen gerich­tet, spielte er das recht übersüße Werk mit schwelgerischem Ton, gleichsam „bravourös mit Ansage“.

Sehr schön gestaltet, von bestechender Farbigkeit und sprühendem Tempera­ment waren die zwei Jahrszeiten „Win­ter“ und „Frühling“ von Piazolla, letzte­rer als Zugabe für ein begeistertes Publi­kum, das mit Applaus und Bravo-Rufen nicht sparte.