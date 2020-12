In der Nacht zu Heiligabend kam es in Achim-Bierden in der Nähe des Krankenhauses zu Bränden von drei Altkleider-Containern. Wie die Täter die Container in Brand setzten, werde aktuell von der Polizei ermittelt. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte das Feuer schnell erfolgreich löschen, bevor größerer Schaden entstehen konnte.

Zeugen gesucht

Der Sachschaden beläuft sich auf einen kleinen vierstelligen Euro-Betrag. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen im Bereich Bierdener Mühle gemacht haben, werden gebeten dies der Polizei in Achim unter Telefon 0 42 02 / 99 60 zu melden.