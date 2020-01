Rettungswagen brachten die Kinder ins Krankenhaus. (Christian Butt)

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am späten Freitagnachmittag in Fischerhude ereignet. Drei Kinder – zwölf, zwölf und vier Jahre alt – wollten den Zebrastreifen vor Bellmanns Gasthof mit ihren Fahrrädern überqueren, als sie von einem Pkw erfasst wurden. Ob sie ihre Räder dabei geschoben haben oder fahrend den Fußgängerüberweg überquert haben, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Hinterm Steuer des Autos saß eine 82-jährige Frau. Alle drei Kinder erlitten schwere Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht.