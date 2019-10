Drei Konzerte an drei Tagen

Matias de Oliveira Pinto (rechts) und Risa Adachi (mitte) haben auch 2018 am Klassik-Musikfestival in Thedinghausen teilgenommen. Dieses Jahr sind die beiden Musiker wieder dabei. (Björn Hake)

Auch in diesem Jahr veranstaltet der Förderkreis Erbhof zu Thedinghausen unter der Leitung von Gerd Schröder das Klassik-Musikfestival, das dieses Mal in der Zeit vom 8. bis zum 10. November stattfindet. Die künstlerische Leitung obliegt wie auch in den Vorjahren dem Cellisten Matias de Oliveira Pinto. Der Förderkreis Erbhof zu Thedinghausen verspricht eine Konzertreihe, „die vielfältiger nicht sein kann“.

Eröffnet wird der Konzertreigen im Renaissancesaal des Erbhofs mit einem laut Förderkreis „fulminanten Abend“ am Freitag, 8. November, ab 20 Uhr mit lateinamerikanischem Flair. Für diesen Abend konnte Matias de Oliveira Pinto (Cello) die brasilianische Ausnahmepianistin Viviane Taliberti und den wohl besten Akkordeonisten unserer Zeit, Stefan Hussong, gewinnen, kündigt der Förderkreis an. Zusammen werden die drei Musiker Stücke aus allen Bereichen der Musikgeschichte und auch aus verschiedenen Genres spielen. Johann Sebastian Bach mal ganz anders interpretiert mit Klavier, Cello und Akkordeon. „Das verspricht wunderbare Klänge“, heißt es in der Ankündigung. Schwelgen wird der Zuhörer beim romantischen Stück von Robert Schumann. Natürlich darf ein Astor Piazzolla nicht fehlen, abgerundet wird der Abend durch Werke von Igor Strawinsky und Girolamo Alessandro Frescobaldi.

Am Sonnabend, 9. November, dem 30. Jahrestag der Deutschen Einheit, wird das Programm im Erbhof etwas feierlicher. Für diesen Tag hat Matias de Oliveira Pinto die junge aus Japan stammende Pianistin Risa Adachi eingeladen. Sie hatte auch schon 2018 am Klassik-Musikfestival in Thedinghausen teilgenommen. Dieser Abend verspricht sehr romantisch zu werden, kündigt der Förderkreis schon einmal an. Begonnen wird mit der A-Dur Sonate von Ludwig van Beethoven „Variationen bei Männern, welche Liebe fühlen“. Weiter schwelgen dürfen die Zuhörer bei der Romance von Robert Schumann. Nach der Pause hören die Gäste die Darbietung der Sonate e-moll von Johannes Brahms. „Schöner kann man den 30. Jahrestag der Maueröffnung nicht feiern und jeder Zuhörer wird im Herzen die Musik nach Hause tragen.“ Das Konzert findet ebenfalls um 20 Uhr statt.

Am Sonntag, 10. November, 17 Uhr, endet das Klassik-Musikfestival im Schloss Erbhof mit einer noch nie dagewesenen Formation aus zwölf Cellisten. Matias de Oliveira Pinto lädt das Publikum zusammen mit elf seiner herausragenden Studenten der Musikhochschule Münster zum Carneval der Tiere von Camille Saint-Saëns ein. Er bearbeitete den Carneval der Tiere für zwölf Cellisten, die ein Feuerwerk der Musikgeschichte spielen werden. Um dem Zuhörer in amüsanter Weise die einzelnen Tiere des Carnevals näher zu bringen, wird Stefanie Mauer Texte von dem verstorbenen Publizisten Roger Willemsen lesen. Dieses Konzert findet ohne Pause statt.



Tickets sind erhältlich in der Tourist-Information im Schloss Erbhof, Braunschweiger Straße 1, Telefon 0 42 04 / 88 22, bei Buch und Papier Lange, Braunschweiger Straße 55/57, Telefon 0 42 04 / 2 94 oder bei Nordwest Ticket unter 04 21 / 36 36 36. Karten an der Abendkasse kosten 24 Euro, das Festivalpaket (alle drei Konzertabende) kostet 50 Euro. Im Vorverkauf sind Einzelkarten für 20 Euro zu haben, ermäßigt für Kinder und Jugendliche für zehn Euro.