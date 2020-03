Mehrere Stunden dauerte der Löscheinsatz der Feuerwehren. (Feuerwehr)

Mehrere Stunden lang haben rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehren Ottersberg, Fischerhude/Quelkhorn und Oyten in der Nacht zu Freitag gegen einen Großbrand in Fischerhude angekämpft. Das Feuer war gegen 22 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Landstraße ausgebrochen. Schnell breiteten sich die Flammen im Gebäude aus, in dem sich beim Eintreffen der Brandschützer noch zwei Menschen befanden. So waren laut Tobias Schone von der Feuerwehr mehrere Trupps mit Atemschutz im Einsatz. Während eine Person mit einer Rauchvergiftung noch verhältnismäßig glimpflich davon kam, erlitt die andere lebensgefährliche Verletzungen und musste sogar reanimiert werden, berichtet Schone. Eine dritte Person habe sich selbst in Sicherheit bringen können, erlitt aber einen Schock und musste so ebenfalls ins Krankenhaus gebracht werden.

Schwerer Zugang

Der Einsatz der Feuerwehr wurde laut Schone durch die Bedingungen vor Ort erheblich beschwert. Denn der Bewuchs von Bäumen und Sträuchern um das Gebäude sei so dicht gewesen, dass erst einmal unter Mithilfe eines Landwirtes ein drei Meter breiter Gewächsstreifen entfernt werden musste, um mit dem Löschequipment zum Haus zu gelangen und den Brand vernünftig bekämpfen zu können.

Dachstuhl ausgebrannt

Trotz ihres schnellen Einsatzes konnten die Einsatzkräfte nicht verhindern, dass der Dachstuhl komplett ausbrannte. „Feuer aus“ konnte etwa gegen 3 Uhr vermelden werden, danach waren aber noch weitere Nachlöscharbeiten nötig, sodass laut Schone die letzten Helfer erst gegen 6 Uhr abziehen konnten. Der Schaden werde sich gewiss auf einige Hunderttausend Euro belaufen, vermutet der Feuerwehrmann. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

+++Dieser Text wurde um 11.53 Uhr aktualisiert+++