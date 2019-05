Die Rosen versprühten ihren lieblichen Duft, während die Besucher über das Gelände flanieren konnten. (Björn Hake)

Thedinghausen. Duftende Rosen, bunte Accessoires für Haus und Garten, aber auch Mode – das alles war von Freitag bis Sonntag bei den fünften Gartentagen am Erbhof in Thedinghausen zu finden. Darüber hinaus hatte Veranstalter Jan Siemsglüss mit seinem Team ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm integriert. Gleich am Eingang wurden den Besuchern auf einem Tablett die Apfelsorten Roter Prinz und Braeburn sowie Birnenspalten zum Probieren entgegengestreckt.

Ein Hinweisschild mit der Aufschrift „Wi hebbt open“ zeigte den Weg zur alten Remise, in der der Heimatverein Samtgemeinde Thedinghausen sein Museum geöffnet hatte. „Mir gefallen besonders oben die alten Hauswirtschaftssachen und die Spielsachen“, erklärte Mitglied Harald Knake. Am Weg zum Museum versprühten verschiedene Rosen ihren Duft. Die „Maxim-Nostalgie-Edelrose“ war dort ebenso zu finden wie die „Aquarell“ in voller Blüte. Da gab es aber auch die süße Kleinstrauchrose „Sweet Pretty“, den Rosa-Zwerg „Rugosa“ und den Hochstamm „Augusta Luise“, eine pfirsichfarbene Edelrose. Die Besucher begutachteten und kauften am Stand von Rosen-Stange aus Haselau, während ein Mitarbeiter die Pflanzen per Gießkanne mit Wasser versorgte.

Geschützt durch Pagodenzelte waren die unzähligen Wolldecken, Handtaschen, Blusen und Jacken. „Passt“, sagte ein Mann kurz und bündig, als er sich eine Schirmmütze aufgesetzt hatte. Exklusiv fiel die Mode für die Damen aus. Doch auch für Speisen und Getränke war bei den Gartentagen gesorgt – sei es mit Kaffee und Kuchen, Buchweizenbrot, Schwarzwälder Schinken oder Winzersekt. Ein Anbieter verkaufte nicht nur seinen Rebensaft in Gläsern und Flaschen, sondern auch den Weinstock im Topf.

„Wir haben mehr als 90 Anbieter – aus der Region, aber auch aus Holland“, erklärte Jan Siemsglüss. Knapp 30 Prozent der Anbieter hatte er ausgewechselt, damit das Angebot nicht immer dasselbe ist. Das Handwerk hatte dabei nicht nur goldenen Boden, sondern auch einen hohen Stellenwert. „Das ist das Salz in der Suppe“, fügte Siemsglüss an. So konnten Outdoor-Bilder oder Glasvasen gekauft werden, aber auch Klangschalen und Holz-Stelen, die zum Beispiel mit einem Fußballspieler, einer Frau mit Schirm oder mit einem Pferdekopf verziert waren. Metallsitze, Feuertonnen und maritime Gegenstände zogen die Blicke auf sich. Bei „Floribunde“ fielen unter dem Begriff „Schönes aus Beton“ besonders Zwerge mit bunter Zipfelmütze und ein blau-weißes Segelschiff auf. Düfte drangen auch beim Gewürzstand zum Besucher hinüber. Patricia Wordaß aus Langlingen vom Hof „Mille Flori“ gab zudem wertvolle Tipps und verkaufte Pflanzen – Blatt- und Kopfsalat, Kohl und Kohlrabi sowie Knollenfenchel, aber auch das Strauchbasilikum „African Blue“.

Der Förderkreis Erbhof zeigte bei der Besichtigung des Renaissancesaals eine Fotopräsentation. Eine Pferdeshow mit den „Los amigos del caball iberico“ sorgte ebenfalls für Abwechslung an diesen drei Tagen, die ganz dem Geschmack der Besucher entsprachen. Sie nahmen Schönes aus den Bereichen Pflanzen, Schmuck, Mode, Kunst sowie Wohn- und Gartenaccessoires mit nach Hause. Manch einer fertigte auch ein Erinnerungsfoto mit Roswitha Gehlhaar aus Ilsede an, die mal als Dame mit Schirm und im Kostüm und später als Huhn über das Areal spazierte. Der Fantasie waren bei den Gartentagen eben keine Grenzen gesetzt.