Auf der Marktmeile hatten die Besucher des Ottersberger Herbstmarktes auch die Gelegenheit, sich an den Ständen und Fahrgeschäften zu vergnügen. (Fotos: Björn Hake)

Der Aufbau der Zelte und Fahrgeschäfte für den Ottersberger Herbstmarkt gestaltete sich schwierig, wie ein Mitarbeiter des Vereins der Selbständigen in Ottersberg (VdSO) schilderte. Heftige Böen und Regenschauer wirbelten teilweise die Planen und Zäune des aufzubauenden Herbstmarktes durcheinander. Nachdem sich das Wetter aber beruhigt hatte, standen schon bald das Festzelt und das Zelt für die teilnehmenden Firmen in Ottersberg. Schmuck- und Holzarbeiten wurden genauso präsentiert wie die Fahrzeuge einer Autofirma und die Angebote ortsansässiger Dienstleister, die unter anderem im Bereich Altenpflege, Energieberatung, Blutspende und Steuerberatung tätig sind.

Auf dem Marktgelände hatten Firmen und Vereine ihre Stände aufgebaut, die Mitglieder des Lions-Clubs Ottersberg boten eine Tombola an und verkauften Adventskalender mit einem Motiv von Otto Modersohn, deren Erlöse für gemeinnützige Zwecke verwendet werden sollen – wie zum Beispiel den Schwimmunterricht für Ottersberger Kinder. Am Freitag startete der Markt wie üblich mit der Show-Disco der „Music-Station“ und am Sonnabend setzte die Countdown-Showband die musikalischen Akzente. Aber zuvor stellten sich die kreativ geschmückten Wagen zum Festumzug auf, der durch das Dorf zum Festgelände führte. Der Fanfarenzug Achim marschierte an der Spitze der feiernde Kolonne. Zu bestaunen gab es für das Publikum so einige Hingucker. Ein Oldtimer etwa in Begleitung eines kleinen und großen Hochrades mit den entsprechenden altertümlichen Kostümen, dem der Wagen des TSV Ottersberg mit ihren verschiedenen Abteilungen und dem Motto „Spiele für Viele“ folgte.

Es brachte sich die Freiwillige Feuerwehr Ottersberg mit der Aufforderung „Alle brauchen die Feuerwehr – aber die Feuerwehr braucht Dich!" ins Spiel sowie unter anderen die Schützengilde und ein Wagen der Münsterländer Hundezüchter. Auch Feiernde aus der Umgebung von Ottersberg waren am Start, wie zum Beispiel die Dorfjugend Taaken, die sich den Applaus der Schaulustigen abholten. Neben einigen Wagen, die Trinksprüche als Motto gewählt hatten oder mit der Aufschrift „Meer viel uns nicht ein“ gab es auch Umzugswagen einer Tischlerei und des Ottersberger Tennisclubs. Auf die Menge prasselten Bonbons herab und mit Tüten bewaffnet sammelten die Kinder die Süßigkeiten auf und folgten dem Umzug bis auf das Festgelände, wo Schausteller, fliegende Händler und Flohmarkt-Standbetreiber bereits auf Kundschaft warteten. Der Duft von Bratwürsten, Liebesäpfeln, Bier und sonstigen Leckereien empfing die Umzügler und bald hatten sich Teilnehmer und Gäste des Herbstmarktes gut gelaunt zwischen Schießbuden, Präsentationszelten, Fahrgeschäften und Essensständen verteilt.

Marktprinzessin sticht Bierfass an

Im großen Festzelt stimmte der Fanfarenzug Achim das Lied „Smoke On The Water“ von Deep Purple an und der Markt war eröffnet. Eine Stunde später wurde vom Vereinsvorsitzenden des VdSO, Christian Schatz, und der Marktprinzessin Lena Krantz das erste Fass Bier angestochen und gleich an die Gäste verteilt. Bei diesen Eröffnungsveranstaltungen hätte man sich vielleicht etwas mehr Showcharakter gewünscht. Das Festzelt war nur mäßig gefüllt und originelle Ideen hätten der Veranstaltung gut getan. Die Stimmung außerhalb des Festzelts war derweil sehr gut und beim Autoscooter oder vor der Geisterbude „Freitag der 13.“ versammelten sich viele Besucher des Herbstmarktes, um ihrer Feierlaune kräftig Ausdruck zu verleihen.

Der Sonntag begann mit einem Gottesdienst unter der Regie vom Oytener Pastor Anton Lambertus, der von den Posaunenchören aus Ottersberg und Otterstedt begleitet wurde. Das Theaterstück „Happy Hour in Ottersberg – Oder das gestohlene Glück“ kam zur Aufführung und in den umliegenden Straßen herrschte reges Handeln, da sich hier der Flohmarkt angesiedelt hatte. Um 21 Uhr gab es das Höhenfeuerwerk mit dem Motto „Wir bringen den Ottersberger Markt zum Leuchten“ und bis dahin wurde so manche Wurst verdrückt, einige Fässer Bier geleert und so mancher Lolli gelutscht.