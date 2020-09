Die IGS Achim benötigt dringend eine größere Mensa – diese wird aber noch auf sich warten lassen. (Björn Hake)

Im Sommer hatten die Eltern der IGS-Kinder mit einem öffentlichen Brief abermals einen Mensa-Neubau gefordert. Seit drei Jahren müssen die Schüler mit einer viel zu kleinen Mensa leben, was zu Enge, Lärm und zu zerstückelten Mittagspausen geführt hat. Nun befasst sich der Schulausschuss in seiner öffentlichen Sitzung am Montag, 28. September, ab 17 Uhr im Rathaus mit dem Mensa-Neubau. In der Vorlage für die Fraktionen heißt es: „Die Planung ist, auch wegen fehlender Ressourcen innerhalb der Stadtverwaltung, noch nicht so weit vorangeschritten, wie es im Projektzeitplan ursprünglich vorgesehen war.“

So war für das nun begonnene Schuljahr wieder nur ein Kompromiss gefunden worden und auch für die nächsten Schuljahre bahnt sich eine Lösung an, die Schüler und Eltern nicht zufriedenstellen wird. Denn es wird noch einige Zeit ins Land gehen, ehe ein Neubau steht: Die Stadtverwaltung rechnet laut ihrem aktualisierten Zeitplan damit, dass eine Mensa frühestens zu Beginn des Schuljahres 2023/2024 in Betrieb genommen werden kann.

Und auch dann nur, wenn vorher alles optimal läuft. Die notwendigen Vorabstimmungen müssten bis zum Ende des aktuellen Schulhalbjahres zum Abschluss gebracht und der Neubau ab dem ersten Quartal nächsten Jahres konkret geplant werden. Parallel hängt die Entscheidung für den Neubau auch von den Haushaltsberatungen ab, die nun beginnen und die der Rat erst Anfang nächsten Jahres abschließen wird. „Mit Blick auf das Projekt IGS hätte das Verschieben der Entscheidung für den Mensaneubau auf den Haushaltsbeschluss erneut eine Zeitverzögerung von mindestens sechs Monaten für die Inbetriebnahme zur Folge“, heißt es aus dem Rathaus. Der Mensabeschluss soll also jetzt schon her.

Für die Mensa stehen drei Varianten zur Auswahl – eine Minimal-, eine Mittel- und eine Maximalbauweise. Die günstigste Variante sieht eine Mensa im Altbau der Liesel-Anspacher-Schule vor sowie eine Warmessens-Anlieferung. Dies koste die Stadt rund 1,2 Millionen Euro an Investitionen sowie 224 000 Euro jährlich. Die mittlere Variante umfasst einen Mensaneubau im Außenanlagenbereich der IGS mit einer eigenen Aufbereitungsküche – dafür werden 3,8 Millionen Euro fällig und jährlich 414 000 Euro. Die Maximalvariante würde ebenfalls im Außenbereich entstehen, aber über eine Frischküche verfügen. Sie koste einmalig 5,3 Millionen Euro und jährlich 611 000 Euro.

Die Verwaltung spricht sich für die mittlere Variante aus, aber: Im aktuellen Haushalt sind für die IGS insgesamt neun Millionen Euro eingeplant, wovon für das Teilprojekt Mensaerweiterung im Bestand nur rund eine Million Euro vorgesehen waren. Mit der Summe ließe sich also die kleinste Mensavariante realisieren. Für die beiden größeren Varianten ist das genehmigte Gesamtbudget nicht mehr ausreichend. Der Bau des Lernhauses (sechs Millionen Euro) läuft bereits, aber das auf Eis legen des geplanten barrierefreien Umbaus des Realschulgebäudes und die Einrichtung von Jugendräumen würde zwei Millionen Euro freisetzen. Die Politik müsste für die mittlere Variante dann aber trotzdem noch eine Million Euro nachschieben.

Unabhängig von den Varianten schlägt die Verwaltung vor, die neue Mensa mit einer Größe von knapp 600 Quadratmetern zu planen. So sei es möglich, „in zwei Schichten die Jahrgänge 5 bis 7 jeweils jahrgangsweise in der Mensa unterzubringen“. Für die Jahrgänge 8 bis 10 sieht das Mensakonzept der Schule kein gemeinsames Essen mehr im Jahrgang vor. Die Mensa solle erweiterbar konzipiert sein, falls die Schülerzahlen später steigen.