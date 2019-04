Dieses Auto hatte nach der Kollision auf der Hansalinie nur noch Schrottwert. (POLIZEI)

Ein Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 zwischen den Anschlussstellen Posthausen und Stuckenborstel hat am Donnerstag zu Verkehrsbehinderungen in Richtung Hamburg geführt. Nach Angaben der Polizei war gegen 12.25 Uhr ein Auto mit Anhänger ins Schleudern geraten. Eine nachfolgende Autofahrerin konnte mit ihrem Wagen nicht mehr ausweichen, stieß mit dem Gespann zusammen und krachte anschließend in die Mittelschutzplanke. Die 26-Jährige erlitt ebenso leichte Verletzungen wie der 48-jährige Unfallverursacher und dessen 80-jähriger Beifahrer. Ein Notarzt kümmerte sich am Unfallort um die Verletzten, die anschließend in Krankenhäuser gebracht wurden. Einsatzkräfte der Feuerwehr Ottersberg beseitigten derweil ausgelaufene Betriebsstoffe mit Bindemitteln. Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Hamburg bis um 14.45 Uhr gesperrt werden. Zeitweise gab es laut Polizei in Fahrtrichtung Hamburg einen Rückstau bis zu einem Kilometer.